Alaikäiselle törkeästi huutanut Ilves-valmentaja käyttäytyi täysin poikkeuksellisesti – pelaajayhdistys uskoo, että valmentaja saa kovemman rangaistuksen

Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtajan mukaan kyseinen valmentaja on ohjannut peliä aiemmin voimakkaasti tunteella. Ilveksen pelaajat ovat sopineet yhdessä, etteivät kommentoi vielä tapausta.

Jalkapallon pelaajayhdistyksessä uskotaan, että seuralta varoituksen saanut Ilves-valmentaja saa vielä kovemman rangaistuksen.

Kansallisessa liigassa lauantaina 29. toukokuuta pelatussa Ilves–HJK-ottelussa Ilveksen valmentajan asiaton kommentti toi valmentajalle varoituksen. Valmentajan kielenkäyttö kuului tv-lähetyksessä 17-vuotiaan valmennettavan pallonmenetyksen jälkeen.

Palloliiton kurinpitovaliokunta on ottanut asian käsittelyyn. Valmentaja nimitteli pelaajaansa alatyylisellä ilmaisulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan valmentajan käyttämä kieli luokitellaan seksistiseksi vihapuheeksi (siirryt toiseen palveluun).

– Kukaan ei voi sitä hyväksyä ja kukaan ei voi jättää sitä huomioimatta, pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markus Juhola kommentoi tapausta Yle Urheilulle.

Juholan mukaan valmentajan sanavarastoon on kuulunut aiemmin paljon voimasanojen käyttöä, mutta ei vastaavaa.

– Tämä valmentaja on joskus aiemminkin käyttänyt raakaa kieltä ohjatessaan peliä tunteella. Nyt kyse ei ole lainkaan siitä. Olemme nyt lähteneet laajemmin purkamaan tätä tapahtunutta ja pohtineet pidemmälle.

Ilves ry:n puheenjohtaja Kari Pansio kertoi olleensa hämmentynyt valmentajan käyttäytymisestä, koska vastaavaa ei ollut aiemmin hänen mukaansa tapahtunut. Pansion mukaan valmentaja on ottanut opikseen tapahtuneesta.

– En tiedä, mikä hänelle tuli, sillä ei sieltä yleensä kirosanojakaan tule. En tiedä, miksi kyseisellä herralla meni kuppi nurin tässä vaiheessa, Pansio totesi.

Ilveksen valmentaja kertoo Yle Urheilulle, että antaa vastineen Palloliiton kurinpitomenettelyyn. Muuten hän ei suostu tapausta kommentoimaan.

Yle Urheilu yritti tavoittaa Ilveksen pelaajia asiaan liittyen, mutta jokainen kieltäytyi kommentoimasta. Yksi pelaajista kertoi, että heillä on yhteinen linjaus olla kommentoimatta tapausta.

"Raskauttava asianhaara"

Juhola pitää Ilveksen antamaa varoitusta valmentajalle riittämättömänä.

Juhola kertoo, että pelaajayhdistyksen pelaajatoimijat ovat sitä mieltä, että Ilves käsitteli asian liian kevyesti. Ilveksen tiedotteen mukaan valmentajan kielenkäyttö ei kohdistunut yksittäiseen pelaajaan, vaan pelitilanteeseen.

Ilves antoi valmentajalle varoituksen ja velvoitti hänet osallistumaan Väestöliiton Et ole yksin -verkkokoulutukseen, joka on tarkoitettu seuratoimijoille. Juhola uskoo, että valmentaja saa vielä kovemman rangaistuksen.

– Epäilen, että rangaistus on toimitsijakielto. Nyt Palloliiton kurinpidossa tulee arvioitavaksi sen pituus.

Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös kestää muutamia päiviä, arvioi liiton lakimies Pekka Soini.

– Olen viisi vuotta ollut näissä hommissa. En ole tällaiseen tapaukseen onneksi aiemmin törmännyt. En halua tulevaa kurinpitovaliokunnan päätöstä spekuloida, koska kysymys on riippumattomasta päätöksentekoelimestä. Jos joku asianosaisista on siihen tyytymätön, siitä voi valittaa, Soini kertoo.

Suomen jalkapallovalmentajat ry:n puheenjohtaja Ilkka Mäkelä pitää tapausta tuomittavana.

– Minulla ei ole tuosta tapauksesta tarkempaa tietoa, mutta toivomme valmentajien käyttäytyvän niin, että se kestää julkisen huomion. Ikävää, että tällaista pääsee tapahtumaan.

Mäkelänkään muistissa ei ole vastaavaa tapausta.

Ilves–HJK-ottelussa solvattu pelaaja on alaikäinen. Mäkelän mukaan alaikäisyys saattaa vaikuttaa päätökseen.

– Se on oikeustermein raskauttava asianhaara. Mutta on vaikea sanoa muuta näillä tiedoilla, koska kaikki materiaali pitäisi olla käytössä, Mäkelä sanoo.

Linda Sällström on Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen avainpelaajia.

Sällström: Ei rinnastettavissa kiroiluun

Tapaus on kuohuttanut jalkapallopiireissä, muun muassa Suomen naisten maajoukkueen tähtipelaaja Linda Sällström otti tiukasti kantaa heti tapahtuman jälkeen.

Espanjassa Helmarien mukana maaotteluihin valmistautuva Sällström kertoo Yle Urheilulle, että olisi kaivannut Ilvekseltä selkeämpää kannanottoa. (siirryt toiseen palveluun)

– Heidän viestinsä oli ontuvaa. Minulla ei ole sanomista siihen, mikä on oikea rangaistus tai jatkotoimenpide. H-sanan käyttö pelaajalle ei ole millään tapaa ok. Se on minun pääviestini. Haluan painottaa, että sellainen ei kuulu mihinkään eikä se ole rinnastettavissa tavalliseen kiroiluun.

Sällström ei halua valmentajan päätä pölkylle.

– Ymmärrän, että ihmiset tekevät virheitä. En ole vaatinut julkisia potkuja, kyse ei ole siitä. Tuollainen kielenkäyttö ei sopivaa, kun naisten futispelissä 17-vuotias menettää pallon.

