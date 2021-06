Miksi Senni Salminen pystyi siihen, mihin Kristiina Mäkelä ei? Suomi sai puskista uuden mitalitoivon Tokion olympialaisiin

Senni Salminen on loikkinut tämän kauden jokaisessa kilpailussaan yli Suomen ennätystuloksen. Orimattilan Tähtien kisoissa tehdyn hirmutuloksen 14,70 takana oli kuitenkin liikaa myötätuulta.

Senni Salminen on loikkinut tämän kauden jokaisessa kilpailussaan yli Suomen ennätystuloksen. Orimattilan Tähtien kisoissa tehdyn hirmutuloksen 14,70 takana oli kuitenkin liikaa myötätuulta. Kuva: Emil Hansson / AOP

Suomen ennätystä jo kahdesti tänä kesänä parantaneella Senni Salmisella on kyky juosta rohkeasti lankulle ja säilyttää vauhti läpi suorituksen. Yle Urheilun asiantuntija Tuomas Raja taustoittaa Salmisen rakettimaista nousua.

Senni Salmisen tavoite hypätä kolmiloikkaa yli 15 metriä saattoi vielä muutama viikko sitten kuulostaa monesta epätodelliselta ajatukselta. Ei tunnu enää.

25-vuotias Imatran Urheilijoiden edustaja on kolmessa edellisessä kilpailussaan osoittanut, että häneltä on lupa odottaa mitä vain. Salminen on ylittänyt jokaisessa kauden kisassaan suomenennätystuloksen, kahdesti sallituissa oloissa. Tämä kertoo viimeistään, ettei Paavo Nurmen kisoissa kaikki ällikällä lyönyt jymypaukku ollut mikään haamuhyppy.

Salminen on tällä hetkellä lajissaan Euroopan ykkönen ja maailmantilastossakin kuudes. Ensimmäisiin olympialaisiinsa heinäkuun lopussa matkaava Salminen ei lähde Tokioon vain opintomatkalle – hän lähtee kisoihin menestymään.

Olympiavuoden taso on huima

Viime vuosikymmenen arvokisojen mitalituloksia ja Salmisen tuloskehitystä katsoessa edes mitali ei ole täysin utopistinen ajatus. Salmisen lauantaina Romaniassa loikkima SE-tulos 14,63 olisi ollut vain kahden sentin päässä Moskovan MM-kisojen pronssimitalista vuonna 2013. Muutoin toki 2010-luvun mitaliloikista Salmisella uupuu vielä senttejä.

Kolmiloikan pronssitulokset 2010-luvulla: 2019 MM-kisat, Doha: 14,73

2017 MM-kisat, Lontoo: 14,77

2016 Olympialaiset, Rio: 14,74

2015 MM-kisat, Peking: 14,77

2013 MM-kisat, Moskova: 14,65

2012 Olympialaiset, Lontoo: 14,79

2011 MM-kisat, Daegu: 14,84

Helpoksi ei mitalin saavuttamista tee sekään, että tällä kaudella maailman huippujen taso on ollut huima.

– Olympiavuonna urheilijat ovat huippukunnossa ja kyllä Salmisen pitää petrata, jos kärkisijoista haluaa taistella. Ei tässä mitaliahypeä kannata takoa, mutta sitä voi surutta takoa, että hän pystyy kärjen tuntumassa urheilemaan hyvin tasaväkisesti, pohtii Yle Urheilun asiantuntija Tuomas Raja.

Venezuelan Yulimar Rojas on hypännyt tämän kauden maailman kärkitulokseksi peräti 15,43. Muut kärkinimet ovat tällä hetkellä häntä liki puoli metriä jäljessä.

Kolmiloikan maailman kärki 2021: Yulimar Rojas VEN 15,43 Shanieka Ricketts JAM 14,98 Liadagmis Roeva CUB 14,93 Keturah Orji USA 14,92 Kimberly Williams JAM 14,69 Senni Salminen FIN 14,63

Kausi on kuitenkin vasta alussa ja Salmisella on itseluottamus kohdillaan. Hän kertoi lauantaisen SE-tuloksensa jälkeen, että uskoo syttyvän entisestään olympialaisten tunnelmasta.

Vaikka olympiamenestys saattaa tuntua vielä liian suurelta toiveelta, ei imatralaisloikkaajan potentiaalia kannata väheksyä. Rajan mukaan Salmisen SE-loikista löytyy teknisestikin vielä parannettavaa.

– Juoksu tuli erittäin hyvin, kuten Salmisella tapaa tulla. Kaksi ensimmäistä loikkaa olivat mainioita. Toinen loikka oli kovin ilmava, mutta kolmas ei ollut suinkaan täydellinen. Se petti hieman ja lähti ikään kuin kiertämään, eli kyllä se oli teknisesti katsottuna sellainen suoritus, jota Senni pystyy parantamaan, hän toteaa.

Kristiina Mäkelä (oik.) hallitsi vuosia Suomen kolmiloikkakilpailuita. Entisen SE-tuloksen haltijan Heli Koivulan mukaan kaksikon kilpailuasetelma on molemmille etu. Kuva: Jaakko Stenroos / AOP

Mikä erottaa Salmisen Mäkelästä?

