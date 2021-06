Kalle Rovanperän pettymykset jatkuivat jo kolmannessa MM-rallissa putkeen, asiantuntija muistuttaa positiivisesta seikasta: "Ei kannata lannistua"

Tuoreimmat rallipodcastit ja -videot sekä -uutiset löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Sardinian MM-rallin avauspäivästä tuli täysi katastrofi suomalaisittain, kun sekä M-Sportin Teemu Suninen että Toyotan Kalle Rovanperä keskeyttivät jo aamupäivän aikana. Sunisen Ford lipsahti penkkaan avauserikoiskokeella, ja loistavasti kisan aloittaneen Rovanperän Yariksen jousitus petti toiselta sijalta neljännellä pätkällä.

Sunisen ulosajon syystä on taitettu peistä pitkin päivää. Tallipäällikkö Rich Millener naulasi tilanteen Sunisen virheeksi, mutta Yle Urheilun asiantuntijan Miikka Anttilan tietojen mukaan Fiestassa oli tekninen ongelma.

– Katsotaan, mitä datasta löytyy. En suostu uskomaan, että se olisi ollut kuljettajan virhe. Jos virhe olisi ollut tiimikaveri Gus Greensmithin, tuskin sitä olisi hänen piikkiinsä laitettu. Se ehkä kertoo tiimin ilmapiiristä jotain, Anttila toteaa.

Suomalainen kommentoi varovaiseen sävyyn WRC:n lähetyksessä, että moottori sammui mutkassa, kun hän veti käsijarrua.

– Ei ollut enää moottoria, jonka avulla olisin päässyt mutkasta ja luisuimme penkkaan. Yritimme saada autoa käyntiin, ja auto kuumeni aika pahasti. Menetimme sensorin, eikä moottori enää käynnistynyt, Suninen selvitti.

Rovanperälle kilpailu on Rovaniemen kakkossijan jälkeen kolmas peräkkäinen, jossa asiat eivät suju toivotulla tavalla. Loistovauhdin aamulla löytänyt suomalainen kertoi, ettei hän osunut mihinkään ja jousitus vain yllättäen hajosi edestä.

– Oli kiva nähdä aamulla Portugalin kisan jälkeen, että vauhtia on ja fiilis oli hyvä. En edes hyökännyt ja puskenut niin paljoa, mutta vauhti oli hyvä. Iso sääli, että tässä kävi näin. En tiedä, saadaanko auto kuntoon huomiselle, mutta toivottavasti.

Anttila muistuttaa, että Rovanperän Kroatian, Portugalin ja Sardinian keskeytyksistä vain ensimmäinen oli oma virhe.

– Se on hyvä puoli. Tekniikkaongelmat ovat sellaisia, ettei niistä kannata juuri lannistua. Autojen pitää kestää tuo röykytys, mitä tiellä on.

– Osittain se on osien väsymistä, osittain huonoa tuuria ja osalle tapauksista ei löydy mitään muuta syytä kuin että ne nyt vain pettävät. Tilanne oli vähän samantyyppinen kuin Tänakilla Portugalissa, Anttila sanoo.

Tänakin komennossa

Kärkipaikalta Portugalissa keskeyttänyt Tänak on näyttänyt aamusta alkaen siltä, että virolainen on tullut hakemaan revanssia pettymykselleen. Hyundai-kuski on hyödyntänyt lähtöpaikkansa erinomaisesti, ja hän ajoi pohjat viidelle ensimmäiselle erikoiskokeelle.

Avauspäivän jälkeen hän johtaa 19,4 sekunnin erolla Hyundain Dani Sordoon.

– Tänak menee sitä vauhtia, mitä meni edellisessäkin kisassa. Se ei ole yllätys, mutta ensimmäisenä lähtenyt Sebastien Ogier ei ole hävinnyt jostain syystä takana tuleville juurikaan. Ehkä se vaatii useamman auton, että tie putsaantuu ja Tänakin lähtöpaikalla on ollut jo parempi tilanne.

WRC2-luokan kärkeen povatuista nimistä M-Sportin Adrien Fourmaux ja Skodan Andreas Mikkelsen keskeyttivät niin ikään jo aamupäivällä. Luokkaa johtaa Citroenin norjalainen Mads Östberg, mutta heti toisena on viimevuotinen WRC3-luokan mestari Jari Huttunen.

Kiuruveteläinen on ajanut tasaisia aikoja Östbergin vanavedessä, ja päivän viimeiselle pätkälle hän ajoi myös pohja-ajan. Ero on norjalaisen hyväksi 27 sekuntia. WRC3-luokassa Emil Lindholm ajoi viidentenä, mutta jäähdyttäjä alkoi vuotaa kuudennella erikoiskokeella ja päivä jäi kesken.

Sardinian MM-rallin avauspäivän tapahtumat ja videot voi käydä katsomassa hetki hetkeltä tässä artikkelissa. Lähetyksen päivän huippuhetkistä voi katsoa täältä.

TILANNE 8/20 EK:N JÄLKEEN:

1. Ott Tänak Hyundai 1.26.58,0

2. Dani Sordo Hyundai +19,4

3. Sebastien Ogier Toyota +36,2

4. Elfyn Evans Toyota +1.02,0

5. Thierry Neuville Hyundai +1.03,2

6. Takamoto Katsuta Toyota +1.26,1

7. Mads Östberg Citroen +3.41,7 (WRC2)

8. Jari Huttunen Hyundai +4.08,7 (WRC2)

PÄIVÄN OHJELMA:

EK1 Filigosu - Sa Conchedda 1 22,29 km klo 9.02, voittaja Tänak

EK2 Terranova 1 14,36 km klo 10.02, voittaja Tänak

EK3 Filigosu - Sa Conchedda 2 22,29 km klo 11.47, voittaja Tänak

EK4 Terranova 2 14,36 km klo 12.47, voittaja Tänak

EK5 Tempio Pausania 1 12,08 km klo 15.47, voittaja Tänak

EK6 Erula - Tula 1 14,97 km klo 16.47, voittaja Sordo

EK7 Tempio Pausania 2 12,08 klo 18.32, voittaja Sordo

EK8 Erula - Tula 2 14,97 km klo 19.32, voittajat Neuville/Sordo

Päivän huippuhetket TV2 klo 21.

LAUANTAIN OHJELMA:

EK9 Coiluna - Loelle 1 15,00 km klo 9.08 Yle Areena klo 9, TV2 klo 10

EK10 Lerno - Monti di Ala 22,08 klo 10.08

EK11 Coiluna - Loelle 2 15,00 km klo 11.38 TV2 klo 11.30

EK12 Lerno - Monti di Ala 22,08 km klo 12.38

EK13 Bortigiadas - Aggius - Viddalba 1 14,70 km klo 16.10

EK14 Sedini - Castelsardo 1 13,03 km klo klo 17.08

EK15 Bortigiadas - Aggius - Viddalba 2 14,70 km klo 18.40

EK15 Sedini - Castelsardo 2 13,03 km klo 19.38

