Simon Kjaer riensi epäroimättä pelastamaan Christian Eriksenin henkeä – suomalaiset huippupelaajat kertovat Tanskan kapteenin erityisestä maineesta

Tanskan jalkapallomaajoukkueen kapteeni Simon Kjaerin toiminta traagisessa Christian Eriksenin tilanteessa on saanut paljon kehuja ympäri jalkapalloilevaa maailmaa.

Eriksenin sydän pysähtyi jalkapallon EM-kisojen ottelussa Suomea vastaan lauantaina. Kjaer juoksi välittömästi auttamaan lyyhistynyttä joukkuekaveriaan. Hän varmisti, että Eriksen sai happea, ja aloitti elvytystoimenpiteet, joita paikalle saapunut lääkintähenkilökunta jatkoi.

Tämän jälkeen Kjaer otti joukkueen haltuunsa, keräsi pelaajat maassa maanneen tähtipelaajan ympärille ja lohdutti Eriksenin puolisoa. Kjaer, 32, myös piti katseensa Eriksenissä koko ajan, kun häntä elvytettiin.

Kjaer palasi muiden joukkuekavereidensa tavoin kentälle tapahtuneen jälkeen, mutta hän ei pystynyt pelaamaan ottelua loppuun. Tanskalaiskapteeni jätti kentän lopulta 63. minuutilla.

– Simon oli hyvin, hyvin liikuttunut. Hän oli epävarma, pystyykö jatkamaan ja päätti yrittää. Mutta hän ei pystynyt siihen ja se on täysin ymmärrettävää. He ovat erittäin hyviä ystäviä, Tanskan päävalmentaja Kasper Hjulmand sanoi ottelun jälkeen.

Pelin jatkuessa tiedettiin, että ambulanssilla läheiseen sairaalaan viedyn Eriksen tila oli vakaa.

Simon Kjaer, 32, lukeutuu Tanskan luottopelaajiin. AFP / Lehtikuva

Helposti lähestyttävä

Simon Kjaer siirtyi jo juniorivuosinaan suomalaisille tuttuun tanskalaisseuraan FC Midtjyllandiin, josta tuli hänen ensimmäinen ammattilaisseuransa. Midtjyllandissa yhdessä Huuhkajien kapteeni Tim Sparvin kanssa pelannut Yle Urheilun asiantuntija Markus Halsti on kuullut kollegoiltaan konkarista paljon hyvää vuosien saatossa. Halsti ja Kjaer eivät pelanneet Midtjyllandissa samaan aikaan.

– Olen kuullut hänestä erittäin paljon hyvää, mikä tietysti on aika odotettua viime viikon tapahtumien jälkeen. Hän on ollut aina tuollainen, mutta oikeastaan vasta nyt lauantaina nähtiin, minkälainen johtaja ja ihminen hän on, Halsti sanoo.

– Hän on kentällä erittäin kova ammattilainen ja kivikova pelaaja, joka menee aina tilanteisiin täysillä. Kentän ulkopuolella hän on erittäin maanläheinen ja helposti lähestyttävä, Halsti jatkaa.

Halstin mukaan Kjaer ottaa johtajana ja kapteenina muut huomioon, vaikka hän ei patsastelekaan parrasvaloissa.

– Hänen roolinsa joukkueissa on ehkä jopa suurempi kuin ulospäin on näyttänyt. Hänelle se median parrasvalo ei todellakaan ole millään tavalla se juttu, vaan hän on joukkuepelaaja: joukkue ja kaikkien organisaatiossa olevien hyvinvointi on se kaikista tärkein asia, Halsti luonnehtii.

Elegantti pelaaja

Kjaer on pelannut urallaan useissa Euroopan huippujoukkueissa kuten Wolfsburgissa, Lillessä ja Sevillassa. Viime vuonna yksi Kjaerin unelmista toteutui, kun hän palasi Italian pääsarjaan ja teki sopimuksen AC Milanin kanssa.

