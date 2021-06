Historiallinen veto suomalaisilta! Leo-Pekka Tähti kelasi viidennen peräkkäisen 100 metrin EM-kultansa – Esa-Pekka Mattila pronssille

Leo-Pekka Tähti kelasi odotetusti T54-luokan 100 metrin Euroopan mestariksi vammaisyleisurheilun EM-kilpailuissa Puolassa. Täysin ylivoimainen voitto irtosi ajalla 13,95.

Tähti otti kilpailussa loistavan lähdön ja irtautui muista jo ensimmäisten metrien aikana. Ero muihin kasvoi matkan aikana isoksi: porilaisen voittomarginaali oli peräti 0,38 sekuntia.

Suomalaisten panos finaalissa oli todella vahva, sillä Esa-Pekka Mattila nappasi uransa ensimmäisen arvokisamitalin kolmannella sijallaan. Tähden valmennukseen vuosi sitten siirtynyt ja tasoaan roimasti nostanut Mattila kellotti ajan 14,39.

Mattila saavutti kisan lopussa toisena ollutta Kenny van Weegheliä. Kokenut hollantilainen kuitenkin piti kakkossijansa kuuden sekunnin sadasosan turvin.

Suomalaisten temppu oli historiallinen, sillä koskaan aiemmin parayleisurheilun arvokisoissa ei Suomi ole ottanut kahta saman luokan ja matkan ratakelausmitalia samoissa arvokisoissa.

T54-luokan ratakelaaja Esa-Pekka Mattila nousi 32-vuotiaana ensimmäistä kertaa arvokisamitalistiksi. Anssi Mäkinen / SUL-arkisto

17 kertaa arvokisoissa kultaa voittaneelle Tähdelle päämatkan 100 metrin EM-kulta oli peräti viides peräkkäinen.

– Euroopan mestaruus on tietenkin kova juttu. Mieltä lämmittää, että kaksi mitalia tuli Suomeen samalta matkalta. Se on aika historiallista. Fiilis on tosi hyvä, Tähti kertoi puhelimitse kilpailun jälkeen.

Lajinsa supertähden henkilökohtainen ennätys on samalla maailmanennätys 13,63 Lontoon paralympialaisista 2012. Hän on tyytyväinen, että 14 sekuntia alittui hieman kehnossakin kelissä sadekelin kapuloilla.

Tähti oli tyytyväinen, että hän pystyi kelaamaan alle 14 sekunnin hieman kehnossakin kelissä sadekelin kapuloilla.

– Aamulla minulla oli pieniä vaikeuksia alkuerässä. Olin sen räpellyksen jälkeen vähän normaalia hermostuneempi. Finaalissa pystyin tosi hyvin klaaraamaan homman ja suoritus oli tosi hyvä, Tähti kertaili.

Ylen selostamossa oltiin vaikuttuneita suomalaisten ilmiömäisestä vedosta. EM-kisoista pois jäänyt ratakelaaja Amanda Kotaja kertoi ihailevansa Tähteä valtavasti.

– Leo-Pekka on kyllä ilmiömäinen urheilija. Hän pystyy tekemään kovaa suoritusta tilanteessa kuin tilanteessa, Kotaja hehkutti Ylen lähetyksessä.

Oli pienestä kiinni, ettei Suomi olisi ottanut kaksoisvoittoa.

– Esa-Pekka sai vähän heikomman lähdön. Hänellä on ollut kevään aikana pientä ongelmaa startin kanssa. Valitettavasti ei startti riittänyt siihen, että hän olisi saanut Kennyn vielä kiinni huippuvauhdilla. Hieno kisa kuitenkin kaiken kaikkiaan, Kotaja sanoi.

Tähden ja Mattilan valmennusyhteistyö kantaa upeasti hedelmää. Mattila, 32, on jo kokenut urheilija, joka on kypsemmällä iällä noussut mitalikantaan. Tähti kertoo, että espoolainen Mattila on sitoutunut määrätietoiseen harjoitteluun jo pitkän aikaa.

– Kaikki kunnia urheilijalle. 17 vuotta on kaveri kulkenut mukana, joten tosi hienoa, että hän onnistui nyt finaalissa hyvin. Hopeakin oli lähellä, mutta ihan vielä eivät rahkeet riittäneet. Tästä on tosi hyvä jatkaa eteenpäin, Tähti sanoi ylpeänä.

Tähden ja Mattilan EM-kisat jatkuvat torstaina 400 metrin alkuerillä ja mahdollisesti finaalilla.

Päivitetty kello 21.50: Täydennetty juttua Leo-Pekka Tähden kommenteilla.

