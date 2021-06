Lähes kaksimetrinen venäläinen "kaappi" yrittää murtaa Huuhkajien puolustuksen ja EM-unelman – Joni Kauko vastaa: "Kyllä meiltäkin voimaa löytyy"

Huuhkajat hakee EM-yllätykselleen jatkoa keskiviikkona Venäjää vastaan. Belgialle hävinneellä Venäjällä on paineet niskassaan. Joukkueen ykköstykki on 197-senttinen Artjom Dzjuba, joka on vaarallinen maalin edessä.

Huuhkajat aloitti EM-turnauksen voitolla Tanskasta. Kuva: Lehtikuva