Simon Kjaer siirtyi AC Milaniin tammikuussa 2020. Getty Images

Peräti 300 ottelua Italian Serie A:ssa pelannut Yle Urheilun asiantuntija Perparim Hetemaj on kohdannut Kjaerin muutamia kertoja. Hän kuvailee tanskalaistopparia eleganttiseksi pelaajaksi.

– Hänellä on persoonallisuutta ja hän kantaa hyvin itseään kentällä. Sen huomaa, että hän on tietoinen omista vahvuuksistaan, Hetemaj sanoo.

– Hänellä on ollut ajanjaksoja, jolloin hän on ollut nosteessa ja ajanjaksoja, jolloin hän on kadonnut isoimmista joukkueista ja noussut pikkuhiljaa takaisin, Hetemaj luonnehtii.

Tanskalaispuolustaja siirtyi nykyiseen seuraansa AC Milaniin tammikuussa 2020 ja on erottunut edukseen.

– Kun hän tuli Milanoon, johtajuus ja puolustuspelaaminen näytti heti paranevan. Hän on ennenkin saanut pelillisistä meriiteistä ansiota. Tämä vielä varmisti sen, minkälainen pelaaja hän on, Hetemaj luonnehtii.

Simon Kjaer jätti kentän 63. minuutin jälkeen. Getty Images

"Kaikista ei olisi siihen"

Kjaer on toiminut Tanskan maajoukkueen kapteenina kesästä 2016 lähtien. Traagisen tapahtuman sankariksi lääkintähenkilökunnan ohella tituleerattu pelaaja on arvostettu joukkuekaveri myös seurassaan AC Milanissa, vaikka hän ei toimikaan joukkueen kapteenina.

Tuoreimpien tapahtumien jälkeen Kjaer on tosin noussut Milanin kannattajien suosikiksi joukkueensa kapteeniksi. Tanskalaisen johtamisesta hurmioituneet kannattajat ovat ylistäneet Kjaeria useita kertoja Twitterissä aihetunnisteilla #KjaerCapitano ja #KjaerMilanCaptain.

Maanantaiaamuna myös italialaislehti La Gazzetta dello Sport kirjoitti, että Kjaerista voi hyvinkin tulla Milanin uusi kapteeni. Toiminta Eriksenin tilanteessa nosti tanskalaisen vahvaksi ehdokkaaksi.

– Koko maailma seurasi ja näki, miten hyvin hän hoiti tilanteen, ja miten tärkeä rooli hänellä oli. Kaikista ei olisi siihen. Kun vielä tietää, minkälainen johtaja hän on, ei ole ihme, että Milanissakin ihmiset keskustelevat aiheesta. Hänessä on selvää kapteenin ainesta, Hetemaj sanoo.

Kjaerin arvostusta Italiassa kuvastaa myös se, että AC Milanin paikallisvastustaja Inter Milanin kannattajat ovat kunnioittaneet tanskalaiskonkaria.

– Kunnia Simon Kjaerille. Suuri mies ja kapteeni, kannattajat kirjoittivat lakanaansa.

Kjaer on aina huolehtinut joukkueestaan. Lauantai-iltana myös koko jalkapalloileva maailma sai hämmästellä, kuinka määrätietoisesti Kjaer toimi vaativalla ja pelottavalla hetkellä ystävän ollessa vaarassa.

Eikä Kjaer unohtanut läheisiä, vaan piti huolta Eriksenin vaimosta. Kivikova ammattilainen näytti myös kentällä, miten joukkueesta ja läheisistä huolehditaan.

Kjaer on pelaaja ja ihminen, josta jokainen voi ottaa mallia.

– Hän on erittäin hyvä ja arvostettu pelaaja, mutta vielä sitäkin arvostetumpi ihminen, Halsti kuvailee lopuksi.

Simon Kjaer ja Kasper Schmeichel lohduttavat Christian Eriksenin puolisoa järkyttävien tapahtumien keskellä. Wolfgang Rattay/Getty Images

