Asiantuntijalta karu arvio Huuhkajien vaisusta hyökkäämisestä – Teemu Pukin katoaminen huolestuttaa: "Pitkä poissaolo näkyy hänen otteissaan"

REPINO. Kaksi laukausta, kaksi maalia. Hetken näytti, että Huuhkajat ja Joel Pohjanpalo jatkaisivat Tanska-sensaation jatkoksi täydellistä työtään heti Venäjä-ottelun alussa. Onnistuneen prässin jälkeen syntynyt komea osuma hylättiin kuitenkin paitsiona.

Sen jälkeen Suomi sai 0–1-tappiossa enää yhden laukauksen maalia kohti, kun Anton Shuninin korvannut Matvei Safonov koppasi Teemu Pukin laukauksen toisella jaksolla syliinsä. Huuhkajat sai luotua etenkin avausjaksolla muutaman potentiaalisen mahdollisuuden, mutta venäläispuolustus Igor Divejevin johdolla peitti yritykset viime hetkillä.

Suomi on ollut puolustuskannalla odotetusti sekä Tanskaa että Venäjää vastaan. Yle Urheilun asiantuntija Olli Huttunen olisi kaivannut ylöspäin enemmän.

– Hyökkääminen on ollut erittäin vaisua. Suomi on puolustanut niin syvältä, ettei sieltä ole saatu kontrolloituja hyökkäyksiä varmasti sillä tavalla, mitä on harjoiteltu, Huttunen totesi Huuhkajien harjoitusten yhteydessä Terijoella.

– Pukille ja Pohjanpalolle ei ole saatu tukea, ja viimeistään Venäjä-peli osoitti, ettei Pukkia löydetä kuten karsinnoissa.

Pukki ampui Suomelle matkalla EM-kisoihin 10 karsintamaalia, ja Norwichin 31-vuotias tähti on ollut kantava voima hyökkäyspäässä jo vuosia. Nilkkavamma toukokuussa sotki valmistautumista kisoihin, ja Venäjää vastaan hänet vaihdettiin kentältä 73 minuutin kohdalla.

– Pitkä poissaolo näkyy hänen otteissaan. Muutama sellainen viittä vaille -tilanne on ollut, että hän olisi päässyt irtautumaan. Kun hän on 100-prosenttisessa kunnossa, viimeistelyt hän on pistänyt nurkkiin. Nyt on mennyt kohti maalivahtia.

"En näe syytä, miksei Belgiaa vastaan voisi tulla tulosta"

Huuhkajien kärkiosaaminen on sen verran kapeilla harteilla, että arvoturnauksessa joukkue tarvitsisi kaikki parhaat pelaajat kentälle parhaassa mahdollisessa kunnossa. Huuhkajien apuvalmentaja Toni Korkeakunnas muistutti torstain lehdistötilaisuudessa, että hyökkääjät tarvitsevat onnistumisia.

– Vaikuttaahan se, että (Pukki) hän oli harjoittelematta ja joutui ikään kuin aloittamaan uudestaan. Hän lähenee huippukuntoa ja tekee kovasti töitä harjoituksissa, Korkeakunnas sanoi.

Suomen ykköshärkä hyökkäyspäässä onkin ollut Pohjanpalo, joka on näyttänyt vaarallisuuttaan molemmissa ottelussa. Union Berlinissä lainalla viime kauden pelannut Pohjanpalo näkee, että yhteispeli Pukin kanssa toimii hyvin ja kaksikko täydentää toisiaan.

– Toinen on maailman parhaita pystyjuoksijoita, ja itse olen taas tällainen mörkö boksissa ja hyvä selkä maalia päin. Harmi, ettei saatu tulosta keskiviikkona, mutta kun saadaan pallo viimeiselle kolmannekselle, en näe syytä, miksei tulosta voisi tulla myös Belgiaa vastaan, Pohjanpalo totesi Yle Urheilun haastattelussa.

Joel Pohjanpalolla oli loistopaikka avausjaksolla, mutta Igor Divejev venytti pallon tielle ja sai kiitokset maalivahti Matvei Safonovilta. Kuva: Tomi Hänninen

Vaihdot jäivät mietityttämään

Venäjää vastaan toisella jaksolla Suomi aloitti vahvasti ja sai palloa hyökkäyskolmanneksellekin, kun Venäjä vetäytyi johtoasemassa. Huuhkajat ei kuitenkaan saanut luotua vaarallisia maalipaikkoja, ja Venäjä antoi Suomen lähestyä juuri sen verran kuin koki itselleen sopivaksi. Pallonhallinta jäi lähinnä näennäiseksi.

