Tyly tilasto kertoo, että naisten palkkiot huippugolfissa ovat edelleen murto-osa miesten ansioista – "Naisen euro Euroopan kiertueella on 15 senttiä"

Matilda Castren on ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut LPGA-osakilpailun. Kuva: Getty Images

Matilda Castren voitti viime viikolla historiallisesti LPGA-kiertueen osakilpailun Kalifornian Daly Cityssa. Suomalainen kuittasi voitostaan 186 000 euroa.

Samana viikonloppuna Etelä-Carolinassa pelattiin PGA-kiertueen osakilpailu. Sen voittanut eteläafrikkalainen Garrick Higgo ansaitsi puolestaan 1,1 miljoonaa euroa.

Siinä, missä huipputenniksessä naisten palkintorahat alkavat olla jo lähellä miesten tasoa, golfissa asiat eivät ole vielä samaa luokkaa. Tenniksen grand slam -turnauksissa miesten ja naisten palkintorahat ovat täsmälleen samat.

Niin golfin major-turnauksissa kuin Euroopan kiertueella naisten palkkiot ovat vielä huomattavasti miehiä vaatimattomampia.

Tokion olympiagolfiin valmistautuva Sanna Nuutinen pitää golfin palkintorahojen välistä kuilua liian suurena eri sukupuolten välillä.

– Viime viikolla pääsin pelaamaan miesten Euroopan tourin yhteiskisassa heidän rahoistaan. Totesin vaan, että näinhän se pitäisi olla ihan joka viikko. Naisen euro Euroopan kiertueella on 15 senttiä, kuvaa Nuutinen eroa.

Sanna Nuutinen on parhaimmillaan ollut toinen naisten Euroopan kiertueen kilpailussa. Kuva: Maria Vakkuri / Yle

Maailmanlistalla sijalla 238 oleva Nuutinen myöntää kokevansa tilanteen epäoikeudenmukaisena, mutta ymmärtävänsä, ettei asia ole ihan mustavalkoinen.

– Joitain asioita voisimme itsekin tehdä, jotta tilanne muuttuisi paremmaksi. Hyvä asia kuitenkin on, että olemme menossa minusta parempaan suuntaan, ja naisgolf ottaa koko ajan askeleita ylöspäin. Tenniksessä kävi näin myös aikoinaan, muistuttaa Nuutinen.

Nuutinen näkee, että ensin naisten golfissa voisi panostaa major-kilpailuihin ja niiden isompiin palkintorahoihin.

– Palkintopotit voisivat olla neljässä major-kisassa samat kuin miehillä. Nythän asia on niin esimerkiksi tenniksen Wimbledonissa, jossa naisten palkintorahat ovat käsittääkseni siellä miehillä ja naisilla samat.

Peräti 18 vuotta Euroopan kiertuetta jo kiertänyt Ursula Wikström tietää, miksi naisille maksetaan vähemmän

– Näkyvyys on yksi, iso vaikuttava tekijä, eli tv:n live-kuvaa tarvitaan. Naisten Euroopan kiertueella tarvitsemme telkkaria, jos aiomme saada eroa kiinni. Toivottavasti ero kuroutuu pikkuhiljaa kuitenkin lähemmäksi toisiaan, Wikström sanoo.

Ursula Wikström on kiertänyt huippukenttiä jo pitkään. Kuva: Maria Vakkuri / Yle

– Epäoikeudenmukaista se tietysti on, kun pelaajien taso on kova kummassakin sarjassa. Irlannissa onneksi pelataan vielä tällä kaudella kerran miesten ja naisten yhteistä Euroopan Tourin kisaa, jossa palkkiot ovat yhtäläiset. Jotain merkkejä on, että olemme menossa parempaan suuntaan. Kaukana olemme kuitenkin vielä.

Äitiyslomalta paluuta tekevän Noora Komulaisen mukaan naisten golf ei ole ehkä sittenkään ihmisten mielestä vielä niin kiinnostavaa. Sitä ei ole ainakaan tuotu riittävästi mediassa esille.

– Oli ihan mahtavaa, kun Ruotsissa pelattiin viime viikolla golfin yhteistouria miesten ja naisten välillä. Naisten golf sai siitä hyvää palautetta ja näkyvyyttä. Näitä lisää, niin se buustaisi naisten golfia, ja palkintorahat varmasti nousisivat.

– Onhan tuo naisten ja miesten ero (Euroopan kiertueeen) palkkioissa vähän kohtuutonta. Televisiointi pitäisi saada kunnolla naisten golfkisoihin, tuumii Komulainen.

Krista Junkkari aiheutti pari vuotta sitten yhden Suomen amatöörigolfin suurimmista yllätyksistä kautta aikojen EM-kisojen hopeamitalillaan.

– Tarvitsemme sinne naisten terävimpään kärkeen hyviä esikuvia. Matilda Castrenin menestys ja voitto LPGA:lta on tästä hyvä esimerkki, iloitsee Junkkari.

Tiia Koivisto pelaa täyden kauden Ladies European Tourilla ja tavoittelee samalla pelioikeutta Yhdysvaltoihin LPGA-karsintoihin.

– Sehän menee pitkälti sen mukaan, kuinka paljon lajia seurataan ja katsotaan. Suurin osa kun on tv- ja sponsorirahoja. Mitä enemmän naisten golfia seurataan, sitä enemmän palkkiot nousevat, Koivisto pohtii.

Yksi miesten major-turnauksista pelataan tänä viikonloppuna, kun ohjelmassa on U.S. Open. Naisten PGA Championship pelataan juhannuksena.

