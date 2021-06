Robert Helenius saa unelmatilaisuuden: ottelee nyrkkeilyn supertapahtumassa Yhdysvalloissa ja kuittaa historiallisen kovan palkkion

Ammattinyrkkeilijä Robert Helenius kohtaa seuraavassa ottelussaan jälleen Adam Kownackin. Ottelu on 37-vuotiaan Heleniuksen pitkän nyrkkeilyuran tärkein, ajatellen pääsyä ottelemaan maailmanmestaruudesta.

Kamppailu käydään Las Vegasissa 24. heinäkuuta. Nyrkkeilyn supertapahtuma huipentuu Deontay Wilderin ja Tyson Furyn väliseen otteluun raskaansarjan WBC-liiton maailmanmestaruudesta. Suuri tapahtuma takaa maailmanmestaruutta edelleen tavoittelevalle Heleniukselle valtavan näkyvyyden lisäksi uransa suurimman ottelupalkkion.

Helenius ja Kownacki kohtasivat ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. Tuolloin ottelu päättyi suomalaisen voittoon: Helenius tyrmäsi Kownackin tylysti neljännessä erässä.

Tyson Fury (vas.) ja Deontay Wilder iskivät raskaansarjan maailmanmestaruudesta helmikuussa 2020. Tuo ottelu päättyi Furyn ylivoimaiseen voittoon. Kuva: 2020 Getty Images

Robert Heleniuksen manageri Markus Sundman vahvistaa Yle Urheilulle tiedon pitkään odotetusta uusintaottelusta.

– Tunnelmat ovat aivan loistavat. Heleniuksen ja Kownackin välisen ensimmäisen ottelun sopimuksessa oli uusintaottelun sisältävä sopimusehto ja nyt vihdoin tämä ottelu toteutuu. Ottelu on osa suunnitelmaamme, päästäksemme ottelemaan raskaansarjan maailmanmestaruudesta, Sundman kertoo

– Etenkin tässä pandemiatilanteessa hyvä palkkio ja hyvä ottelu on loistava tilaisuus, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Robertin ottelu on niin sanottu co-main event eli viimeinen esiottelu ennen Furyn ja Wilderin välistä pääottelua maailmanmestaruudesta. Robert on suuressa illassa, heti mestareiden tuntumassa, Iloitsee Sundman.

Heleniuksen tulevasta ottelusta kuittaamaa ottelupalkkiota manageri ei suostu paljastamaan. Kyseessä on kuitenkin Heleniuksen pitkän uran isoin yksittäinen ottelupalkkio.

– Kyllä se pitää paikkansa. Tietämykseni mukaan kyseessä on suurin suomalaisen ammattinyrkkeilijän saama ottelupalkkio, mutta summa on salaisuus. Robertin ottelun siirryttyä jo kolmeen kertaan, olemme joutuneet maksamaan omasta pussistamme useamman leirityksen, joten rahaa myös kuluu valtavan paljon, Sundman taustoittaa.

Kownackin ottelutyyli sopii Heleniukselle

Porvoolainen Helenius on aina ollut parhaimmillaan päästessään hyödyntämään ulottuvuuttaan ja iskuvoimaansa vastustajan hyökätessä. Selvästi Heleniusta lyhyemmän Kownackin nyrkkeily perustuu jatkuvaan eteenpäin pyrkivään hyökkäykseen, joten hänen ottelutyylinsä on kuin Heleniukselle tehty. Edellisessä ottelussa maaliskuussa 2020 puolalainen sortui hyökkäämään liian avoimesti, eikä tuntunut kunnioittavan itseään pidemmän ja ulottuvamman Heleniuksen iskuvoimaa. Helenius tyrmäsi hänet neljännessä erässä.

Helenius (oik.) tyrmäsi Kownackin maaliskuussa 2020 Brooklynissa. Kuva: Getty Images / 2020 Michael Owens

– Olen otellut useampaa hänen tyylistään ottelijaa vastaan ja tiesin hänen tyylinsä jo ennen ensimmäistä otteluamme. Tiesin, ettei ottelusta tule helppoa, mutta minulla on hyvät vastaiskut ja tuollainen ottelutyyli sopii minulle hyvin, Helenius kertoo.

Helenius uskoo Kownackin lähtevän hyökkäämään agressiivisesti myös uusintaottelussa. Porvoolaisen mielestä puolalaisella ei ole muuta vaihtoehtoa. Kaksimetrisen ja ulottuvan Heleniuksen mukaan selvästi lyhyemmällä Kownackilla ei ole taktisemmalla nyrkkeilytyylillä mahdollisuuksia.

Omaa taktiikkaansa tulevaan uransa tärkeimpään otteluun Helenius ei suostu paljastamaan, mutta huokuu itsevarmuutta.

– Häviö ei tule kysymykseenkään, sitä ei ole edes sanavarastossani. Kyllä minä sinne voittamaan lähden.

Heleniuksen nyrkkeilyuran on arveltu päättyneen jo moneen kertaan miehen kärsittyä lukuisista loukkaantumisista sekä sopimussotkuista. Ahvenanmaalla asuva Helenius on yllättänyt epäilijät näyttämällä parasta nyrkkeilyään uransa jatkon kannalta tiukimmissa paikoissa.

– En saa kaikkia sylintereitäni palamaan, jos vastustaja on liian helppo. Pitää olla kova paine, että saan itsestäni kaiken irti. Mitä kovempi matsi, sitä paremmin nyrkkeilen.

Jälleen Wilderin leirille

Las Vegasissa maailmanmestaruudesta pääottelussa haastajana otteleva entinen mestari, Deontay Wilder on kutsunut Heleniuksen jälleen valmistautumisleirille luokseen Alabamaan. Miehet siis valmistautuvat yhdessä ottelemaan samassa illassa peräkkäisissä otteluissa.

Valmistautumisleirille hommataan Wilderin lisäksi Heleniukselle omia harjoitusvastustajia, joten uran tärkeimmän ottelun alla kaikki valmistelut tehdään mahdollisimman hyvin. Manageri Sundman kertoo miesten suuntaavan Yhdysvaltoihin valmistautumisleirille heti viisumit saatuaan.

Helenius on ollut Deontay Wilderin sparrileirillä aiemminkin. Keskellä valmentaja Johan Lindström. Kuva: Robert Helenius

Ammattinyrkkeilyn maailma on armoton. Nyrkkeilijän koko ura voi olla kiinni yhdestä iskusta tai pienestä virheestä. Väärin luettu vastustajan liike tai hieman väärä oman liikkeen ajoitus riittää tappioon. Pahimmillaan nyrkkeilijän ura on siis yhdestä virheestä kiinni. Lajin kovuutta kuvaa ehkä parhaiten juuri raskassarja, jossa lyödään todella kovaa. Ottelut päättyvätkin useimmiten ennen täyttä aikaa keskeytykseen.

Heinäkuun 24. päivänä nyrkkeilyn pyhätössä, Las Vegasissa isketään siis raskaansarjan maailmanmestaruudesta. Mestaruusottelua edeltävässä ottelussa nähdään Suomen Robert Helenius, jolla ei ole varaa virheisiin, kaiken pitää olla nyt kohdallaan. Ottelu isossa tapahtumassa on suuri mahdollisuus, mutta kaikki voi olla taas kiinni yhdestä iskusta.

