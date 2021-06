Tänään tehdään suomalaista jalkapallohistoriaa! Tässä on kaikki mitä sinun pitää tietää ainutkertaisesta EM-turnauksesta

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue tekee tänään historiaa, kun se pelaa ensimmäistä kertaa arvoturnauksessa, jalkapallon EM-kisoissa. Kokosimme tähän juttuun kaikki tarvittavat tiedot jalkapallon arvoturnauksesta.

Milloin ja missä Suomi pelaa?

Huuhkajat pelaa ensimmäisen ottelunsa tänään 12. kesäkuuta Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa Parkenin stadionilla. Sen jälkeen Huuhkajat siirtyy pelaamaan Pietariin, jossa 16. kesäkuuta vastaan asettuu isäntamaa Venäjä ja 21. kesäkuuta mestariehdokas Belgia.

Huuhkajien ottelut alkulohkossa:

La 12.6. Tanska – Suomi (TV2, Areena, Yle Puhe) kello 19.00 (Parken, Kööpenhamina)

Ke 16.6. Suomi – Venäjä (TV2, Areena, Yle Puhe) kello 16.00 (Krestovsky, Pietari)

Ma 21.6. Suomi – Belgia (TV2, Areena, Yle Puhe) kello 22.00 (Krestovsky, Pietari)

EM-kisojen lohkot

Jalkapallon EM-kisoissa on kuusi lohkoa ja Huuhkajat pelaa samassa lohkossa Fifa-rankingissa ensimmäistä sijaa pitävän Belgian, Tanskan (10:s) ja Venäjän (38:s) kanssa.

Lohkon nimeä painamalla pääset kyseistä lohkoa ennakoivaan juttuun:

A-lohko: Italia, Sveitsi, Turkki ja Wales

B-lohko: Belgia, Suomi, Tanska ja Venäjä

C-lohko: Hollanti, Itävalta, Ukraina ja Pohjois-Makedonia

D-lohko:Englanti, Kroatia, Tshekki ja Skotlanti

E-lohko: Espanja, Puola, Ruotsi ja Slovakia

F-lohko:Portugali, Ranska, Saksa ja Unkari

Lohkotilannetta voi seurata kisojen ajan Ylen kisasivuilta.

Miten Suomi voisi päästä jatkoon?

Jalkapallon EM-kisoissa pääsee varmasti jatkopeleihin sijoittumalla omassa lohkossaan kahden parhaan joukkoon. Sen lisäksi neljä parasta lohkokolmosta pääsee 16 maan neljännesvälieriin.

Tunnettu tilastoyhtiö Gracenote on arvioinut tilastojen perusteella, että Suomen mahdollisuudet jatkopaikkaan ovat 25 prosentin luokkaa. Vaikka todennäköisyys on EM-kisojen joukkueista pienin, Huuhkajilla on silti mahdollisuus yllättää.

Jos Suomi ei sijoitu lohkossaan kahden parhaan joukkoon, esimerkiksi yksikin voitto alkulohkon peleistä voisi riittää parhaimmassa tapauksessa jatkopaikkaan, jos Suomi olisi neljän parhaan lohkokolmosen joukossa.

Mitä Yle tekee?

Yle Urheilu on paikalla Huuhkajien otteluissa sekä Kööpenhaminassa että Pietarissa. Seuraamme EM-kisoja kaikissa välineissä ja näytämme TV2:ssa ja Yle Areenassa kisojen kaikki 51 ottelua suorana lähetyksenä sekä suomeksi että ruotsiksi selostettuna.

Radiokanava Yle Puheelta voi kuunnella jokaisen Suomen ottelun suorana. Sen lisäksi Huuhkajaradio seuraa Suomen joukkueen kuulumisia päivittäin kello 15.02–15-35.

Tarjoamme päivittäin Ylen EM-kisojen tapahtumasivulla kiinnostavimmat puheenaiheet ja seuraamme päivän tapahtumia sekä Suomen otteluita hetki hetkeltä päivän pääartikkelissamme. Artikkelista löytyy esimerkiksi päivän puhuttavimpia uutisia, kuvia ja videoita.

Ylen verkkosivuilta löytyy myös perinteinen Futistietäjä, jossa voi ennustaa jalkapallon EM-kisatuloksia aina alkuvihellyksestä mestaruusjuhliin saakka. Parhaille on jaossa palkintoja.

Kisapäivien tapahtumia paketoidaan tuttuun tapaan Urheiluruudussa ja Urheiluradiossa. Kasaamme lisäksi Yle Areenaan otteluiden maalikoosteita ja päivän puhuttavimpia tilanteita.

Kokeilemme EM-kisoissa myös Kaverikatsomoa, jossa voi jännittää kisaotteluita virtuaalissa katseluhuoneissa kaverien kesken. Tarkempia ohjeita palvelun käyttämiseen löytyy täältä.

Tärkeät päivämäärät

Jalkapallon EM-kisojen lohkovaihe pelataan 11.–23. kesäkuuta välisenä aikana. EM-kisojen pudotuspelit alkavat lauantaina 26. kesäkuuta neljännesvälierillä, joita pelataan tiistaille 29. kesäkuuta saakka.

Puolivälieriä pelataan 2.–3. heinäkuuta ja välieriä 6.–7. heinäkuuta. Finaali pelataan sunnuntaina 11. heinäkuuta kello 22 alkaen.

Tarkat päivämäärät ja lähetysajat löytyvät täältä.

Kisapaikat ja stadionit

Jalkapallon EM-kisoja pelataan 11 eri kaupungissa. Kisaisäntinä toimivat Amsterdam, Baku, Bukarest, Budapest, Glasgow, Kööpenhamina, Lontoo, München, Pietari, Rooma ja Sevilla.

