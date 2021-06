ENCEn legendaarinen major-hopealle yltänyt CS:GO-kokoonpano on virallisesti historiaa – Aleksi "allu" Jalli jättää suomalaisorganisaation

Suomalainen Counter-Strike: Global Offensive -pelin tähti Aleksi "allu" Jalli jättää ENCEn CS:GO-joukkueen.

Mittavan e-urheilu-uran tehnyt Jalli liittyi kotimaisen ENCEn riveihin maaliskuussa 2018. Suomalaisorganisaatio ilmoitti toukokuussa Jallin jäävän tauolle joukkueen pelaavasta kokoonpanosta henkilökohtaisten syiden vuoksi. Nyt muutoksen kerrotaan olevan pysyvä.

Organisaation tiedotteen mukaan joukkueen päävalmentaja Eetu "sAw" Saha ja general manager Niklas Ojalainen päätyivät kuluneen kuukauden aikana tekemiensä pohdintojen jälkeen jatkamaan ilman Jallia.

– Kuulimme toukokuussa Aleksin tarvitsevan taukoa kilpailemisesta. CS:GO-joukkueemme joutui ikävään tilanteeseen, jossa tulevaisuuden näkymät olivat epäselviä. Emme halua pitää pelaajiamme sellaisessa tilanteessa, Ojalainen kertoo ENCEn tiedotteessa.

Pelitauon ajan Jallia on tuurannut puolalainen Olek "hades" Miskiewicz, joka kiinnitetään nyt osaksi joukkueen pysyvää kokoonpanoa.

Olek "hades" Miskiewicz liittyy osaksi ENCEn CS:GO-joukkueen kokoonpanoa. Kuva: ENCE

– Pelatessamme Olekin kanssa hän on näyttänyt suurta potentiaalia ja olemme jo saavuttaneet toivottuja tuloksia hänen kanssaan. Haluamme tällä siirrolla sementoida kokoonpanomme ja keskittyä kehittymään edelleen joukkueena, Ojalainen perustelee.

Jalli pysyy yhä ENCEn pelaajasopimuksen alaisena, mutta siirtyy käytännössä sivuun joukkueen toiminnasta odottamaan mahdollista pelaajakauppaa.

– Jokaisella tarinalla on loppunsa, ja tänään aikani ENCEn CS:GO-joukkueen kanssa päättyy. Kuluneet kolme vuotta ovat menneet ohi todella nopeasti. Paljon asioita on tapahtunut, niin hyviä kuin vähemmän hyviäkin. On ollut kunnia nostaa suomalainen organisaatio huipulle ja saavuttaa niin paljon ENCEn riveissä, Jalli kertoo organisaation tiedotteessa.

– Haluan kiittää kaikkia entisiä joukkuekavereitani, etenkin entistä valmentajaani Slaava "Twista" Räsästä, ja tietenkin kaikkia muita enceläisiä. Suurin kiitos menee faneille, jotka ovat olleet matkassa hyvinä ja huonoina aikoina. Odotan innolla, mitä tulevaisuudella on tarjota, Jalli toteaa.

Aleksi "allu" Jallin tie ENCEn CS:GO-joukkueen riveissä päättyy. Entinen joukkuetoveri Jere "sergej" Salo (vasemmalla) edustaa nykyisin suomalaista HAVUa. Kuva: Yle / Kirsi Ranta

Jallin poistuttua virallisesti joukkueesta ENCEn riveihin ei jää yhtään pelaajaa vuoden 2019 legendaarisesta kokoonpanosta. Aleksi "aleksib" Virolaisen johtama joukkue ylsi upeasti Katowicen major-turnauksen loppuotteluun maaliskuussa 2019 ja voitti muun muassa Blast-turnauskiertueen Madridin turnauksen saman vuoden syksynä.

ENCEn CS:GO-joukkue on uudistunut viime aikoina rajusti, sillä nykykokoonpanon kaikki pelaajat ovat liittyneet mukaan vasta marraskuun 2020 jälkeen. Kotimaista väriä joukkueeseen tuovat Jallin lähdön jälkeen yhä Joonas "doto" Forss ja valmentaja Eetu "sAw" Saha.

Forssin ja Miskiewiczin lisäksi ENCEä edustavat jatkossa tanskalainen Marco "Snappi" Pfeiffer, israelilainen Lotan "Spinx" Giladi ja puolalainen Pawel "dycha" Dycha.