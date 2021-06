Kommentti: Tilasto on vastaansanomattoman mykistävä – Huuhkajat tarvitsee Tim Sparvin kentälle illan ratkaisuottelussa

Kun Tim Sparv on kentällä, hän tekee kanssapelaajistaan parempia. Huuhkajat tarvitsee kapteeniaan illalla, jotta seuraava unelma voi toteutua, kirjoittaa Yle Urheilun Henri Pitkänen.

PIETARI. Syyskuusta 2015 lähtien Suomi on pelannut 40 kilpailullista maaottelua. Kun Tim Sparv on pelannut, Huuhkajat on kerännyt 24 ottelussa 57 pistettä. Kapteenin oltua sivussa 16 ottelussa pisteitä on herunut vain seitsemän.

Tilasto on vastaansanomattoman mykistävä, ja se kertoo Sparvin kokonaisvaltaisesta merkityksestä joukkueessa. Minikoossa merkityksen on nähnyt EM-kisojen alkulohkossa: kun 34-vuotias maajoukkuekonkari urakoi Parkenilla 76 minuuttia, Suomi venyi Tanskaa vastaan sensaatiomaiseen voittoon.

Kun Sparv vaihdettiin Venäjä-otteluun Rasmus Schülleriin, tuloksena oli tappio. Miltei kuuden vuoden otanta ei valu enää sattuman laariin.

Vaikka Sparv ei tee maaleja tai loista tilastoissa juuri millään osa-alueella, hänen antinsa Huuhkajille on silti valtava: hän tekee ympärillä olevista pelaajista parempia. Glen Kamara on pelannut etenkin 4-4-2-ryhmityksessä aina paremmin, kun Sparv on ollut vierellä tasapainottamassa tilannetta.

Sparvin kyvyt huomattiin aikanaan myös Tanskassa, kun data-analytiikkaan erikoistunut FC Midtjylland näki suomalaisessa tilastoja paremman pelaajan ja hankki hänet Herningiin. Oravaisista maailmalle ponnistanut luottomies saikin ensimmäisen mestaruuskauden päätteeksi lempinimen “no-stats all-star”.

Sparv on kentällä esimerkillinen kapteeni ja älykäs johtaja, joka kommunikoi ympärilleen aktiivisesti. Kun katsomot ammottivat tyhjyyttään korona-aikana, Sparvin äänekkään ohjeistuksen merkityksen kuuli entistäkin selvemmin. Kentällä tarvitaan aina paljon puhetta, ja etenkin keskikentällä ohjeistuksen täytyy olla selkeää.

Päävalmentaja Markku Kanervalle Sparv on kentällä kuin toinen valmentaja, joka pystyy tärkeissä puolustustehtävissä sekä erikoistilanteissa organisoimaan pelaajat tehtäviensä tasalle ja oikeille paikoilleen. Tanska-ottelussa etenkin avausjaksolla Sparv keskusteli aktiivisesti niin Kanervan kuin kanssapelaajienkin kanssa siitä, miten Suomi saisi parannettua peliään juuttien paineen alla.

Vaikka liike on verkkaista, Sparv sijoittuu ja osaa ennakoida peliä puolustussuuntaan erinomaisesti. Kausi Kreikan pääsarjassa oli todella vaikea, ja keväällä leikkaushoitoa vaatinut polvivamma vaikeutti valmistautumista kisoihin.

Tim Sparv on ottanut aktiivisesti kantaa moniin yhteiskunnallisiin asioihin, ja kisojen aikanakin hän on muun muassa kirjoittanut Huuhkajista The Guardianiin sekä saksalaiseen 11 Freundeen. Kuva: Tomi Hänninen

Sparv oli yksi niistä pelaajista, joille EM-kisojen lykkääntyminen vuodella oli huono uutinen. Silti vähäinen peliaika, toipumisprosessi ja kaikin tavoin hankalat lähtökohdat huomioiden Sparv pelasi Tanskaa vastaan hyvin.

Kapteeni antoi 30 syötöstään 27 omille ja etenkin toisella jaksolla rauhoitti peliä järkevillä ratkaisuillaan useampaan otteeseen. Hän oli myös mukana rakentamassa Joel Pohjanpalon upeaa voitto-osumaa, joka rakennettiin alhaalta 11 syötöllä maalipaikkaan.

Vain 59-prosenttisesti omille Venäjä-ottelussa syöttänyt Schüller taas on erilainen pelaaja, joka liikkuu, taklaa ja riistää palloja enemmän. Silti häneltä puuttuu sellainen aura ja karisma, jota puolustuslinjaa suojaavalla ja oman pelaajan usein paineen allakin löytävällä Sparvilla kiistatta on.

Jatkopaikkansa jo varmistanut Belgia heittää illalla avaukseen muun muassa Manchester Cityn tähden Kevin De Bruynen, joka loisti Tanskaa vastaan toisella jaksolla melko vapaassa hyökkäyspään roolissa. Suomi joutuu ottamaan maailmanrankingin ykkösjoukkueen vyörytyksiä vastaan, ja Sparvin sijoittumis-, ennakoimis- ja kommunikointikykyjä puolustuspäässä tarvitaan jälleen.

Uefan tilastojen mukaan Sparv juoksi Tanskaa vastaan 8,9 kilometriä, taklasi kerran ja riisti pallon kolmesti. Kuva: Tomi Hänninen

Loukkaantumisista uran varrella kärsineellä Sparvilla pelivuosia ei välttämättä ole montaa enää jäljellä, ja maajoukkueessakin otteluita on takana enemmän kuin edessä. Jo paikka arvokisoissa oli unelmien täyttymys, mutta yhä on enemmänkin tarjolla.

Sparvin kaltaista johtajaa tulee maajoukkueessa kova ikävä, kun ura joskus päättyy, mutta sen pohdinnan aika ei ole juuri nyt.

Huuhkajat hukkasi Venäjää vastaan otollisen mahdollisuuden tehdä historiaa ja varmistaa paikan neljännesvälierissä. Vastassa illalla sinivalkoisen jalkapallohistorian suurimmassa ja tärkeimmässä ottelussa on Belgian kivikova ryhmä, mutta maailmanlistalla 53 pykälää alempana olevalla Suomella on nappionnistumisella edelleen mahdollisuus olemassa.

Ja koska pelikuntoaan Yle Urheilun haastattelussa vakuutellut Sparv mitä luultavimmin on avauksessa, todennäköisyys räjäyttää jälleen yksi suuri jalkapallopaukku kasvaa.

