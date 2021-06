Presidentti palkitsi Huuhkajat ja kehui joukkueen yhteistyön voimaa: "Sillä on valtava vaikutus ihan varmasti tähän Suomen henkiseen ilmapiiriin"

Presidentti Sauli Niinistö oli torstaina yhteydessä Suomen miesten jalkapallomaajoukkueeseen, ja etätapaamisen aluksi presidentti luovutti joukkueelle Suomalaisen Työn Liiton avainlipun.

– Yleensä tuo avain on luovutettu voitoista, mutta Suomalaisen Työn Liitto katsoo, että jo pääsy EM-kisoihin on voiton veroinen. Onneksi olkoon! presidentti hehkutti.

Presidentti Niinistö korosti Huuhkajien osoittavan, miten yhteiseen päämäärään voidaan pyrkiä yhdessä korostamatta ketään erikseen.

– Sillä on valtava vaikutus ihan varmasti tähän Suomen henkiseen ilmapiiriin. Viime kädessä me ollaan kuitenkin toinen toisistamme riippuvaisia, kuinka me osaamme tehdä yhteistyötä. Annatte siinä aivan loistavan esimerkin.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sekä kapteeni Tim Sparv kiittivät ja vakuuttivat, että joukkue on valmis historiansa ensimmäiseen arvoturnaukseen. Kanerva maalaili, kuinka 12. kesäkuuta pelattava EM-avauspeli Tanskaa vastaan nostaa tunteet pintaan.

– Koetaan, että nyt se konkretisoituu, tämä sukupolviunelma, nyt päästään käytännössä sitä toteuttamaan, Kanerva ennakoi hetkeä Kööpenhaminassa ensi viikon lauantain iltana.

– Meillä on aivan loistava ilmapiiri tässä jengissä, nöyrä ja kunnianhimoinen porukka. Tässä on kiva olla, ja nyt mennään haastamaan näitä kovia maita EM-kisoissa, kippari Sparv täydensi.

