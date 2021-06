Purjehtija Sinem Kurtbay avaa suunsa Katiska-vyyhdissä tuomitun Janne Järvisen tapauksesta ja omasta roolistaan kohun keskellä – "On ollut rankkaa"

Janne Järviselle annettu käräjäoikeuden rikostuomio on pannut Suomelle olympiapaikan purjehtineen Sinem Kurtbayn kovaan pyöritykseen ennen itse kisoja. Kurtbay on vaitonainen Järvisen saamasta tuomiosta.

Kilpapurjehtija Janne Järvinen varmisti maaliskuun lopussa Sinem Kurtbayn kanssa Nacra 17 -luokassa Suomelle Tokion olympiakisoihin maapaikan. Järvinen tuomittiin laajassa Katiska-huumevyyhdissä kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen ja Järvinen on valittanut tuomiostaan hovioikeuteen.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö päätti 21. huhtikuuta, että Järvinen ei lähde edustamaan Suomea Tokion olympialaisiin. Olympiakomitea päätti, että Kurtbay lähtee kisoihin Akseli Keskisen kanssa. Järvinen valitti Olympiakomitean päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan, joka hylkäsi Järvisen valituksen.

– En olisi odottanut tällaista tilannetta sen jälkeen, kun itse olympiapaikka on varmistunut. On ollut rankkaa olla keskellä tätä kaikkea. Onneksi minulla on läheisiä, ketkä ovat tukeneet minua tässä tilanteessa, Kurtbay kertoo Yle Urheilun haastattelussa.

Yle Urheilu tapasi Kurtbayn ja Keskisen Helsingissä Lauttasaaressa. Ensimmäistä kertaa olympiavalintaa julkisesti kommentoiva Kurtbay kertoo olevansa toista kertaa Suomessa tänä vuonna. Hän harjoittelee Espanjassa ja asuu siellä.

Kurtbay ei halua ottaa kantaa rikoksiin, joista Järvinen sai tuomion käräjäoikeudessa. Hän sanoo pitäneensä yhteyttä Järviseen vielä viime aikoina.

– Janne on ollut osana tiimiäni viisi vuotta. Hän on ollut todella hyvä tiimikaveri ja asiani ovat toimineet hyvin, Kurtbay sanoo.

Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen (vasemmalla). Getty Images

Keskisen piti olla olympialaisissa vasta Pariisissa 2024

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö valitsi Akseli Keskisen Sinem Kurtbayn gastiksi Tokioon urheilullisin perustein.

Keskinen on ollut mukana Kurtbayn kanssa purjehtijaryhmässä vuodesta 2019. Janne Järvinen joutui tuolloin vuodeksi sivuun purjehtimisesta selkäleikkauksen vuoksi ja Keskinen hyppäsi Järvisen tuuraajaksi.

– Olen toiminut erityisesti Jannen valmentajana ja apuvalmentajana tässä tiimissä tuon vuoden jälkeen. Uskon, että tuosta roolistani on ollut hyötyä ja olen kehittynyt itse purjehtijanakin siinä, Keskinen kertoo.

Keskinen on päässyt myös tuuraamaan Järvistä valmennusroolin ohella.

– Omat tavoitteeni ovat olleet vasta vuoden 2024 Pariisin olympiakisoissa. Olemme Sinemin kanssa tehneet kahden vuoden ajan yhteistyötä, joten se sujuu mutkitta.

– Olen ollut todella onnellinen, että Akseli on ollut osana tätä ryhmää. Hän on nopea purjehtija. Meidän suunnitelmamme on ollut koko ajan se, että tähtäämme Pariisin olympialaisiin yhdessä. Aloitimme tämän nyt sitten aikaisemmin, Kurtbay sanoo.

Kurtbayn mukaan projektin piti mennä niin, että hän ja Järvinen kilpailevat Tokion olympialaisissa. Kurtbay ja Keskinen allekirjoittivat aiemmin keväällä kirjeen, jossa he toivoivat Janne Järvisen valintaa olympialaisiin.

.

Janne Järvinen ja Sinem Kurtbay nappasivat Suomelle olympiapaikan maaliskuussa Lanzarotella. Sailing Energy

Uusi vene Japaniin

Järvisellä oli iso rooli olympiaprojektin rahoituksessa. Järvisen poistuminen ei ole Kurtbayn mukaan ongelma, vaan tiimi aikoo keksiä toisia ratkaisuja.

Yksi konkreettinen ongelma on ollut oman veneen puute. Olympialaisiin tarkoitettu vene oli Järvisen omistama. Ongelma on nyt selvitetty, ainakin hetkellisesti.

– Saimme uuden veneen maanantaina. Tämä vene, jonka kanssa olemme vajaan viikon touhunneet, on tarkoitus lähettää Japaniin lentorahtina, Keskinen sanoo.

Järvisen vene on ollut Tokiossa valmiina. Purjehdusliitto kertoi aiemmin käyvänsä Järvisen kanssa yhä neuvotteluja siitä, voiko liitto vuokrata tai ostaa Järvisen veneen olympiaedustajien käyttöön olympialaisiin. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen kertoi aiemmin varmaksi, että kaksikko "ei tule purjehtimaan Järvisen omistamilla veneillä".

– Saa nähdä, Kurtbay toteaa mahdollisuudesta käyttää Järvisen venettä kisoissa.

Yksityisella rahalla hankittu uusi vene vaatii Keskisen mukaan työtä ja totuttelua, mutta sillä menestyksekkäästi kilpaileminen on mahdollista. Kurtbay lisää, että veneen kuntoon laittaminen vaatii paljon aikaa.

– On tärkeää tuntea, miten kaikki veneen osat käyttäytyvät. Se vaatii aikaa, Kurtbay sanoo.

Kaksikko on kiitollinen, että heillä on nyt vene, jolla jatkaa projektia. Olympialaisiin harjoittelun he ovat aloittaneet Santanderissa Espanjassa. Parivaljakko kaipaa lisää vesitunteja, jotta yhteispeli saadaan hiottua kuntoon Tokioon mennessä.

– On ollut aikat rankat kuukaudet takana. On ollut myös valitettavaa, miten ne ovat menneet. Valmistautuminen olympialaisiin ei ole ollut kovin ideaalia tässä tilanteessa, Kurtbay sanoo.

