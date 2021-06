Uskomaton tilasto povaa Huuhkajille hyvää EM-kisoihin – voisiko Suomi toistaa Islannin ihmeen, joka nousi koko futismaailman kuumimmaksi puheenaiheeksi?

EM-jalkapallon historiassa valtaosa ensikertalaisista on debyyttiturnauksessaan voittanut vähintään yhden ottelun. Suomen EM-kisataival alkaa Tanskaa vastaan lauantaina 12. kesäkuuta.

Huuhkajien tie historiansa ensimmäiseen lopputurnaukseen oli pitkä ja tuskastuttava, Pohjois-Makedonian puolestaan vaikea ja loppuun asti tiukka.

Kesän EM-kisojen toinen ensikertalainen varmisti paikkansa vasta viime lokakuussa, jolloin jatkokarsinta saatiin vihdoin pelattua. Karsintalohkossaan kolmanneksi jäänyt Pohjois-Makedonia sai takaportin kisoihin Kansojen liigan kautta.

Alimman tason jatkokarsinnassa se kaatoi ensin Kosovon ja sitten Georgian, molemmat vain yhden maalin turvin, liittyäkseen Suomen seuraan turnauksen ainoina debytantteina.

Siinä missä Suomessa on käyty kiivasta pohdintaa kisajoukkueen kokoonpanosta, on Pohjois-Makedoniassa painiskeltu toisenlaisten murheiden kanssa. Maan ensiesiintymisen alla suurinta kuohuntaa aiheutti uudistettu peliasu, jonka synnyttämä myrsky sai paikallisen lajiliiton nöyrtymään ja vaihtamaan vanhaan asuun.

Turnauksen lähestyessä debyytin herättämä into pääsee silti takaisin keskiöön. Huuhkajien kamppaillessa kivikovassa lohkossa Belgiaa, Tanskaa ja Venäjää vastaan Pohjois-Makedonia pelaa Hollantia, Ukrainaa sekä Itävaltaa vastaan.

– Tästä tulee kaikille unohtumaton kokemus. Itse yritän vain pysyä rauhallisena ja keskittyä siihen, mitä on luvassa, Pohjois-Makedoniaa kuusi vuotta valmentanut Igor Angelovski sanoi joukkueen kokoontuessa viimeiselle leirilleen Skopjeen.

– Lähdemme ylittämään itseämme ja tarttumaan jokaiseen tilaisuuteen päästä jatkoon.

Edelliset kisat olivat uusien maiden juhlaa

Ensikertalaisten tie onneen on vaikea, mutta aiempaa inspiraatiota heti ensiesiintymisessään yllättäneistä maista ei edes tarvitse hakea kaukaa. Vain viisi vuotta sitten Ranskassa järjestetyissä edellisissä kisoissa mukaan ylsi peräti viisi debytanttia. Niistä jokainen myös ylitti odotukset ja useimmat etenivät lohkovaiheesta jatkopeleihin.

Kisat muistetaankin esimerkiksi Islannin tuhkimotarinasta. Päävalmentaja Heimir Hallgrimsson jatkoi jalkapallopestinsä ohessa osa-aikaisena hammaslääkärinä, mutta johdatti joukkueensa heti lohkovaiheen alussa tasapeleihin Portugalin ja Unkarin kanssa. Alkulohkon viimeisessä ottelussa Itävaltaa vastaan Arnor Ingvi Traustasonin satumainen maali lisäajan neljännellä minuutilla sinetöi voiton ja jatkopaikan, jota tuskin osasi odottaa kovinkaan moni edes Islannissa.

Joukkueen varsinainen huippuhetki koettiin silti vasta pudotuspelivaiheen ensimmäisellä kierroksella, kun se nousi tappioasemasta voittoon Englantia vastaan. Wayne Rooneyn rangaistuspotku kuitattiin tasatilanteeksi kahdessa minuutissa ja Kolbeinn Sigthorssonin 2–1-osuma nousi sosiaalisessa mediassa planeetan kuumimmaksi puheenaiheeksi.

Islannin tie nousi pystyyn puolivälierissä Ranskaa vastaan, vaikka se pystyikin iskemään kaksi osumaa tulevan finalistimaan verkkoon. Debytantiksi suoritus oli kuitenkin häikäisevä.

– Tätä on mahdotonta kuvailla. Tällaisen kokeminen parhaiden kavereiden kanssa on upeaa ja samalta tuntuu kaikista pelaajista. Täällä oli 10 000 islantilaista kannattajaa ja se on meille kuin oma perhe olisi paikalla. Tunsin varmaan puolet faneistamme, Islannin puolustaja Kari Arnason hehkutti tuolloin.

