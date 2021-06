Hippos asetti tunnetun ravivalmentajan toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon – Erkki-Pekka Mäkiselle 4,5 vuotta vankeutta lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Suomen Hippos on asettanut tunnetun ravivalmentajan toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon. Liitto teki ratkaisunsa asiasta tiistaina käräjäoikeuden tuomion julkaisun jälkeen.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi ravivalmentaja Erkki-Pekka Mäkisen tiistaina neljän vuoden ja kuuden kuukauden vankeuteen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Oikeus katsoi Mäkisen syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, kahteen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja ampuma-aserikkomukseen.

Oikeuden mukaan rikokset tapahtuivat hevosharrastuksen yhteydessä vuosien 2005 ja 2015 välillä. Mäkinen velvoitettiin myös maksamaan kolmelle asianomistajalle korvauksia. Mäkinen määrättiin vangittavaksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen ja ravivalmentaja on kiistänyt kaikki syytteet.

Tamperelainen ravivalmentaja Mäkinen on tunnettu henkilö hevosurheilupiireissä. Hippoksen tietokannan mukaan Mäkisellä on tällä hetkellä 14 hevosta valmennuksessa. Omaa ravitallia pitävä ja huippuhevosia ohjastanut Mäkinen on esiintynyt paljon julkisuudessa. Hänellä on taustaa raviurheilusta kymmenien vuosien ajalta.

Hippoksen tiedotteen mukaan kilpailukielto alkaa välittömästi asian vakavuuden takia. Kilpailukielto koskee oikeutta käsitellä hevosta ravikilpailuissa kilpailuaikana, oleskelua talli- ja varikkoalueella sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja ravien toimihenkilönä.

Valtakunnallinen hevosurheilun ja -kasvatuksen keskusjärjestön Hippoksen hallitus käsittelee asiaa lauantaina.

