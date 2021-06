Pistekin Pietarissa voi varmistaa Huuhkajille jatkopaikan – näin Suomi etenee EM-kisojen pudotuspeleihin

EPA-EFE/All Over Press

Huuhkajat juhli tärkeää voittoa Tanskasta. Jos avausvoiton päälle saadaan yksi piste, nähdään Huuhkajat neljännesvälierissä. EPA-EFE/All Over Press

Avausvoiton jälkeen Suomella on hyvät mahdollisuudet edetä EM-kisojen alkulohkostaan jatkoon. Kaksi eri dataa ja todennäköisyyksiä analysoivaa lähdettä näyttävät, että Huuhkajat ovat tällä hetkellä vahvasti kiinni neljännesvälieräpaikassa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen uskomaton 1–0-voitto Tanskasta EM-kisojen avausottelussa nosti runsaasti Suomen todennäköisyyksiä jatkopaikkaan. Esimerkiksi data-analyytikko Micah Blace McCurdyn mukaan Suomi on 74 prosentin todennäköisyydellä jatkossa (siirryt toiseen palveluun).

Dataan perustuvaa urheilujournalismia tuottavan The Analyst -sivuston päivittyvässä todennäköisyyslaskelmassa (siirryt toiseen palveluun) Suomella on myös erinomainen tilanne. Sivuston laskelmien mukaan Huuhkajilla on tällä hetkellä suurempi mahdollisuus päätyä lohko B:n toiselle sijalle (36,9-prosenttinen), kuin esimerkiksi kolmannelle (32,6%) tai neljännelle (19,7%).

EM-kisoissa neljännesvälieriin pääsee jokaisen lohkon kaksi parasta joukkuetta. Tämän lisäksi jatkoon menee myös neljä parasta lohkokolmosta. Suomella on jo voitto Tanskasta, joten Huuhkajilla on mahdollisuus varmistaa paikkansa jatkopeleihin keskiviikkona Venäjää vastaan.

Voitto Venäjästä varmistaisi jatkopaikan, mutta tasapelikin riittäisi lohkossa toiselle sijalle, jos mestarisuosikki Belgia voittaa kaikki ottelunsa. Vähintään lohkon kolmas sija olisi tässä tapauksessa varma, jos Venäjä voittaisi oman ottelunsa Tanskaa vastaan.

Kakkospaikka toisi ensimmäisellä jatkokierroksella vastaan A-lohkon toiseksi sijoittuneen joukkueen. Tuossa lohkossa pelaavat Italia, Turkki, Wales, Sveitsi.

Tasapisteissä ratkaisevat keskinäiset pelit ja sitten maaliero

Selkeintä ja yksinkertaisinta on, jos Huuhkajat kaataa sekä Venäjän että Belgian. Tällöin se on lohkoykkönen. Tämä takaisi Suomelle paremman arvan neljännesvälieriin.

Helpolla tämä skenaario ei toteudu, mutta Huuhkajat osoitti Tanska-ottelussa olevansa valmis yllättämään kaikki epäilijät. Täyteen alkulohkon yhdeksän pisteen pottiin on jo napattu kolme.

Jos Tanska voittaa Venäjän ja Venäjä Suomen, tilanteesta tulee kinkkisempi. Jos kaikki joukkueet häviävät myös Belgialle, jokainen joukkue olisi kolmessa pisteessä.

Tasapisteissä olevien joukkueiden järjestys määräytyy ensin keskinäisten otteluiden lopputuloksilla ja sen jälkeen maalierolla. Jos tämän jälkeen tilanne olisi tasan, katsottaisiin tehtyjen maalien määrää. Sen takia jokaisella tehdyllä ja päästetyllä maalilla on suuri merkitys jatkopaikkaa ajatellen. Venäjä 0–3-tappio Belgialle oli hyvä asia Suomelle tässä mielessä.

Huuhkajien hävitessä Venäjälle ja Belgialle se ei pärjää yksin. Kahden tappion skenaariossa Suomi tarvitsee muilta joukkueilta vetoapua ristiinpelaamisen muodossa.

Suomen pelit jatkuvat keskiviikkona Pietarissa. Huuhkajien ja Venäjän välinen kamppailu alkaa kello 16. Lohkon toisessa pelissä torstaina Tanska isännöi Belgiaa.

Katso kaikki EM-jalkapallosta, kuten otteluohjelmat ja sarjataulukot Yle Urheilun EM-kisaoppaasta.