EM-kisoja oli tarkoitus pelata myös Dublinissa ja Bilbaossa. Nämä paikkakunnat menettivät kisaisännyytensä, sillä ne eivät voineet taata yleisön pääsyä stadioneille.

EM-kisojen jatkopelejä pelataan Amsterdtamissa, Bilbaossa, Budapestissa, Bukarestissa, Dublinissa, Glasgowssa, Kööpenhaminassa ja Lontoossa.

Puolivälierien kisaisäntinä toimivat Baku, München, Pietari ja Rooma. Välierät ja finaali pelataan puolestaan Lontoossa, Wembleyn stadionilla.

Yleisökapasiteetteja eri stadioneilla

Amsterdam, Hollanti: Johan Cruiff Arena, yleisökapasiteetti 54 000.

Baku, Azerbaidžan: Bakun olympiastadion, yleisökapasiteetti 69 000.

Bukarest, Romania: Arena Nationala, yleisökapasiteetti 54 000.

Budapest, Unkari: Puskas Arena, yleisökapasiteetti 68 000.

Glasgow, Skotlanti: Hampden Park, yleisökapasiteetti 51 000.

Kööpenhamina, Tanska: Parken-stadion, yleisökapasiteetti 38 000.

Lontoo, Iso-Britannia: Wembleyn stadion, yleisökapasiteetti 51 000.

München, Saksa: Football Arena, yleisökapasiteetti 70 000.

Pietari, Venäjä: Krevstovsky Stadium, yleisökapasiteetti 61 000.

Rooma, Italia: Rooman olympiastadion. yleisökapasiteetti 68 000.

Sevilla, Espanja: Estadio de La Cartuca, yleisökapasiteetti 60 000.

Yleisömäärät eri kisakaupungeissa vaihtelevat maiden mukaan. Uefan mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Pietarissa ja Bakussa stadionille otetaan 50 prosenttia normaalista yleisökapasiteetista. Budapest tavoittelee puolestaan täyttä tupaa, mutta katsojille on asetettu tiukkoja vaatimuksia sisäänpääsyä varten.

Amsterdamissa, Bukarestissa, Glasgowssa, Roomassa, Kööpenhaminassa ja Sevillassa katsojia on 25–45 prosenttia kapasiteetista. Lontoo on puolestaan kertonut ottavansa vähintään neljäosan yleisökapasiteetista Wembleyn stadionille kolmeen lohkopeliin ja neljännesvälierään. München ottaa stadonille vähintään 22 prosenttia yleisökapasiteetista.

On myös mahdollista, että yleisömääriä muutetaan EM-kisojen aikana. Esimerkiksi Tanskan hallitus antoi 10. kesäkuuta luvan nostaa yleisökapasiteettia 15 900 katsojasta 25 000 katsojaan. Lisäys toteutuu Tanskan jalkapalloliitto DBU:n mukaan vasta myöhemmin, joten Huuhkajien lauantainen ottelu pelataan vielä 15 900 katsojan edessä.

Jokaisella maalla 26 pelaajaa

Jalkapallon EM-kisoihin on voinut tänä vuonna valita 26 pelaajaa eli kolme pelaajaa enemmän kuin normaalisti. Muutoksella on tarkoitus vähentää pelaajien kuormistusta, sillä moni pelaaja on joutunut pelaamaan kansallisissa sarjoissa tiiviissä ottelutahdissa koronapandemian takia.

Tämä auttaa EM-kisajoukkueita myös reagoimaan mahdollisiin koronatartuntoihin. Esimerkiksi Ruotsin jalkapallomaajoukkueeseen valittu hyökkääjä Dejan Kulesevski jätti joukkueen tartunnan takia EM-kisojen alla.

Ottelukokoonpanoon voi kuitenkin edelleen valita ainoastaan 23 pelaajaa. Joukkueilla on kuitenkin mahdollisuus vaihtaa kolmen pelaajan sijasta viisi pelaajaa ottelun aikana.

Huuhkajien historiallinen EM-joukkue

Maalivahdit:

Lukas Hradecky Bayer Leverkusen (GER)

Jesse Joronen Brescia (ITA)

Anssi Jaakkola Bristol Rovers (ENG)

Puolustajat:

Jukka Raitala Minnesota United (USA)

Joona Toivio BK Häcken (SWE)

Leo Väisänen IF Elfsborg (SWE)

Paulus Arajuuri Pafos FC (CYP)

Daniel O’Shaughnessy HJK (FIN)

Robert Ivanov Warta Poznan (POL)

Jere Uronen Genk (BEL)

Nikolai Alho MTK Budapest (HUN)

Nicholas Hämäläinen Queen's Park Rangers (ENG)

Pyry Soiri Esbjerg fB (DEN)

Keskikenttäpelaajat:

Robert Taylor SK Brann (NOR)

Robin Lod Minnesota United (USA)

Glen Kamara Glasgow Rangers (SCO)

Joni Kauko Esbjerg fB (DEN)

Onni Valakari Pafos FC (CYP)

Rasmus Schüller Djurgårdens IF (SWE)

Thomas Lam PEC Zwolle (NED)

Tim Sparv AEL Larissa (GRE)

Hyökkääjät:

Fredrik Jensen FC Augsburg (GER)

Joel Pohjanpalo 1. FC Union Berlin (GER)

Lassi Lappalainen CF Montreal (CAN)

Marcus Forss Brentford FC (ENG)

Teemu Pukki Norwich City (ENG)

