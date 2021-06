Hollannin laitapuolustaja on hurjassa maalivireessä, oranssipaidat jatkoon – C-lohkon päivän tulokset sopivat Huuhkajille

Hollanti jatkaa EM-turnaustaan puhtaalla pelillä, kun se nappasi Itävallasta selvän voiton numeroin 2–0 (1–0). Loppulukemat viimeisteli laitapuolustaja Denzel Dumfries.

Hollanti on tehnyt kisoissa viisi maalia. Niistä kaksi on mennyt PSV:n arvokisadebytantin nimiin. Hollantilaisista vain maajoukkuelegenda Ruud Van Nistelrooy on pystynyt tekemään peräkkäiset maalit kahdessa ensimmäisessä EM-ottelussaan.

Videon Dumfriesin osumasta voit katsoa jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Esityön maaliin teki Memphis Depay, joka onnistui ottelussa myös rangaistuspotkussa.

Pilkkua ei olisi tuomittu ilman VAR-järjestelmää. Katso video alta.

Hollanti siirtyi 1–0-johtoon Itävaltaa vastaan Memphis Depayn rangaistuspotkusta.

Rangaistuspotkut eivät ole EM-kisojen pelaajilta sujuneet. Torstaisen kisapäivän aikana pallo potkaistiin kolmesti pilkulta kohti maalia, mutta vain Depay onnistui saamaan pallon suoraan sisään.

Tähän mennessä kisoja pallo on viety pilkulle kuusi kertaa. Depay on vasta EM-turnauksen toinen pelaaja, joka on tehnyt pilkulta maalin. Hollantilaista ennen rangaistuspotkusta on onnistunut vain Portugalin Cristiano Ronaldo.

Depay on nyt tehnyt kahdeksan maalia Hollantia valmentavan Frank De Boerin alaisuudessa. Samalla jaksolla, lokakuusta 2020 alkaen, enemmän maaleja eurooppalaisissa maajoukkueissa on iskenyt ainoastaan Belgialle kymmenen maalia viimeistellyt Romelu Lukaku.

Oranssipaidat varmistivat voitolla jatkopaikkansa. Hollannin paluu arvokisoihin siis ollut tähän mennessä vakuuttava. Hollanti oli edellisen kerran mukana miesten arvokisoissa Brasilian MM-turnauksessa vuonna 2014.

C-lohkon päivän ensimmäisessä ottelussa Ukraina voitti Pohjois-Makedonian 2–1 (2–0).

C-lohkon tilanne:

Mitä C-lohkon tulokset tarkoittivat Huuhkajien kannalta?

Huuhkajien kannalta C-lohkon päivän tulokset olivat kohtuullisia, mikäli ajatellaan tilannetta, jossa Suomi jäisi lohkossaan kolmanneksi.

Ukrainan ja Hollannin voittojen johdosta C-lohkon kolmanneksi sijoittuva joukkue voi hyvin jäädä kolmeen pisteeseen.

Näin käy, jos Itävalta tai Ukraina voittaa joukkueiden keskinäisen kohtaamisen.

Ukrainan vain yhden maalin voitto tarkoitti sitä, että joukkueen maaliero ei noussut ottelun jälkeen plussan puolelle.

Itävallan kahden maalin tappio tarkoitti sitä, että myös Itävallan maaliero on nyt nolla.

Mikäli Itävalta tai Ukraina voittaa keskinäisen ottelun, on varmaa, että C-lohkon kolmannen joukkueen maaliero painuu pakkaselle.

Mitä useammassa lohkossa kolmas joukkue jää kolmeen pisteeseen tai sen alle, sitä paremmat mahdollisuudet Huuhkajilla on selvitä jatkoon, vaikka se jäisi ilman pisteitä Belgiaa vastaan.

Huuhkajien tiestä jatkopeleihin voit lukea laajemmin alta.

Kevin De Bruyne upotti Tanskan: näin tulos vaikuttaa Huuhkajiin – lue, miten Suomi voi päästä jatkoon

