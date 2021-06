Tanskalaispelaajat puhuivat ensimmäistä kertaa viikonlopun tunnemyrskystä – "Minulla on ollut mielessäni asioita, joita en toivoisi ajattelevani"

Lauantain EM-jalkapallo-ottelussa Suomea vastaan kentän pintaan lyyhistyneestä Christian Eriksenistä on saatu maanantaina hyviä uutisia. Aikaisemmin maanantaina julkisuuteen saatiin ensimmäisiä kommentteja sydänpysähdyksen saaneelta tanskalaistähdeltä. Nyt tanskalaismedia on uutisoinut, että Eriksenin luona sairaalassa on vieraillut joukkuetoveri Kasper Schmeichel.

– Oli mahtavaa nähdä Christian. Nyt tuntuu todella paljon paremmalta kuin lauantaina, helpottunut tähtimaalivahti Schmeichel kommentoi Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Sunnuntaina Rigshospitaletissa vieraillut Schmeichel paljasti myös, että koko Tanskan joukkue on ollut videoyhteydessä Erikseniin.

Tanskan pelaajat kommentoivat viikonlopun tapahtumia ensimmäistä kertaa maanantaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Pierre-Emile Höjbjerg totesi videopuhelun vaikuttaneen joukkueeseen valtavasti.

– Sitä on vaikea kuvailla sanoin. Meidän oli nähtävä Christian, jotta saimme jotain muuta ajateltavaa näkemiemme kuvien tilalle, Höjberg sanoi.

– Christian on kunnossa. Hänen perheensä on hänen kanssaan ja he voivat olosuhteisiin nähden hyvin. Lähetän kaiken energiani ja ajatuksin heille. Se on tärkeintä, Höjbjerg jatkoi.

Hyökkääjä Martin Braithwaite kertoi, että lauantain tapahtumat ovat edelleen vahvasti hänen mielessään.

– Se oli järkyttävä kokemus. Minulla on ollut mielessäni asioita, joita en toivoisi ajattelevani. Siksi oli mahtavaa nähdä Christian jälleen omana itsenään, Barcelona-hyökkääjä kertoi.

Martin Braithwaite odottaa kovasti takaisin kentälle pääsemistä. Getty Images / 2021 Lars Ronbog

Maalivahti Schmeichelin mukaan Eriksenin romahdus kosketti koko joukkuetta. Joukkue on ollut kauhuissaan siitä, mitä olisi voinut tapahtua.

– Me olemme jo vuosia olleet yhtenäinen joukkue. Jos jotain tapahtuu jollekin joukkueen jäsenelle, me kaikki reagoimme siihen.

Tanskan seuraava ottelu pelataan torstaina, kun Belgia asettuu vastaan Kööpenhaminassa. Tanskalaispelaajat käyttivät lehdistötilaisuudessa hetken myös kiittääkseen kaikkia heitä tukeneita ihmisiä.

– Me teemme parhaamme torstaina. Olen varma, että pystymme saavuttamaan joukkueena jotain erityistä. Me yritämme voittaa ottelun Christianille, Schmeichel sanoi.

– Olemme saaneet tuntea paljon rakkautta ja voimme käyttää sen hyödyksemme. Sellaista on tanskalaisuus. Laulamme siitä, miten seisomme toistemme rinnalla ja näytämme toimivamme niin, maalivahti jatkoi.

– Kun menen kentälle, tyhjennän ajatukseni. Silloin voin nollata aivoni. Kun istuu jossain yksinään, pahat ajatukset tulevat. Siksi odotan pääseväni takaisin kentälle ja treenaamaan, Braithwaite komppasi.

Suomen pelit jatkuvat keskiviikkona. Huuhkajat kohtaa Venäjän Pietarissa klo 16 Suomen aikaa.

Päivitys klo 13.16: Lisätty Höjbjergin ja Braithwaiten kommentteja.

Lue myös:

Manageri välitti huojentavan viestin Christian Erikseniltä: "Voin nyt paremmin, mutta haluan ymmärtää, mitä tapahtui"

Christian Eriksen sai sydänpysähdyksen Suomea vastaan – koronavirushuhuille tyrmäys Tanskan jalkapalloliitosta ja Milanon Interistä

Tanska järkyttyi jalkapallosankarinsa sairauskohtauksesta – aktiivifani: "Luulen, että Tanskan EM-turnaus on nyt taputeltu"

Katuva Tanskan päävalmentaja kritisoi Uefan toimintaa Eriksenin sairauskohtauksen jälkeen: "Minusta oli väärin antaa kaksi vaihtoehtoa"

Tanska järkyttyi jalkapallosankarinsa sairauskohtauksesta – aktiivifani: "Luulen, että Tanskan EM-turnaus on nyt taputeltu"

Tanskan maajoukkueen lääkäri kertoo epätoivon hetkistä Parkenilla: "Saimme Christianin takaisin"

Kommentti: Huuhkajat teki sensaatiomaisen uroteon dramaattisessa EM-avauksessa – tunteikkaan illan todelliset sankarit olivat silti jossain muualla

Suomen kannattajat tekivät upean eleen lyyhistyneen Tanskan tähden suojaksi – järkyttävä hetki yhdisti Suomen ja Tanskan kannattajat

Kommentti: Kapteeni osoitti suuruutensa tragedian keskellä – Simon Kjaer juoksi tuupertuneen Christian Eriksenin luo ja kantoi vastuunsa paremmin kuin kukaan

Huuhkajien historian ensimmäinen EM-ottelu sai dramaattisen käänteen: Lyyhistyneen tanskalaispelaajan tila on vakaa – kertaa tästä tapahtumat