Jyväskylän MM-rallin reitti julki! Pätkiä pimeässä, Rovanperälle hyviä uutisia – katso tästä, missä rallia ajetaan

Kaksi viimeisintä Jyväskylän MM-rallia on päättynyt Ott Tänakin voittoloikkaan Ruuhimäen maalihyppyristä. Mikäli virolainen toistaa temppunsa myös tänä vuonna, tarttuu tuolloin kuviin Toyotan sijasta Hyundai.

Viime vuoden suunnitelmissa ralli olisi päättynyt Laajavuoreen, mutta sen sijaan kisa huipentuu tuttuun Ruuhimäkeen. Asiantuntija kertoo, miksi reitti sopii osin Kalle Rovanperälle. Yle Urheilun grafiikat näyttävät, miten kompakti ralli on.

Suomen MM-rallin tämän vuoden reitti on julkaistu. Jyväskylässä ajetaan kauden kolmanneksi viimeinen MM-osakilpailu 1.–3.10.

Kyseessä on 70. kerta, kun Jyväskylän vuotuinen rallitapahtuma järjestetään. MM-kalenterista kisa on jäänyt pois historian saatossa vain kahdesti: vuonna 1995 sekä vuosi sitten, jolloin ralli jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

Järjestäjät toivovat, että katsojat pääsevät syksyllä pätkien varrelle. Järjestelyt ovat vauhdissa, mutta arjessa varmaa on vain epävarmuus.

– Sitä aiheuttaa sellainen lyhytnäköisyys, joka liittyy viranomaispäätöksiin, kuten aluehallintovirastojen kuukauden mittaisiin ratkaisuihin. Onhan tämä ihan epätoivoista, kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen harmittelee Yle Urheilulle.

19 erikoiskoetta ja 300 ek-kilometriä – vajaa kolmannes uutta

Reitti on kuitenkin valmis. Siihen on viime vuodeksi suunniteltuun reittiin verrattuna jouduttu tekemään jonkin verran muutoksia. Esimerkiksi odotettuja Humalamäen ja Laajavuoren erikoiskokeita ei ajeta.

Ohjelmassa on 19 pikataivalta ja liki 300 erikoiskoekilometriä. Olennaista on, että nykykuljettajille täysin uusia teitä on käytössä noin kolmanneksen verran. Vain vanhoja nuotteja päivittämällä ei Jyväskylässä pärjää.

Kalle Rovanperä ei ole vielä ajanut Jyväskylän MM-rallissa WRC-autolla. Vuonna 2019 nuorukainen oli ylivoimaisesti kisan nopein R5-autolla ajanut kuljettaja. Tomi Hänninen

– Nuotteja on tehtävä, ja ne on tehtävä tarkasti, apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen korostaa.

Yle Urheilun asiantuntija ja MM-rallin kisaorganisaatiossa mukana oleva Miikka Anttila uskoo, että Toyotan Kalle Rovanperälle uudet erikoiskokeet tarjoavat tilaisuuden hyökätä.

– Suomen kaltaiseen ralliin kuuluu se, että paikat oppii tuntemaan. Uusilla osuuksilla Rovanperän puntit ovat tasan muiden kanssa, Anttila sanoo.

Jyväskylän MM-ralli palaa syksyllä tietyllä tapaa juurilleen, sillä erikoiskokeita ajetaan myös pimeässä. Takavuosien tapaan rallia ei kuitenkaan ajeta yötä myöten, mutta niin perjantaina kuin lauantaina aurinko ehtii laskea ennen viimeisiä pätkiä.

Tapahtuman historian myöhäisin ajankohta on vaikuttanut suunnitelmiin. Järjestäjät ovat huomioineet esimerkiksi syyssateiden mahdollisuuden, koska ne voivat estää pelloille rajattujen pysäköintialueiden käyttämisen.

Perjantai: 6 erikoiskoetta, 89 kilometriä

Perjantaina ajetaan kuuden erikoiskokeen lisäksi testierikoiskoe Vesalassa aamulla kello kahdeksalta. Päivän päättävä Oittilan erikoiskoe alkaa kello 19.00. Yle

Perjantaina ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta. Unihiekat karistellaan silmistä jo varhain Vesalan testipätkällä, mutta iltapäivällä ralli alkaa kunnolla. Kisan avaa tuttuun tapaan Harjun erikoiskoe, mutta poikkeuksellisesti kaupunkipyörityksen jälkeen autot siirtyvät heti kohti ensimmäisiä metsäerikoiskokeita.

