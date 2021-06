Kentälle lyyhistynyt Tanskan tähtipelaaja Christian Eriksen saa tahdistimen

Tanskan maajoukkueen lääkärin mukaan lukuisten sydäntutkimusten jälkeen on päätetty, että Christian Eriksen saa rytmihäiriötahdistimen.

Tanskan jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Christian Eriksen saa tahdistimen. Asiasta kertoi Tanskan maajoukkueen lääkäri tiedotteessa torstaina. Eriksen lyyhyistyi lauantaina Suomea vastaan jalkapallon EM-kisoissa kentälle. Sunnuntaina vahvistettiin, että Eriksenin sydän oli pysähtynyt. Erikseniä elvytettiin kentällä ja vietiin sairaalahoitoon.

Tahdistin niin sanottu ICD-tahdistin, joka kykenee antamaan rytmihäiriön pysäyttävän iskun. (siirryt toiseen palveluun)

– Lukuisten sydäntutkimusten jälkeen on päätetty, että Christianin pitäisi saada rytmihäiriötahdistin. Tällainen laite tarvitaan sydämenpysähdyksen jälkeen rytmihäiriöiden takia, Tanskan maajoukkueeen lääkäri Morten Boesen sanoi (siirryt toiseen palveluun).

– Christian on hyväksynyt ratkaisun. Kansalliset ja kansainväliset spesialistit ovat vahvistaneet suunnitelman ja he kaikki suosittelevat samaa hoitoa.

Eriksen kertoi ensimmäistä kertaa itse voinnistaan tiistaina Instagram-tilillään.

– Hei kaikki. Suuri kiitos kaikille teille suloisista ja mahtavista tervehdyksistänne ja viesteistänne ympäri maailman. Ne ovat minulle ja perheelleni tärkeitä, Eriksen kirjoitti tiistaina.

– Voin hyvin olosuhteisiin nähden. Minun on käytävä läpi vielä muutamia tutkimuksia sairaalassa, mutta vointini on ok, hän jatkaa.

Tanska palaa ensimmäistä kertaa peliviheriölle Eriksenin tapauksen jälkeen tänään Belgiaa vastaan kello 19.

