Ruotsissa ylistettiin Huuhkajien fanien ja pelaajien upeaa hetkeä ottelun jälkeen – Belgian päävalmentaja kehui Suomea yllättävästä asiasta

Suomi jäi ensimmäisissä miesten jalkapallon EM-kisoissaan alkulohkonsa kolmanneksi. Fifan maailmanrankingin ykkösmaa Belgia oli viimeisessä alkulohko-ottelussa Suomelle liian iso pala. Huuhkajat sitkeili tasalukemissa 74 minuuttia, mutta Belgia iski kahdesti lopussa. Lohkon ykkössijan napannut joukkue voitti Suomen maalein 2–0.

Belgian päävalmentaja Roberto Martinez jakoi kuitenkin Huuhkajille suurta tunnustusta, vaikka ottelu ratkesikin lopulta selkeästi "Punaisille paholaisille".

– Suomi oli erittäin vakuuttava vastustaja. Vaikka he olivat tehneet vain yhden maalin 180 minuuttiin, jokainen heidän hyökkäyksensä oli valmis haavoittamaan meitä. Meidän oli pakko olla puolustussuuntaan aivan parhaillamme, jotta pystyimme minimoimaan heidän hyökkäysmahdollisuutensa. Tapa, jolla puolustimme voitti ehdottomasti pelin meille tänään, Martinez kommentoi ottelun jälkeen Yle Urheilulle.

Martinezin kehuja voi pitää yllättävänä, koska Suomen joukkueen pelaajat ovat turnauksen aikana sanoneet, että nimenomaan hyökkäyspelaamisessa ja pallollisessa pelaamisessa on parannettavaa.

Martinezin mukaan erityisesti Suomen pelaamisessa näkyvä suunnitelmallisuus ja pelin rakenne tekee Huuhkajista haastavan vastustajan. Belgian päävalmentajan mukaan Huuhkajien hyökkäys luo varmasti vastaiskupelillä maalipaikkoja, jos sille annetaan yhtään tilaa.

– Siihen nähden, että he pelaavat ensimmäistä turnaustaan, he ovat olivat erittäin vakuuttava joukkue. Tämä myös näyttää kaikille sen, että he ovat matkalla vielä suurempiin lopputuloksiin, Martinez ylisti.

Roberto Martinez (vas.) antoi Suomelle kehuja viimeisen alkulohko-ottelun jälkeen. Tässä hän keskustelee ennen Belgia-ottelua Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanervan kanssa. Kuva: Tomi Hänninen

Omien suojattiensa esiintymistä Martinez ei ruoskinut, mutta kertoi joukkueensa vapautuneen vasta ensimmäisestä maalista.

– Me emme olleet niinkään kärsivällisiä tänään, mutta keskityimme kuitenkin vahvasti pallonhallintaamme. Minun mielestäni emme nauttineet pelaamastamme jalkapallosta ensimmäisellä puoliajalla. Kuljimme kävelyvauhtia, hän analysoi.

Suomen matka EM-kisoissa ei ole täysin varmasti päättynyt vielä. Huuhkajilla on vielä mahdollisuus päästä pudotuspelivaiheeseen, mikäli kisojen loput ottelut päättyvät Suomelle suotuisasti.

Voit lukea Suomen mahdollisuuksista tarkemmin tästä jutusta.

Ruotsissa arvostettiin suomalaisen jalkapallon matkaa

Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden jalkapallojournalisti Erik Niva antoi suomalaisille suurta sympatiaa (siirryt toiseen palveluun). Hän tunnelmoi kolumnissaan, kuinka Suomi lähti historiansa suurimpaan kamppailuun paahtavassa helteessä, hakien jotain, mitä maan jalkapalloilun yli satavuotisessa historiassa ei oltu nähty.

– Tämä ottelu oli suomalaisen jalkapallon MM-finaali, hän kirjoittaa.

Nivan mukaan Suomen puolustava taktiikka oli terävämpää kuin Ruotsin vastaavankaltainen tapa, jolla maa otti aiemmin kisoissa pisteen Espanjalta.

Ruotsalaisjournalisti kuvailee rikkaasti, kuinka suomalaiset venyivät niin pitkälle, mutta jäivät kuitenkin niin lähelle unelmaansa. Hän kertaa, että vaikka Lukas Hradeckyn omaksi maaliksi merkitty avausosuma olisi toisessa jalkapallomaassa pidetty urheilujumalien kostona, Suomessa se oli jo tuttua.

– Kun olet marssinut läpi jalkapallon helvetin, se tarjoaa sinulle aikamoista perspektiiviä asioihin. Kestät pettymyksen pettymyksen jälkeen. On paljon kamalampaa pelata tasapeli Andorraa vastaan karsinnoissa, kuin taipua kalkkiviivoilla Belgialle arvokisoissa, Niva kuvailee.

Niva myös ylistää tekstissään suomalaispelaajien ja kannattajien yhdistymistä ottelun jälkeen.

– Kun kirjoitan tätä, ottelun loppuvihellyksestä on jo puoli tuntia ja kello on yli keskiyön. Silti sinivalkoinen kannattajakatsomo laulaa katsomossa edelleen ja kunnioittaa joukkuettaan edelleen.

– Hetki sitten pettyneet Suomen pelaajat tulivat takaisin kentälle pukuhuoneestaan. Yhdessä kannattajiensa kanssa he aloittivat viimeisen tanssin. He lauloivat uudelleen ja uudelleen siitä, kuinka Suomi on ihana, ja kuinka heillä on sauna, viina ja kirves. Pietarissa on nyt trooppinen yö ja suomalainen jalkapallo on nähnyt paljon pahempia aikoja, kuin tämä tappion hetki.