Pitkään Suomen kolmiloikkaa hallinneelta Kristiina Mäkelältä on odotettu SE-tulosta jo vuosia. Mäkelästä on povattu Suomen ennätysnaista siitä lähtien, kun hän hyppäsi 14,20 vuonna 2015.

Vuosien varrella Mäkelä on onnistunut nostamaan perustasonsa hyväksi ja häneltä voidaan odottaa hyviä noin 14,20–14,30 kantavia hyppyjä lähes joka kisassa. Tulospiikit ovat kuitenkin uupuneet, eikä Mäkelä onnistunut rikkomaan Heli Koivulan SE-lukemia ennen Salmista.

Salmisen ja Mäkelän kehitystahti kohti huippua on ollut kovin erilainen. Kolme vuotta sitten Salmisen ennätys oli 13,18, kun hän oli 22-vuotias. Mäkelän ennätys saman ikäisenä oli 13,70.

Mäkelän taso on pysynyt viime vuodet suurin piirtein samana, kun Salmisen nousu huipulle on ollut rakettimainen. Salmisen ennätys on parantunut kolmessa vuodessa lähes puolitoista metriä.

Senni Salmisen kauden parhaat 2017: 13,18

2018: 13,01

2019: 13,85

2020: 14,04

2021: 14,63

Mäkelän ennätys 14,38 on vuodelta 2019.

Rajan mukaan Salminen ja Mäkelä ovat hyvin erilaisia hyppääjiä, joten heidän tekniikkaansa on paikoittain hankala verrata. Yhdeksi eroksi Raja kuitenkin mainitsee tärkeän toisen loikan, joka on juuri nyt Salmisella parempi. Raja toteaa myös Salmisen juoksun olevan tällä hetkellä vauhdikkaampaa kuin Mäkelällä.

Tekniikkaeroon vaikuttavat myös urheilijoiden mittasuhteet. 185-senttinen Mäkelä on poikkeuksellisen pitkä urheilija ja hänellä on hyvin pitkät raajat. Salminen on kymmenen senttiä Mäkelää lyhyempi.

– Kristiinalla loikat ovat enemmän kurottamista, kun Sennillä ne ovat taas enemmän törmäykseen perustuvaa iskutusta. Heidän suorittamisensa on hyvin eri näköistä ja sen pystyy katsojakin havaitsemaan, Raja toteaa.

Senni Salmisen Suomen ennätys 14,63

Loikista huokuu rohkeus

Salmisen tekemistä on ilo katsoa. Loikat ovat rohkeita ja varmoja. Rajan mukaan kolmiloikassa oleellista on, että hyvä juoksuvauhti jatkuu loikiksi ponnistuksen jälkeen. Salminen on nopea ja hän pystyy pitämään loikat tasapainoisina.

Hän on ollut teknisesti hyvä loikkaaja pienestä asti, mutta viimeinen harjoituskausi on vienyt häntä napsun eteenpäin lähes kaikilla osa-alueilla. Hallikaudella Salmiselta osattiin odottaa jo pitkiä leiskautuksia, vaikka vielä tulostaso ei päätä huimannutkaan.

Rajan mukaan kesäkaudelle Salminen on kehittynyt hurjasti erityisesti toisessa loikassa.

– Kakkosloikan toiminta erottaa huippuloikkaajat muista. Sennin toinen loikka on todella ilmava eikä mikään väliaskel, Raja sanoo.

Kun Salminen jysäytti kauden avauskisassaan rikki lähes 18 vuotta vanhan SE:n, kommentoi entisen Suomen ennätyksen haltija Koivula erityisesti ihailevansa uuden kolmiloikkatähden vahvuutta ja rohkeutta.

– Ihailen Sennin taitavuutta ja fyysistä vahvuutta. Oli todella hienoa nähdä, miten Senni tuli lankulle ja sitä kykyä säilyttää vauhti läpi koko hypyn. Se rohkeus mitä tuommoisiin loikkiin heti kesän alussa vaaditaan, laittaa miettimään, mitä sieltä vielä tuleekaan, Koivula totesi.

Lue myös:

Hirmuvire sai jatkoa! Senni Salminen loikki jälleen SE-lukemiin – "Onhan tässä vähän ihmettelemistä"

Toni Kuusela ylitti keihään olympiarajan ennätyksellään 85,03 – Kolmiloikan tuore SE-nainen Senni Salminen teki hurjan tuulituloksen Orimattilassa

Kommentti: Senni Salmisen Suomen ennätys -huumassa jäi vähälle huomiolle tapa, jolla tulos tuli – se asettaa SE:n aivan uuteen valoon

Heli Koivula veikkasi SE-tuloksensa menevän rikki Paavo Nurmen kisoissa – "Tuommoinen rohkeus laittaa miettimään, mitä sieltä vielä tuleekaan"

Mieletön temppu! Senni Salminen loikki Suomen ennätyksen ja olympiarajan – tällainen on homoseksuaalisuudestaan julkisesti puhunut SE-nainen

Huippu-urheilijana Matti Mononen rankaisi itseään rajulla tavalla – nyt hän on oppinut virheistään ja valmentaa Senni Salmista positiivisuuden kautta