Erikoista kyllä, Islanti ei edes ollut ensikertalaisista tuolloin pisimmälle edennyt joukkue. Supertähti Gareth Balen kannattelemana kisoihin selviytynyt Wales nousi Balen kolmella maalilla lohkonsa voittajaksi Englanninkin edelle ja sai pudotuspeleihin suosiollisen vastuksen: Pohjois-Irlannin.

Wales meni jatkoon ja yllätti puolivälierissä Belgian, joka oli tullut turnaukseen kovin tavoittein. Haaveet haihtuivat pohjoisranskalaiselle taivaalle 1–0-tilanteen kääntyessä 1–3-tappioksi ja Walesin mennessä uskomattomasti neljän joukkoon. Vielä välierässä Portugalia vastaankin Wales oli alussa jopa parempi joukkue, vaikka sen riveistä puuttui pelikieltojen vuoksi kaksi pelaajaa. Cristiano Ronaldo kuitenkin johdatti lopulta omansa finaaliin Walesin jäädessä kokonaan maaleitta.

– Voitto Belgiasta ei ollut vain walesilaisen jalkapallon ylpein hetki, vaan upein saavutuksemme urheilussa ylipäätään. Tuntuu siltä kuin koko maa seisoisi yhdessä tämän joukkueen takana, Walesin maajoukkueen entinen hyökkääjä John Hartson sanoi.

Vuoden 2016 kisoissa pelasi peräti viisi ensikertalaista, joista neljä eteni lohkovaiheesta jatkoon. Pohjois-Irlannille riitti voitto Ukrainasta ennen kuin se taipui Walesille, Slovakia puolestaan voitti Venäjän ja pelasi tasapelin Englannin kanssa ennen tylyä tappiota Saksalle. Lohkovaiheeseen jäi ainoastaan Albania, joka esiintyi silti kunniakkaasti Sveitsiä ja Ranskaa vastaan ja saavutti jopa historiallisen voiton Romaniasta sijoittuessaan lohkonsa kolmanneksi.

Turnausformaatti vaikeuttanut yllättämistä

Ensikertalaisten profiili on muuttunut EM-kisojen formaatin kehittyessä muutaman joukkueen lopputurnauksesta nykyiseksi jättitapahtumaksi.

Kautta aikain ensimmäisessä turnauksessa 61 vuotta sitten mukana oli vain neljä joukkuetta. Osallistujamäärä kaksinkertaistui vuonna 1980 ja uudelleen vuonna 1996, jolloin 47 karsijasta mukaan pääsi jo 16 joukkuetta. Vuoden 2016 turnaus oli nykyformaatin ensimmäinen ja suurin koskaan. Otteluiden määrä oli paisunut neljästä 51:een.

Kehitys näkyy debytanttien mahdollisuuksissa menestyä. Vanhassa neljän joukkueen turnauksessa Venäjä, Espanja, Italia ja Saksa saavuttivat kaikki ensimmäisen Euroopan mestaruutensa heti ensimmäisessä lopputurnauksessaan. Kahdeksan maan turnauksessa taas Ruotsi yllätti vuonna 1992 päästyään mukaan isäntämaana ja etenemällä lohkovoittajana välierävaiheeseen asti.

Ruotsi otti tuolloin lohkovaiheessa ikimuistoisen voiton Englannista Tomas Brolinin viime minuuttien 2–1-osumalla ja pelasi myös tasan Eric Cantonan, Didier Deschampsin, Laurent Blancin ja kumppaneiden Ranskan kanssa. Välierässä se taisteli lisäajalle asti Saksan kanssa ja nousi 0–2-tilanteesta voittotaisteluun, mutta Råsundan stadionilla Solnassa lähes 29 000 katsojaa joutuivat lopulta pettymään Karl-Heinz Riedlen viedessä Saksan finaaliin.

Turnauksen laajentuminen teki debytanttien taipaleesta huomattavasti haastavamman, eikä suuria yllätyksiä ollut ennen kesää 2016 nähty vuosikausiin.

2000-luvulla EM-lopputurnaukseen oli ennen Suomea ja Pohjois-Makedoniaa selviytynyt 11 ensikertalaista, joista neljä selviytyi lohkostaan jatkoon. Seitsemästä muusta neljä jäi debyytissään ilman ainuttakaan voittoa, mutta kaikki saavuttivat vähintään yhden pisteen.

Huuhkajat aloittaa EM-urakkansa lauantaina 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan. Ensi viikolla 16. kesäkuuta joukkue kohtaa Pietarissa Venäjän. Alkulohkon päätöspelissä vastaan tulee Belgia 21. kesäkuuta Pietarissa.

