Presidentti Niinistö on seurannut tiiviisti Huuhkajien otteita – "Ensikertalaiselta erinomainen suoritus"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on istunut ahkerasti tv:n ääressä Huuhkajien otteluiden aikana. Kuva: Silja Viitala / Yle

Sauli Niinistö toivoo, että Huuhkajien hyvä yhteishenki leviää laajemmallekin yhteiskuntaan. Niinistön mielestä Suomi on onnistunut kisoissa hyvin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on seurannut tiiviisti Huuhkajien otteita jalkapallon EM-kisoissa. Vaikka eilen tuli tappio Venäjälle, Niinistön mielestä Suomi on onnistunut kisoissa hyvin.

– Olen istunut ahkerasti tv:n ääressä. Eilen tuli niukin mahdollinen tappio. Täytyy kuitenkin huomata, että Suomella on koossa kolme pistettä kahden ottelun jälkeen ja maalisuhde on tasan 1–1. Se on ensikertalaiselta erinomainen suoritus. Toivotaan, että tulee lisää Belgia-matsissa.

Voiko Huuhkajien ympärillä pyörivä positiivinen pöhinä parantaa Suomen henkistä ilmapiiriä rankan koronavuoden jälkeen?

– Jo ennakkotunnelmat osoittivat - paitsi että jalkapallo alkaa kiinnostaa enemmän - että mukana on sellaista tunnetta, että ollaan yhteisellä asialla. Meillä on oma joukkue, joka toimii äärettömän hyvin yhdessä. Toivottavasti sitä henkeä leviää laajemmallekin, Niinistö totesi.

Huuhkajat kohtaa viimeisessä alkulohkon pelissään Belgian maanantaina. Jatkopaikka on yhä mahdollinen.