Rallia ajetaan jälleen kaupungin ytimessä Harjun erikoiskokeella niin perjantaina kuin lauantaina. Tomi Hänninen

Päivä päättyy Oittilaan, joka ajetaan auringon laskeuduttua. Kuljettajat ovat hieman eri asemassa lähtöpaikasta riippuen.

– Aurinko laskee noin kymmenen minuuttia ennen Oittilan alkua. Silloin on vasta hämärää. Etenkin ensimmäiset kuljettajat voivat joutua harkitsemaan, että kannattaako lisävaloja käyttää vai pitäisikö sinnitellä ilman niitä, Miikka Anttila kuvailee.

Lauantai: 9 erikoiskoetta, 152 kilometriä

Lauantai on koko rallin pisin päivä. EK 7 alkaa kello 8.16. Päivä päättyy Harjulle, jossa ensimmäinen auto matkassa kello 20.00. Yle

Lauantai mittaa kuljettajien jaksamista, sillä tuolloin ajetaan kellon ympäri. Aamulla ollaan klassikon äärellä, sillä kisan seitsemäs pätkä Kakaristo-Hassi yhdistelee niin Ouninpohjan kuin Hassin ikonisia tieosuuksia.

Heti perään kuljettajat haastaa Päijälä, joka myös perinteisesti yksi rallin nopeimmista pätkistä. Päijällä on ajettu pohjoisesta etelään viimeksi vuonna 2016.

Autot ajavat tänäkin vuonna Kakariston tilan kuuluisalle risteysalueelle. Tomi Hänninen

Lauantai ei ole kuitenkaan pelkkää vauhtileikittelyä. Tästä pitää Kari Nuutisen mukaan huolen Vaherin ja Himoksen erikoiskokeilta tuttuja teitä yhdistelevä Patajoki.

– Kyllä siellä vaaditaan erilaista ajotyyliä. Siellä on rouheita osuuksia, jossa ei voi ajaa vain lappu lattiassa, Nuutinen huomauttaa.

Neljän erikoiskokeen lenkki uusitaan iltapäivällä. Päivän päätteeksi vuorossa on vielä iltavalaistuksessa ajettava Harjun toinen veto.

Sunnuntai: 4 erikoiskoetta, 46 kilometriä

Sunnuntaiset erikoiskokeet ovat tuttuakin tutumpia. Laukaan avausveto alkaa kello 8.35. Power Stage ajetaan Ruuhimäessä kello 13.18 alkaen. Yle

Kolmas ja viimeinen ajopäivä poikkeaa edellisvuoden suunnitellusta sunnuntaista melkoisesti, mutta on toisaalta tismalleen sama kuin vuonna 2019. Viime vuoden kisan oli tarkoitus päättyä Laajavuoreen, mutta sen sijaan kisan huipentavana Powe Stagena ajetaan tuttuakin tutumpi Ruuhimäki, jota edeltää totutusti Laukaan erikoiskoe.

– Hienoa, että ralli päättyy vauhdikkaaseen, kunnon erikoiskokeeseen. Laajavuoressa suurin osa reitistä ei ole normaalin liikenteen käytössä, joten tiet olisivat saattaneet mennä pahasti urille, Miikka Anttila pohtii.

Kaiken kaikkiaan juhlakilpailu on kompakti: esimerkiksi vuoteen 2019 verrattuna siirtymäosuuksien määrä on pudonnut 300 kilometrillä noin tuhanteen kilometriin.

– Suomen MM-ralli ei ole varmasti koskaan ollut näin kompakti, vuodesta 1993 asti kisaorganisaatiossa mukana ollut Kari Nuutinen selvittää.

Yle välittää suorana jokaisen Jyväskylän MM-rallin erikoiskokeen.

Jyväskylän MM-ralli päättyy jälleen Ruuhimäen erikoiskokeen maalihyppyriin, josta on nähty viime vuosien varrella näyttäviä ilmalentoja. Edelliskesän perutun rallin päätöspätkä olisi ajettu Laajavuoressa. Tomi Hänninen

