Tunnetun ravivalmentajan seksuaalirikostapaus on etenemässä hovioikeuteen – Erkki-Pekka Mäkinen ilmaissut tyytymättömyytensä tuomioon

Mäkinen on ohjastanut huippuravureita ja on lajin tunnettu kasvo. Eastpress / Lehtikuva

Pirkanmaan käräjäoikeus langetti tiistaina 4,5 vuoden vankeustuomion ravipiireissä tunnetulle valmentajalle Erkki-Pekka Mäkiselle. Mäkinen on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.

Huippuravureita ohjastanut Erkki-Pekka Mäkinen sai tiistaina yli neljän vuoden vankeusrangaistuksen Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Oikeuden päätöksen mukaan Mäkinen oli syyllistynyt useisiin seksuaalirikoksiin.

Tapauksen käsittely on etenemässä hovioikeuteen. Mäkinen on ilmaissut tyytymättömyytensä tuomioon Pirkanmaan käräjäoikedelle torstaina. Varsinainen valitus on tehtävä kuukauden kuluessa tuomiosta eli 8. heinäkuuta mennessä.

Tapaus on herättänyt paljon julkisuutta, sillä tamperelainen Mäkinen on ollut lajin PR-kasvo. Tuomion jälkeen valtakunnallinen hevosurheilun ja -kasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos asetti Mäkisen toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon.

