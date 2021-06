Tanskan tähtimaalivahti Kasper Schmeichel yrittää jättää Suomen nollille – Jukka Raitala ei ole huolissaan Huuhkajien heikosta EM-kenraalista

Yksi asia tuskin muuttuu koskaan, vaikka tanskalaismaalivahti Kasper Schmeichel, 34, venyisi miten moneen huipputorjuntaan. Muuttumaton asia on, että hän joutuu vastaamaan kysymyksiin isästään maalivahtilegenda Peter Schmeichelista.

Kysymykset ovat jälleen ilmassa, kun Tanska aloittaa urakkansa jalkapallon miesten EM-lopputurnauksessa isännöimällä lauantaina Suomea. Peter Schmeichel oli isossa roolissa, kun Tanska eteni vuonna 1992 sensaatiomaisesti Euroopan mestaruuteen.

– Isäni ei ole sellainen tyyppi, joka puhuu noista asioista. Tietysti vuoden 1992 EM-kisat nousevat Tanskassa aina esille, kun suuntaamme suureen turnaukseen, Kasper Schmeichel kuittasi hiljattain kysymyksen isästään kansainvälisessä etälehdistötilaisuudessa.

"Siitä tulee mahtavaa"

Tanska ei ole eri puolilla Eurooppaa pelattavan lopputurnauksen suurimpia voittajasuosikkeja, mutta yllätysvalmis se on. Siitä kertovat viime vuosien vahvat esitykset ja tulokset.

Monissa papereissa Tanska on B-alkulohkon kakkossuosikki Belgian jälkeen. Lohkossa pelaavat lisäksi Venäjä ja haastajana kisoihin lähtevä Suomi.

– Tuhlaisimme aikaamme, jos emme uskoisi menestykseemme. Olemme pelanneet jo pitkään tasaisesti ja hyvin. Kun katsoo viime vuosien tuloksiamme, näkee että olemme joukkue, joka on hyvin organisoitu, kilpailullinen sekä vaikeasti voitettavissa ja murrettavissa, Kasper Schmeichel sanoo.

Schmeichelin kausi Leicesterissä oli vahva, vaikka joukkue valahti Englannin Valioliigassa lopulta viidenneksi. Seurajoukkuekauden kruunu oli Englannin cupin mestaruus.

Schmeichel vakuuttaa, että Tanskan keskittyminen on täysin Suomi-ottelussa, joka pelataan Parkenin stadionilla Kööpenhaminassa.

Täysiä katsomoita ei Parkenilla nähdä koronavirustilanteen takia. Paikalle on määrä ottaa 15 900 katsojaa eli vajaa puolet stadionin yleisökapasiteetista.

– Siitä tulee mahtavaa. On hienoa, että jonkin verran kannattajia on paikalla, vaikka tietysti unelmamme viime vuonna oli, että Parken olisi täynnä. Uskon, että koko Tanska nauttii tästä, koska emme ole kokeneet vastaavaa, Schmeichel makustelee EM-otteluiden pelaamista kotiyleisön edessä.

Jukka Raitala pelasi viime perjantaina Huuhkajien harjoitusottelussa Viroa vastaan. Matti Raivio / AOP

Jukka Raitala ei ole huolissaan Huuhkajien kehnosta EM-kenraalista

Yksi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen viime vuosien kulmakivistä on ollut tiivis ja kurinalainen puolustuspelaaminen.

Tämän kalenterivuoden viidessä pelissään Huuhkajat on kuitenkin päästänyt yhdeksän maalia ja tehnyt viisi. Joukkue suuntasi EM-kisoihin Viroa vastaan tullut 0–1-kotitappio niskassaan.

Puolustaja Jukka Raitala ei kuitenkaan ole huolissaan.

– Emme ole siltikään puolustaneet huonosti. Vähän on ollut epäonneakin matkassa. Toistan itseäni sanomalla saman kuin ennen Viro-peliä, mutta yksi suurimmista vahvuuksistamme on, että olemme onnistuneet puolustuspäässä ja puolustaneet hyvin joukkueena. Se on avainasemassa näissäkin kolmessa pelissä, Raitala sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Suomi aloittaa EM-urakkansa lauantaina Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa. Ensi viikon keskiviikkona joukkue kohtaa Pietarissa Venäjän. Alkulohkon päätöspelissä vastaan tulee Belgia 21. kesäkuuta Pietarissa.

– Tanska on äärettömän hyvä joukkue. Lähdemme ehdottomasti kaatamaan Tanskaa, Raitala sanoi.

Suomen joukkueen terveystilanne on hyvä. Nikolai Alho oli edellisissä harjoituksissa osan ajasta täysillä mukana. Alho on kärsinyt nilkkavammasta.

Pitkät matkat maajoukkueeseen

Huuhkajien EM-miehistöstä Raitala, Tim Sparv, Teemu Pukki, Anssi Jaakkola ja Joona Toivio edustivat Suomea alle 21-vuotiaiden EM-lopputurnauksessa vuonna 2009.

– Ovat nämä tietysti vähän eri mittakaavan kisat yhtään vähättelemättä alle 21-vuotiaiden kisoja. Nämä ovat astetta kovemmat pippalot, Raitala sanoi.

Nuorten EM-turnauksessa Suomen päävalmentajana oli Huuhkajien nykyinen luotsi Markku Kanerva.

– Jalkapallo on kehittynyt paljon 12 vuodessa, ja näkee sen Kanervankin tekemisestä, Raitala sanoi.

Raitala edustaa seurajoukkuetasolla MLS-seura Minnesota Unitedia. Matkat maajoukkuetehtäviin ovat pitkiä ja rasittavia. Nyt pidempi leiritys on mahdollistanut aikaerosta palautumisen hyvissä ajoin.

– Valehtelisin, jos sanoisin, ettei sillä ole merkitystä. Oma valintani on pelata tuolla. Siellä matkustetaan paljon, ja matkat tänne ovat aika raskaita, mutta niiden kanssa on selvitty hyvin.

Lue myös:

Asiantuntijalta hurja povaus: Suomi puolivälieriin EM-kisoissa – katso ennakkolähetys ja vinkit Futistietäjään

Huuhkajien EM-joukkueella isänmaallinen rituaali – Finlandia-hymni raikaa joka aamu: "Seisomme siinä lipputangon vieressä"