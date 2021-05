Suomalaista koripallohistoriaa katsottavissa Ylellä – Awak Kuierin WNBA-pelejä nähdään jatkossa Areenasta

Yle on tehnyt sopimuksen WNBA:n kanssa suomalaistähti Awak Kuierin pelien näyttämisestä. Sopimus sisältää naisten koripallon ammattilaisliigan runkosarjan otteluita, pudotuspelejä ja finaaleja.

Yle näyttää jatkossa naisten koripallon ammattilaissarjan WNBA:n otteluita. Suomalaistähti Awak Kuier aloittaa pian pelinsä sarjan Dallas Wingsissä, tehden samalla suomalaista koripallohistoriaa.

Kuier, 19, valittiin huhtikuussa WNBA:n varaustilaisuudessa koko tilaisuuden toisena pelaajana. Suomalaistähti on ensimmäinen ei-yhdysvaltalainen pelaaja kuuteen vuoteen, joka on varattu WNBA:han viiden parhaan joukossa. Lisäksi varaus oli korkein suomalaisvaraus koskaan. Aiemmin New York Liberty varasi Taru Tuukkasen neljännellä kierroksella 57. pelaajana vuonna 2001.

Kotkan Peli-Karjujen 195-senttinen kasvatti on viimeisimpänä edustanut Italian pääsarjan Virtus Eirene Ragusaa.

Ylen ja yhdysvaltalaisen ammattilaisliigan sopimukseen kuuluu vähintään 14 Kuierin edustaman Dallasin runkosarjan ottelua. Kuierin ottelut näytetään pääosin suorana Yle Areenassa. Lisäksi Areenassa nähdään myös muita WNBA:n runkosarjan otteluita, pudotuspelejä ja finaaleja.

– Haluamme olla mukana tässä merkittävässä koripallomatkassa ja tuoda Kuierin otteluita kaikkien suomalaisten korisfanien saataville, Ylen esitysoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma sanoo.

Awak Kuierin ensimmäinen WNBA-ottelu nähdään Yle Areenassa perjantaina 28.5. aamuyöllä klo 2, kun Dallas Wings pelaa vierasottelun Atlanta Dreamia vastaan. Ottelun selostavat suomeksi selostaja Antti-Jussi Sipilä sekä kommentaattori Pekka Salminen.

Kuier itse aloitti matkansa Yhdysvaltoihin viime viikolla viisumin saatuaan. Hän saapui Dallasiin viime viikonlopuksi. Kuierin edustama Wings on aloittanut kautensa yhdellä voitolla ja kahdella tappiolla.

