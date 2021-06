Tilastoyhtiö murskaa Suomen haaveet – antoi tylyn arvion: Huuhkajilla kaikista pienin todennäköisyys selvitä jatkoon EM-kisoissa

Suomella on 25 prosentin todennäköisyys edetä jatkopeleihin EM-turnauksessa, kertoo tunnettu tilastoyhtiö Gracenote. Lukema on 24 osallistujamaan joukosta huonoin. Suomen lohkovastus Belgia on tilastoissa vahvoilla.