Näin rajoitusten höllentäminen vaikuttaa urheilutapahtumiin – Huuhkajien Viro-otteluun toivotaan toista tuhatta katsojaa Olympiastadionille

Koronan leviämisvaiheessa olevalla alueella voi jatkossa järjestää ulkotapahtumia, joissa yleisö on jaettu maksimissaan 50 hengen katsomolohkoihin. Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden mukaan Huuhkajien 4.6. pelattavaan kotipeliin Viroa vastaan valmistaudutaan ottamaan yleisöä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, miten koronarajoituksia muutetaan Suomessa epidemiatilanteen hellittäessä. Uutiset olivat katsomoihin kaipaavan urheiluväen osalta hieman helpottavampia.

Tilaisuudessa puhunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi, että hallitus antaa torstaina periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämisestä. Käytännössä päivityksen myötä yleisötilaisuuksiin ja kokoontumisrajoituksiin saadaan höllennyksiä isossa osassa Suomea. Tällä hetkessä voimassa oleva päivitys on STM:n mukaan voimassa toukokuun loppuun saakka.

STM:n johtaja Pasi Pohjola kertoi tiedotustilaisuudessa, että esimerkiksi leviämisvaiheen alueilla on jatkossa mahdollista järjestää suuriakin ulkoilmatilaisuuksia, kunhan niissä huomioidaan osallistujien eriyttäminen ja turvaväliohjeistaminen. Yli 50 hengen tilaisuuksia ei voi siis järjestää ilman osallistujien eriyttämistä ja lähikontaktien välttämisen varmistamista.

Aiemmin pandemian aikana osallistujien eriyttämistä on toteutettu esimerkiksi stadioneilla eristämällä 50 hengen katsomolohkoja toisistaan.

Sisätiloissa järjestettävien tilaisuuksien osallistujamäärä rajautuu leviämisvaiheen alueilla edelleen kymmeneen henkilöön. Pohjola kertoi, että mahdollisuutta lieventää tätä rajoitusta tarkastellaan heti kesäkuun alussa uudelleen.

Kiihtymisvaiheen alueilla yleisötilaisuuksien järjestämisessä on vältettävä lähikontakit.

Perustason alueilla yleisötilaisuuksia ei rajoiteta erikseen, sekä lähikontaktien välttämisen velvoite poistuu. Riittävien etäisyyksien pitämiseen kuitenkin kannustetaan.

Ylin päätösvastuu on kuitenkin edelleen aluehallintovirastoilla.

Palloliitto aikoo ottaa yleisöä Viro-otteluun

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande sanoo Yle Urheilulle, että STM:n päivitys vaikuttaa aiempaan tilanteeseen katsottuna paremmalle. Liitto kuitenkin odottaa jatkoa varten lisää käytännön ohjeita.

– Odotamme vielä esimerkiksi ohjauskirjeitä, jotta saamme aveilta lupia. Seuramme ja tapahtumajärjestäjämme ymmärtävät oman vastuunsa. Nyt, kun sitä vastuuta lisätään viimein, niin se otetaan varmasti erittäin hyvin vastaan, Casagrande toteaa.

Huuhkajat on kohtaamassa ennen historiallisia jalkapallon EM-kisojaan viimeisessä harjoitusottelussaan Viron Olympiastadionilla 4. kesäkuuta. Casagrande vahvistaa, että Palloliitto haluaa ottaa yleisöä otteluun, jotta maajoukkue saadaan aidosti lähetettyä kisoihin yleisön edessä.

Casagranden mukaan tämän hetken rajoituksilla Viro-otteluun voitaisiin ottaa maksimissaan 50 katsojaa.

– Uskomme kuitenkin, että saamme uuden päätöksen tämän viikon aikana tai viimeistään ensi viikon alussa. Sen myötä voisimme järjestää tapahtuman suuremmalla yleisömäärällä katsomolohkoittain, hän kertoo.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande. AOP

Casagrande sanoo, että ottelu tullaan pelaamaan jopa maksimaalisella sisäänottomäärällä. Olympiastadionin kokoon verrattuna yleisömäärä olisi edelleen melko pieni.

– En uskalla vielä tarkalleen sanoa kuinka paljon se olisi, ehkäpä toista tuhatta, jos katsomolohkojen osalta joudutaan toimimaan tiukasti. Tällöin voisimme niillä reunaehdoilla juuri ja juuri päästä Olympiastadionilla 25:een lohkoon, hän arvioi.

Palloliitto aikoo toimia vastaavasti kun viime syksynä, jolloin Suomen miesten maajoukkue pelasi Bulgaria- ja Irlanti-ottelunsa melkein kymmenen tuhannen ihmisen edessä.

– Aiomme painottaa samoja asioita. Meidän pitää myös luoda niitä katsomolohkoja vähintään 25 kappaletta turvallisesti. Lohkot vaativat kuitenkin asiakaspalvelut ja WC-tilat.

Veikkausliiga kaipaa maksimia

Urheiluväki on aiemmin kokenut yleisörajoitusten hyvin verkkaisen purkamistahdin epäreiluna. Muun muassa jalkapalloväen kannanotoissa on ihmetelty, miksi terassit saavat olla täynnä ihmisiä, mutta suurille stadioneille esimerkiksi jalkapallon Veikkausliigan otteluihin saa ottaa pahimmillaan vain muutamia katsojia.

Yleisörajoituksissa on ollut isoja alueellisia eroja, koska tautitilanne vaihtelee eri puolilla maata. Pääkaupunkiseudulla katsomoihin voidaan ottaa vain kuusi henkilöä, sen sijaan Seinäjoella ja Kuopiossa stadionille pääsee 2 000 katsojaa.

HIFK Fotbollin toimitusjohtaja Christoffer Perret komppaa Casagrandea ja sanoo päivitysten kuulostavan paremmalta aiempaan. Hänen mukaansa seura ei voi olla kuitenkaan aivan tyytyväinen tilanteeseen.

– Pelasimme kuitenkin koko viime kesän 500:n ihmisen katsomolohkoilla, eikä meidän otteluistamme tullut yhtään tartuntaa. Nyt on edelleen kymmenen kertaa kovemmat rajoitukset yhtä isolla stadionilla. Positiivista tässä on se, että ministeri Kiuru väläytti sitä, että jatkossa erilaiset tilat voidaan huomioida paremmin. Toivomme hartaasti, että he miettivät tätä kesäkuun alussa, Perret sanoo puhelimitse Yle Urheilulle.

HIFK Fotbollin toimitusjohtaja Christoffer Perret. Kari Ahotupa / Yle

Perretin mukaan asiat riippuvat edelleen kovin paljon avin päätöksistä. Ero pahimman ja parhaimman skenaarion välillä on suuri.

– Parhaimmassa tapauksessa saamme stadionin melkein täyteen, jos voimme lohkouttaa sitä. Tuolloin voisimme ottaa kolmisen tuhatta katsojaa, Perret kuvailee.

– Pahimmassa tapauksessa pitää jokaiselle lohkolle olla oma wc-tila, jotka jakautuisivat ainoastaan neljälle katsomonosalle stadionilla. Tuolloin saisimme yleisömääräksi maksimissaan 800-1000 ihmistä, eli hädin tuskin kausarilaisemme. Emme saisi tällöin mitään lisätuloja, mutta kuluja sen sijaan, hän harmittelee.

Hallitus antaa torstaina periaatepäätöksen toimintasuunnitelman päivityksestä. Lopulliset päätökset rajoituksista tekevät aluehallintoviranomaiset, mutta yleensä ne noudattavat annettuja suosituksia.

