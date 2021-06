Tässä on historiallinen Huuhkajien EM-joukkue! Katso upea julkistusvideo

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ensi viikon perjantaina alkaviin EM-kisoihin on nimetty. Päävalmentaja Markku Kanerva on valinnut 26 pelaajaa joukkueeseen.

Joukkue julkistettiin tyylikkäällä videolla, jossa oli mukana monia julkisuuden henkilöitä tai sitten joukkueeen pelaajien perheenjäseniä. Videolla nähtiin esimerkiksi Leijonien kapteeni Marko Anttila, muusikko Tommy Lindgren ja pappi Kari Kanala.

Suomi kohtaa avausottelussaan lauantaina Tanskan Kööpenhaminassa 12. kesäkuuta. Sitten tulee vastaan Venäjä Pietarissa keskiviikkona 16. kesäkuuta. Lohkon kolmas vastus on mestarisuosikki Belgia. Suomen ja Belgian ottelu pelataan maanantaina 21. kesäkuuta.

– Eilen kerroin joukkueen ja kävin henkilökohtaisen keskustelun kaikkien pudonneiden kanssa. Albin Granlund ja Nicholas Hämäläinen ovat vielä leiriryhmässä mukana, ja näissä epävarmoissa oloissa päätin, että pidetään vielä pari pelaajaa mukana. Nämä valinnat olivat tosi vaikeita, ja heidän kohdallaan tilanne oli tämä, normaalia tunteikkaampi Markku Kanerva kertoi lehdistötilaisuudessa.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kertoi tunteikkaasti EM-valinnoistaan

Kanervan mukaan valinnoissa riitti mietittävää.

– Tiimin kanssa on käyty pitkiä keskusteluja. Viime yönä ajatukset pyörivät, ja ymmärrän sen pettymyksen, jonka joutuu aiheuttamaan joillekin pelaajille. Positiivinen ongelma on, että on paljon hyviä pelaajia, Kanerva kertoo vielä valinnoistaan.

Joukkue on kovin odotettu. Etukäteen kovinta pohdintaa käytiin puolustuspään pelaajista. Granlundin ja Hämäläisen lisäksi loppumetreillä mukana olleista esimerkiksi toppari Juhani Ojala putosi.

Yle Urheilun asiantuntija Markus Halsti piti valintoja aika odotettuina.

– Itse yllätyin eniten Juhani Ojalan putoamisesta. Jos mietitään Granlundia, hän taisi olla kipeänä, eikä päässyt antamaan näyttöjä. Hämäläinen on aika uusi tuttavuus, ja Jere Uronen on sementoinut vasemman wing backin paikan. Joidenkin piti jäädä kotiin, ja kuten Kanerva sanoi, valinnat olivat vaikeita.

EM-joukkueessa on viisi pelaajaa, jotka eivät olleet mukana ikimuistoisesti marraskuussa 2019 päättyneissä karsinnoissa. Suomen pelaaminen ei ole ollut tulosten puolesta yhtä kovaa riemumarssia kuin EM-karsinnoissa ja sen jälkeen Kansojen liigassa.

– Uskon, että Suomen valmennustiimi uskoo siihen, että vuodessa on saatu kehitettyä peliä eteenpäin, vaikkei voittoja olekaan tullut, Yle Urheilun asiantuntijoista Erkka V. Lehtola arvioi.

Maalivahdit:

Lukas Hradecky Bayer Leverkusen (GER)

Jesse Joronen Brescia (ITA)

Anssi Jaakkola Bristol Rovers (ENG)

Puolustajat:

Jukka Raitala Minnesota United (USA)

Joona Toivio BK Häcken (SWE)

Leo Väisänen IF Elfsborg (SWE)

Sauli Väisänen Chievo Verona (ITA)

Paulus Arajuuri Pafos FC (CYP)

Daniel O’Shaughnessy HJK (FIN)

Robert Ivanov Warta Poznan (POL)

Jere Uronen Genk (BEL)

Nikolai Alho MTK Budapest (HUN)

Pyry Soiri Esbjerg fB (DEN)

Keskikenttäpelaajat:

Robert Taylor SK Brann (NOR)

Robin Lod Minnesota United (USA)

Glen Kamara Glasgow Rangers (SCO)

Joni Kauko Esbjerg fB (DEN)

Onni Valakari Pafos FC (CYP)

Rasmus Schüller Djurgårdens IF (SWE)

Thomas Lam PEC Zwolle (NED)

Tim Sparv AEL Larissa (GRE)

Hyökkääjät:

Fredrik Jensen FC Augsburg (GER)

Joel Pohjanpalo 1. FC Union Berlin (GER)

Lassi Lappalainen CF Montreal (CAN)

Marcus Forss Brentford FC (ENG)

Teemu Pukki Norwich City (ENG)

