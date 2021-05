Kommentti: Mitä tekisit, jos olisit nyt ruotsalainen jääkiekkofani?

Suomen ja Ruotsin vertaileminen on kansan rakastama laji niin sinivalkoisten kuin sinikeltaistenkin keskuudessa. Mikä tarjoaakaan paremman areenan keskinäiseen kilvoitteluun ja nokitteluun kuin urheilu – ja vielä jääkiekko!

Suomi juuri nyt:

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue johtaa MM-kisoissa lohkoaan. Leijonat on pelannut alkusarjassa neljä ottelua, joista on tullut kolme voittoa ja yksi tappio (voittomaalikisan jälkeen). Suomella on kymmenen pistettä. Otsikoissa ei kerrota katastrofista tai farssista. Fanit voivat nukkua yönsä rauhassa.

Ruotsi juuri nyt:

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue on viimeisenä MM-kisojen lohkossaan. Tre Kronor on pelannut alkusarjassa neljä ottelua, joista on tullut yksi voitto ja kolme tappiota. Ruotsilla on kolme pistettä. Iltapäivälehtien perjantaiset lööpit voi jokainen arvata jo edellisenä iltana.

Mitä leijonafanin kannattaisi tästä ajatella?

Ensimmäinen vastaus lienee: nauti tilanteesta täysin rinnoin ja piikittele ruotsalaisia herkeämättä.

Ehdotan tällä kertaa toisenlaista reagointia, pientä ajatusleikkiä. Asetu hetkeksi ruotsalaisen jääkiekkofanin asemaan ja mieti, mitä tekisit, jos olisit nyt Tre Kronorin intohimoinen kannattaja?

Olisitko jo kirjoittanut somessa tulikivenkatkuisen ja turhautuneen purkauksen? Haukkunut pelaajat, maalivahdin ja valmentajat alimpaan helvettiin? Jakanut videoita epäonnistuneista suorituksista? Vaatinut kaikille potkuja?

Miksi ehdotan tällaista ajatusleikkiä? Siksi, että jääkiekko uhkaa aika ajoin muuttua Suomessa liian vakavaksi asiaksi.

Kun omalla joukkueella menee hyvin, kaikki säntäävät voitonhuumassa torille ja kylpevät suihkulähteissä. Ja hyvä niin. Mutta jos tulos onkin surkea, alkaa pahimmillaan raivoisa – jopa alatyylinen – loanheitto, joka kohdistuu pelaajiin ja valmentajiin, ja jossa mennään välillä myös rajusti henkilökohtaisuuksiin.

Tässä vaiheessa joku lukija saattaa tuumailla, että nyt kyllä tämän kommentin kirjoittaja liioittelee. Ei, en liioittele. Satun tietämään ison joukon pelaajia ja valmentajia, jotka ovat saaneet osansa edellä kuvatusta paskamyrskystä, vielä pahemmastakin, niin maajoukkueessa kuin seurajoukkueissakin. Tiedän myös tapauksia, joissa pelaaja on kieltäytynyt maajoukkuekutsusta osittain siksi, ettei halua joutua murskakritiikin kohteeksi, jos MM-turnaus sujuu heikosti.

Ruotsin maalivahti Adam Reideborn manaa taakse mennyttä maalia. Getty Images

Vaikka jääkiekon MM-kisoissa eivät ole mukana maailman parhaat jääkiekkoilijat, ja vaikka turnaus on vuosikaudet ollut kannattajille vapputunnelmaa henkivä kiekkokarnevaali, suhtaudutaan Suomessa silti hämmentävän usein Leijonien otteisiin haudanvakavasti.

Tosissaan saa, ja pitääkin ottaa. Penkkiurheilijan juhlahetket ovat parhaimmillaan juuri sellaisia kuin kaksi vuotta sitten: puolet suomalaisista jännittämässä MM-finaalia ruutujen ääressä ja sen jälkeen päiväkausien riehakkaat juhlat joka puolella härmää. Koko kansaa vavisuttava kokemus. Ja tappion hetkellä saa sattua, itkeä, näyttää tunteet avoimesti. Siinähän se urheilun suola on: äärimmäisen voimakkaissa kokemuksissa. Kunpa vain osaisimme pettymysten kohdalla kanavoida harmituksemme johonkin muuhun kuin ihmisten lyttäämiseen.

Sitten kun olette tuon ajatusleikin leikkineet ja olleet hetken aikaa ruotsalaisia kiekkofaneja, voitte jatkaa Latviassa pelattavan turnauksen intohimoista seuraamista. Jääkiekon MM-sirkus on nimittäin tänä keväänä poikkeuksellisen kiinnostavaa katsottavaa. Yllätyksiä yllätysten perään.

Ja kaikki tuo yllätyksellinen ihanuus vaatii suurten, menestymään tottuneiden kiekkomaiden horjumista valtaistuimiltaan. Nyt siinä ikävässä asemassa on Ruotsi, mutta se voisi aivan yhtä hyvin olla Suomi.

Lue myös:

Tšekin kolmannen erän nousu sysäsi Ruotsin kuilun partaalle jääkiekon MM-kisoissa – edes kolme voittoa ei välttämättä vie Tre Kronoria puolivälieriin

Tony Sundin tykki toimi Italian kaadossa – Leijonat nappasi rutiinivoiton