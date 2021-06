Positiivisen dopingnäytteen antanut Lotta Harala rikkoi toimintakieltoaan – selvisi ilman uutta rangaistusta

Vesa Pöppönen / All Over Press

Vesa Pöppönen / All Over Press

Näistä syistä Harala ei saanut uutta toimintakieltoa SUEKin ohjeistus toimintakiellon aikaisista säännöistä on ollut puutteellinen.

Alkuperäinen dopingrikkomus on ollut SUEKin tulkinnan mukaan tahaton rikkomus, josta Harala ei ole saanut urheilullista hyötyä.

Haralalle on aiheutunut myös taloudellisia menetyksiä.

Asian tutkinnasta ja käsittelystä on aiheutunut Haralan harjoittelulle merkittävää haittaa noin kolmen kuukauden ajaksi.

Harala oli väliaikaisessa toimintakiellossa pidempään kuin hänelle määrätty toimintakielto. Lähde: Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätös

Pika-aituri Lotta Harala rikkoi toimintakieltoaan, kertoo Suomen urheilun eettinen keskus SUEK tiedotteessaan. Positiivisen dopingnäytteen viime vuoden elokuussa antanut Harala osallistui kielletysti harjoituksiin, kun hän oli toimintakiellossa dopingrikkeen takia.

Yleensä toimintakiellon rikkomisesta rangaistaan uudella toimintakiellolla, mutta Harala välttyi rangaistukselta. Antidopingasioiden kurinpitolautakuntan päätös asiasta julkaistiin torstaina.

Harala rikkoi toimintakieltoa kolmella tavalla. Hän osallistui syksyllä 2020 harjoituksiin, joissa valmentajana oli Tampereen Urheiluakatemiaan työsuhteessa ollut henkilö. Hän sai myös urheiluakatemialta kiellettyjä tukipalveluita ja tammikuussa 2021 akatemian valmentaja laati Haralalle harjoitusohjelman.

Voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaan väliaikaisessa toimintakiellossa (siirryt toiseen palveluun) oleva urheilija ei saa kilpailujen lisäksi osallistua harjoitukseen, jonka on järjestänyt kansallinen lajiliitto tai sen jäsenseura tai taho, joka saa rahoitusta julkisista varoista. Haralan tapauksessa sovellettiin kuitenkin vuoden 2015 antidopingsäännöstöä.

Suomen vuoden 2015 antidopingsäännöstön mukaan toimintakiellossa oleva urheilija ei saa osallistua kilpailuihin kilpailijana tai toimitsijana. Harjoittelua ei tässä yhteydessä mainita. Kurinpitolautakunnan mukaan tämä on ristiriidassa Maailman antidopingsäännöstön kanssa. Lautakunnan mukaan Maailman antidopingsäännöstöä on tulkittava niin, että väliaikaisen urheilun toimintakiellon aikana urheilijan on kiellettyä osallistua urheilutoimintaan yleensä.

SUEKin ohjeistus puutteellinen

Harala lähetti medialle torstaina oman tiedotteensa, jossa hän kertoo saaneensa SUEKilta ohjeet, joiden mukaan hän ei saa toimintakiellossa ollessaan osallistua urheilutoimintaan kilpailijana tai toimitsijana. Haralan tiedotteen liitteenä oli kuva hänen allekirjoittamastaan paperista, jossa ei mainittu harjoitustoimintaan osallistumista.

SUEKin tiedotteen mukaan asiaa on myöhemmin täsmennetty Haralalle sähköpostilla. Antidopingasioiden kurinpitolautakunta katsoo, ettei täsmennys ollut riittävä.

Edellä mainituista syistä ja tapauksen tulkinnanvaraisuuden takia Haralalle ei määrätty uutta toimintakieltoa.

– Tapauksen käsittelyyn sovellettiin Suomen antidopingsäännöstö 2015, rikkomuksen ajankohdan vuoksi. Uudessa vuoden 2021 alussa voimaan tulleessa säännöstössä toimintakieltoja koskevia kohtia on selvennetty eikä vastaavia epäselvyyksiä enää tule, SUEKin lakiasianjohtaja Petteri Lindblom sanoo tiedotteessa.

Harala kertoo tiedotteessaan, että yli kolmen kuukauden ajan kestänyt tutkinta on ollut "painajaismainen".

– Pidän kohtuuttomana sitä, että kun SUEK tekee virheen laatiessaan Suomen antidopingsäännöstön, ja lisäksi SUEKin lakiasiainjohtaja tekee virheen antaessaan urheilijalle virheellisen ilmoituksen siitä, mitä toimintakiellon aikana saa tehdä ja mitä ei, vastuu SUEKin tekemistä virheistä sysätään urheilijan niskoille. Tämä ei ole minusta reilun pelin periaatteen eikä oikeudentajuni mukaista, Harala sanoo tiedotteessaan.

Näin Haralan tapaus on edennyt

Harala antoi positiivisen dopingnäytteen Espoon gp-kilpailussa viime elokuussa. Pika-aiturin dopingnäytteestä löytyi viitteitä 5-metyyliheksaani-2-amiinista (1,4-dimetyylipentyyliamiini), joka on kilpailussa kielletty piriste. Harala arveli piristeen joutuneen hänen elimistöönsä kreatiinivalmisteesta.

Harala meni dopingkärynsä jälkeen omaehtoiseen toimintakieltoon 13. lokakuuta 2020. Haralan kolmen kuukauden toimintakiellosta ja dopingrikkomuksesta kerrottiin tammikuussa. Tapauksen takia Haralan valmentaja Matti Liimataisen päätti valmennussuhteen luottamuspulan takia.

SUEK kertoi aloittaneensa tutkinnan maaliskuun 2. päivä, onko Harala rikkonut väliaikaista toimintakieltoaan. SUEK toimitti syytekirjelmän 31.3. antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle, joka käsitteli tapausta suullisesti 19.5. Alun perin tapauksen käsittelyn piti kestää kuukauden.

Päätös julkaistiin 3. kesäkuuta. Haralan katsottiin rikkoneen toimintakieltoaan, mutta hän ei saanut lisärangaistusta.

Lue myös:

SUEK selvittää Lotta Haralan harjoittelua toimintakiellon aikana – entinen valmentaja kertoo pika-aiturin olleen mukana ryhmäharjoituksissa

Valmentaja pani yhteistyön Lotta Haralan kanssa poikki – perustelee päätöstä luottamuspulalla: "Minulle ei kerrottu toimintakiellosta"

Mitä ainetta Lotta Haralan dopingnäytteestä löytyi? Asiantuntija vastaa kysymyksiin piristeestä, jota voi löytyä salakavalasti lisäravinteista

Lotta Harala kommentoi dopingtapaustaan Instagramissa – "Haluan kertoa teille, minkä asian kanssa olen elänyt viimeiset kuukaudet"

Lotta Haralalle kolmen kuukauden toimintakielto dopingrikkomuksesta: Aitajuoksijan antamasta dopingnäytteestä löytyi pieni määrä piristettä