Joni Kauko rynnisti Rasmus Schüllerin tilalle vaihdosta, ja viimeiseksi vartiksi muun muassa Pukki ja Jukka Raitala vaihdettiin Lassi Lappalaiseen ja Pyry Soiriin. Paulus Arajuuri nostettiin myös ylös kohdepelaajaksi väsyneeltä vaikuttaneen Pohjanpalon tueksi, mutta topparikaan ei saanut palloja.

Huttunen korosti Suomen aloittaneen toisen jakson hyvin, mutta lopulta loppukiri jäi täysin torsoksi.

– Kaukon vaihdon jälkeen Suomella oli vielä oma etsikkoaikansa, ja hän toi hyvää virtaa. Monesti puhutaan, että liikojen vaihtojen jälkeen homma sekoaa, ja nyt se sekosi. Siinä ei ollut ajatusta.

– Valmennuksen ajatus oli, että jotain tarvitsee tehdä. Siinä oli vähän outoja rooleja oudossa paikassa, eikä esimerkiksi Lappalainen tuonut kärkeen mitään. Se ote, mikä ennen vaihtoja oli, menetettiin. Varmaan valmennusta jäi mietityttämään, että vaihdot eivät menneet ihan nappiin.

Lopun vaisuuden myönsi myös Korkeakunnas.

– Meillä oli pidemmän aikaa hyvä jakso toisella jaksolla, ja näytti siltä, että homma toimii. Ihan lopun kirivaihe jäi vaisuksi, ja sitä olemme aika pitkään eilen pohtineet ja analysoineet. Varmasti otamme siitä opiksemme.

– Olemme aina varautuneet siihen, että olemme johtoasemassa tai joudumme jahtaamaan. Suunnitelma oli olemassa, mutta ihan loppu oli sellainen, että pyrittiin hakemaan suoraviivaisesti ratkaisuja.

Paulus Arajuuri nostettiin Venäjä-pelin lopussa kärkeen tasoituksen toivossa. Puolustuslinja on saanut urakoida EM-kisoissa, kun vastustajat ovat vyöryttäneet hyökkäyksiään kohti Huuhkajien maalia. Kuva: Tomi Hänninen

Kombinaatiot puuttuvat

Suomen ongelmat hyökkäyspelissä korostuvat juuri keskiviikkona nähdyn kaltaisissa tilanteissa, joissa vastustaja puolustaa tiiviisti hieman matalammassa blokissa.

– Tanska-pelin alussa saatiin vähän painetta ja Venäjä-pelissä toisella jaksolla, mutta ne kombinaatiot, joilla puolustus murretaan, puuttuvat, Huttunen toteaa.

Korkeakunnas tietää, ettei Suomi tule olemaan palloa hallitseva joukkue Belgiaakaan vastaan, mutta uskoo Huuhkajien hitsautuvan koko ajan terävämmäksi ryhmäksi hyökkäyssuuntaan.

– Matalaa blokkia vastaan onnistuminen ja voittaminen vaatii aina enemmän. Meillä on hyviä yksilöitä hyökkäyspäässä, ja mitä enemmän olemme yhdessä, sitä enemmän asiat automatisoituvat. Avaimet löytyvät parantuneesta pelirohkeudesta ja siitä, että pystytään horjuttamaan vastustajia pallollisella pelilläkin, Korkeakunnas pohti.

– Analysoimme ja katsoimme Venäjä-pelin, ja löysimme tilanteita, jotka olivat pienestä kiinni. Pallollinen peli meni selvästi eteenpäin ensimmäisestä pelistä. Isoimmat vahvuutemme kuitenkin ovat edelleen siinä, että kollektiivinen puolustuspeli toimii ja tilanteenvaihdot ovat timanttisia.

Pohjanpalon mukaan Belgia-ottelun hyökkäämisessä avainasemassa on se, miten korkealla linjalla maailmanrankingin ykkösjoukkue pelaa. Mikäli selustassa on tilaa, Pukin juoksuja pyritään hyödyntämään. Jos keskeltä ei pääse, Pohjanpalo toivoo keskityksiä maalille.

