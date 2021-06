Matilda Castren teki suomalaista golfhistoriaa – voitti LPGA:n osakilpailun: "Aivan uskomatonta"

Suomalaisgolffari Matilda Castren on voittanut naisten LPGA-kiertueen osakilpailun Yhdysvaltain Kaliforniassa. 26-vuotias Castren on ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut LPGA-osakilpailun.

– Tämä on ollut unelmani nuoresta asti. On aivan uskomatonta, että tämä toteutui nyt. Ei tätä voi verrata mihinkään, Castren tunnelmoi.

Castren käytti päätöskierrokseen par 72 -kentällä 65 lyöntiä ja nousi jaetulta toiselta sijalta voittoon. Suomalaisen tuloskorttiin kirjattiin neljänneltä kierrokselta viisi birdietä ja yksi eagle. Suomalaisen yhteistulos oli -14 (71+69+69+65).

Toiseksi sijoittui Taiwanin Min Lee tuloksella -12. Castren lähti ratkaisevalle kierrokselle kaksi lyöntiä Min Leen perässä.

– Olin todella hermostunut. Pelasin vain yhden reiän kerrallaan. Yritin vain nauttia siitä, että pelasin ensimmäistä kertaa kärkiryhmässä. Ajattelin, että saan tästä hyvää kokemusta, Castren kertoi.

Kisan palkintoarvo oli 1,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Castren kuittasi voitosta 225 000 dollaria (186 000 euroa).

Castren on toinen suomalainen, joka on pelannut LPGA-kiertueella. Häntä ennen mukana on ollut sittemmin uransa lopettanut Minea Blomqvist-Kakko. Hän sijoittui parhaimmillaan kisoissa kolmanneksi.

Matilda Castren sai shampanjat niskaansa voiton varmistumisen jälkeen. 2021 Getty Images

Castren pelaa toista kauttaan LPGA-kiertueella. Hänet lasketaan yhä kiertueen tulokkaisiin, koska viime kausi jäi koronaviruspandemian takia vajaaksi. Ennen Dale Cityn osakilpailua Castren oli kerran sijoittunut kymmenen parhaan joukkoon LPGA-osakilpailussa, kun hän sijoittui viime vuonna kerran kahdeksanneksi.

– On suuri kunnia voittaa tulokkaana ja etenkin ensimmäisenä suomalaisena, Castren hehkutti.

Lopputulokset:

1) Matilda Castren FIN 71+69+69+65 -14

2) Lee Min TPE 70+69+68+69 -12

3) Hannah Green AUS 72+71+71+66 - 8

3) Ryu So-Yeon KOR 73+73+67+67 - 8

5) Celine Boutier FRA 72+75+70+64 -7

5) Jenny Shin KOR 72+69+70+70 -7

5) Jenny Coleman USA 71+69+71+70 -7

5) Danielle Kang USA 71+66+74+70 -7

Lähteet: AP