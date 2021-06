Christian Eriksenin, 29, uran jatko näyttää epävarmalta – suomalaiskardiologi kertoo ohjeesta, joka sallii vain golfin ja keilaamisen

Tanskan jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Christian Eriksenille on päätetty laittaa rytmihäiriötahdistin lukuisten sydäntutkimusten jälkeen. Eriksen lyyhistyi kentälle kesken Suomea vastaan pelatun ottelun EM-kisoissa lauantaina.

Sunnuntaina kerrottiin, että 29-vuotiaan Eriksenin sydän oli pysähtynyt. Torstaina Tanskan jalkapalloliitto tiedotti, että Eriksenille on päätetty laittaa ICD-tahdistin eli rytmihäiriötahdistin.

Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, Medical Research Center Oulun johtaja, Juhani Junttila kertoo, että kyseessä on normaali toimenpide sydämenpysähdyksen jälkeen.

– Tällainen laite tulee yleensä kaikille niille, joilla on ollut sydämenpysähdys kardiologian professori, Junttila sanoo.

Rytmihäiriötahdistin seuraa sydämen rytmiä.

– Jos tahdistin tunnistaa hengenvaarallisen rytmin, se antaa energiaiskun ja lopettaa rytmihäiriön ja sydän pääsee palaamaan normaaliin rytmiin, Junttila kertoo.

Suuri kysymys rytmihäiriötahdistimen laittamisen jälkeen on Christian Eriksenin uran jatko. Junttila epäilee, että suurella todennäköisyydellä Eriksenin on vaikea jatkaa uraansa muun muassa vakuutusmaksujen takia.

Urheilukardiologi Kirsi Korpi sanoo, että kardiologien viime aikojen ohjeissa ei ole suoraa ja ehdotonta vastausta kysymykseen. Euroopan kardiologinen seura suositti ICD-tahdistimen saanutta pidättäytymään kovatehoisesta harjoittelusta jo vuonna 2005 laaditussa ohjeessaan.

– Kun urheilijalle on asennettu ICD-tahdistin, kaikki kilpaurheilu on kiellettyä. Urheiluksi näissä ohjeissa vain 1A-luokan urheilu, mikä tarkoittaa lähinnä keilaamista ja golfia, Korpi avaa ohjeen sisältöä.

Euroopan kardiologinen seura on toinen kardiologian kattojärjestöistä. Lisäksi on American Heart Association (AHA). Pohjois-Amerikassa on pohdittu ohjetta, jossa ICD-tahdistimen saanut on voinut urheilla, jos kentän laidalla on tuotu ulkoinen defibrillaattori. Se voi kuitenkin aiheuttaa painetta muulle joukkueelle tai taustahenkilöille ja urheilijan terveys voi olla vaarassa.

Kumpikin kattojärjestöistä suosittaa samalla tavalla vain 1A-luokan urheilua eli keilaamista ja golfaamista ICD:n saaneelle henkilölle.

Viime vuoden ohjeistuksen mukaan on mahdollistettu keskiraskas urheilu ICD Sport Safety -rekisterin avulla. Siinä on seurattu, kuinka urheilijat ovat pärjänneet ICD-tahdistimen kanssa ja kuinka paljon he ovat saaneet turhia iskuhoitoja. Uutistoimisto AP:n mukaan EM-kisojen pelaajista Hollannin Daley Blind käyttää ICD-tahdistinta.

– Jokainen tilanne on tapauskohtainen. Jokaisen sairaus on erilainen. Ei voi ottaa ehdotonta kantaa, saako vähääkään nostaa harjoitustasoa. Yleinen kanta on, että kovatehoinen harjoittelu on kielletty. Näin ICD-tahdistimen saaneelle taataan pitkä elämä, Korpi sanoo.

Tanskan Christian Eriksenin uran jatko näyttää epävarmalta, sillä rytmihäiriötahdistimen kanssa kovatehoiseen urheiluun liittyy paljon riskejä.

Useita riskejä urheillessa

Rytmihäiriötahdistimen kanssa kovatehoinen urheilu aiheuttaa Korven mukaan riskejä.

– Tahdistin tunnistaa rytmihäiriöitä, mutta joskus oma syke voi olla korkea ja tahdistin tunnistaa sykkeen väärin. Tahdistin voi antaa turhia iskuhoitoja urheilijalle. Voi tulla myös vaaratilanteita. Voi tulla kontaktitilanne, jossa ICD menee rikki. Yksi harvinaisempi mahdollisuus on törmäystilanne: Toinen urheilija voi jäädä ICD:n saaneen urheilijan alle. Silloin toinen saa iskuhoidon ja se voi aiheuttaa kammiovärinöitä, Korpi toteaa.

Korven mukaan yksikin uusi häiriö rytmihäiriötahdistimen saaneelle ihmiselle voi olla liikaa.

– Vastaavissa tapauksissa käymme urheilukardiologien tiimissä keskusteluja ja arvioimme jokaista potilasta tapauskohtaisesti, Korpi kertoo.

Laite ei sinällään estä uutta rytmihäiriötä tulemasta, vaan pyrkii minimoimaan niiden seuraukset.

– Kun rytmihäiriö tulee, se toimii samalla lailla kuin sydäniskurit. Tahdistin tunnistaa rytmin, joka kannattaa defibrilloida ja se tekee sitten automaattisesti niin, Junttila kuvailee.

Ylipäätänsä rytmihäiriötahdistin ei juurikaan muutoin rajoita elämää.

– Voimakkaiden magneettikenttien eli esimerkiksi korkeajännitejohtojen tai hitsauspillien läheisyydessä ei suositella olevan. Muutoin rytmihäiriötahdistin ei rajoita elämää. Se on turvana koko ajan, Junttila sanoo.