– Keskitysten kautta on jo esimerkkejä, että sekin onnistuu. Peräänkuulutan aina, että pitää yrittää provosoida vastustajaa. Sitä kautta tulee pilkkuja, vapaapotkuja ja maaleja. Jos yrittää pelata nätisti keskeltä läpi, se ei tällä tasolla ole niin helppoa.

– Välillä pitää vain hyväksyä tilanne ja olla raaka laittamalla palloa luukulle. Sitä kautta saadaan maalipaikkoja, Pohjanpalo tietää.

Markku Kanerva haki uutta pontta Huuhkajien lentoon Venäjä-ottelun toisella jaksolla, mutta vaihdot eivät lopulta tuoneet haluttua tulosta. Kuva: Tomi Hänninen

Lod jää edelleen varjoihin

Kolmen topparin ja wing-backien peliryhmityksessä Suomen avainpelaajiin kuuluvasta Robin Lodista ei ole Huttusen mukaan saatu keskikentällä kaikkea irti. Koska Pukki ja Pohjanpalo on haluttu samanaikaisesti avaukseen, aiemmin oikealla laidalla tai kymppipaikalla loistanut Minnesota Unitedin pelaaja ei ole ollut omimmillaan.

Lod tarjosi Venäjää vastaan pari maukasta pystysyöttöä niin Pohjanpalolle kuin Pukillekin, mutta varastossa on parempaakin.

– Tuossa roolissa hän ei ole päässyt sille tasolle, mitä häneltä odotetaan. Hän on johtavia pelaajia, jonka taidot kaikki tietävät. Odotukset ovat kovat, Huttunen ruotii.

Lod sanoi torstaina, ettei pelipaikalla ole hänelle väliä. Hän yrittää auttaa joukkuetta siinä roolissa, joka hänelle annetaan.

– Olen tottunut pelaamaan monia paikkoja, ja tykkään aina olla kentällä, Lod kuittasi.

Robin Lod nauttii päästessään pelaamaan, mutta Olli Huttusen mukaan hän ei ole vielä vastannut odotuksiin. Kuva: Tomi Hänninen

Korkeakunnas toteaa, että Lodin ja Pukin peluuttaminen ylhäällä kahdestaan olisi myös yksi vaihtoehto. Suomi haluaa kuitenkin saada kaikki parhaat pelaajat kentälle samaan aikaan.

– Mietimme formaatiota, pyrimme löytämään ideaalikokoonpanon ja pelaajat jokaiseen peliin. Totta kai spekulaatio on kova, ja kiivastakin keskustelua käydään.

Vaikka lähtökohta ratkaisuottelussa Belgiaa vastaan tuleekin olemaan puolustava, Huttunen toivoo, että Huuhkajat saisi monipuolistettua hyökkäyspeliään. Yksi avain voisi olla pudottaa toista kärkipelaajaa selkeämmin keskialueelle.

– Jos toinen putoaisi selkeämmin, olisi kohdepelaaja, jolle pelataan. Laitapelaajien nopeammalla osallistumisella saadaan keskikentälle miehitystä ja painopistettä siirrettyä. Siten koko joukkueena päästään nousemaan ylöspäin.

Wing-backit Raitala ja Jere Uronen ovat joutuneet myös makaamaan avausotteluissa melko alhaalla, ja he ovat olleet enemmänkin laitapuolustajia. Topparien rinnalta on pitkä matka tukemaan hyökkäyksiä.

– Raitalan rooli on puolustavampi. Puolustusroolin hän on toteuttanut kiitettävästi, mutta hyökkäyspäähän aseita on ollut vähemmän. Jereltä odotetaan enemmän hyökkäävyyttä, ja hänen pitäisi ottaa roolia enemmän pelinavaamisessa.

– En tarkoita, että koko ajan pitäisi ravata ylös, mutta hän voisi tehdä itseään pelattavaksi. Hänellä on hyvä vasen jalka ja ominaisuuksia ylöspäin, Huttunen muistuttaa.

Suomi kohtaa alkulohkon päätösottelussa Belgian Pietarissa maanantaina kello 22. Tanskan ja Venäjän kamppailu pelataan Kööpenhaminassa samaan aikaan. Lue täältä, miten Suomi voi yltää vielä jatkopeleihin.

Kaiken jalkapallon EM-kisoista löydät Yle Urheilun kisaoppaasta täältä.

