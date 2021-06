Pukin ja Sparvin puolikuntoisuus kostautumassa karulla tavalla – asiantuntija avaa, miten kaksikon panos olisi voinut niitata Huuhkajat suoraan jatkoon

Asiantuntija Olli Huttunen uskoo, että Suomi olisi jo varmistanut EM-kisojen jatkopaikan, jos Teemu Pukki ja Tim Sparv olisivat täydessä pelikunnossa. Jatkopaikka on mahdollinen, vaikka vammat pilasivat molempien valmistautumisen kisoihin.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kärsi alkulohkon päätösottelussa tappion, kun mestarisuosikki Belgia otti ansaitun 2–0-voiton. Suomen jatkopaikka on vielä mahdollinen, mutta joukkue joutuu jännittämään muiden lohkojen tuloksia.

Suomi saavutti alkulohkon otteluissa kolme pistettä, kun se voitti Tanskan dramaattisessa ottelussa 1–0 Joel Pohjanpalon maalilla. Venäjää vastaan joukkueella oli mahdollisuus tasapeliin, mutta ottelu päätyi 0–1-tappioon.

Suomi ei saanut EM-kisoihin täysin tervettä joukkuetta. Teemu Pukki lähti turnaukseen ilman kunnon pelituntumaa nilkkavammasta toipuneena. Lisäksi kapteeni Tim Sparv ei pystynyt pelaamaan yhtään ottelua loppuun saakka.

Kaksikon merkitys on valtaisa Huuhkajille. Teemu Pukki iski Suomelle EM-karsinnoissa ja Kansojen liigassa 15 maalia. Kapteeni Tim Sparvin läsnäolo kentällä on puolestaan parantanut todistetusti Huuhkajien pistesaldoa.

Suomi on pelannut syyskuusta 2015 lähtien 40 kilpailullista maaottelua. Tim Sparvin ollessa kentällä Suomi on saanut 24 ottelusta 57 pistettä, mutta ilman Sparvia pisteitä on kertynyt 16 ottelusta ainoastaan seitsemän.

– Turnaukseen lähdettäessä oli toiveissa, että Sparv ja Pukki olisivat molemmat olleet huippukunnossa. Näin ei tietenkään ollut. He tekivät parhaansa, mutta jatkoon pääsyn kannalta heitä molempia olisi tarvittu sadan prosentin kunnossa, Yle Urheilun asiantuntija Olli Huttunen kommentoi.

Tim Sparv ja Robin Lod kamppailivat Kevin De Bruynea vastaan. Kuva: Getty Images

Puolikuntoinen Pukki

Huttusen mukaan Sparvin merkitys näkyi muun muassa Belgiaa vastaan. Kapteeni jouduttiin ottamaan vaihtoon jo 58. minuutilla, mikä jätti ison aukon Huuhkajien peliin.

– Sparv näytti eilen, kuinka tärkeä pelaaja hän on joukkueelle. Hän repi ja raastoi, katkoi syöttöjä, käynnisti Suomen peliä ja jaksotti pelin avaamista keskialueella. Hän oli todella tärkeä pelaaja myöskin henkisesti.

– Tim pisti kaiken peliin puolikuntoisenakin. Hän ei yksinkertaisesti jaksanut pelata enempää kevään polvileikkauksensa ja vähäisen peliajan takia, Huttunen totesi.

Myöskään Pukki ei ollut täydessä iskussa. Norwich-tähti ehti juuri ja juuri toipua nilkkavammastaan EM-kisoihin, mutta hänen pelituntumansa oli kadoksissa.

– Pukki oli pikkaisen puolikuntoisena näissä kisoissa. Teemulla on ollut iso merkitys Kansojen liigassa ja karsinnoissa pelien ratkaisijana ja maaleja olisi tarvittu myös näissä kisoissa.

Heikkoa hyökkäämistä

Huttunen tosin muistuttaa, että Pukki jäi Joel Pohjanpalon kanssa hyvin yksin hyökkäyspäässä. Kaksikko kärsi Suomen heikosta hyökkäyspelaamisesta, eikä Huuhkajat saanut pelattua palloa totutusti puolustuslinjan taakse Pukin pystyjuoksuja varten.

– Varsinkin Tanskaa vastaan kaikki syötöt tulivat sen verran kauempaa, että siinä ei oikeastaan ollut sellaisia läpisyötön paikkoja, mistä Teemu tykkää, Huttunen totesi ja jatkoi:

– Kansojen liigassa ja karsintapeleissä Pukki pääsi läpi tilanteissa, joissa syötöt tulivat keskialueelta eli lähempää hyökkääjiä. Tanskaa ja osin Venäjää vastaan syötöt tulivat alakerrasta ja puolustuslinjasta. Silloin hyökkääjät ovat vaikeuksissa, kun vastustajan puolustajat pääsevät tulemaan kohti palloa, Huttunen tiivisti.

Pukki kärsi hyökkäyspelaamisen laaduttomuudesta, mutta hän ei ollut myöskään sataprosenttisessa kunnossa. Huttusen mukaan tämä näkyi muun muassa terävyydessä ja maalipaikoissa.

– Viimeinen terävyys, millä hän on aina irtautunut alakerran pelaajista, jäi puuttumaan.

– Venäjää vastaan pelikunto näkyi myös viimeistelyssä. Yleensä Teemu on paikan tullen pistänyt pallot nurkkaan ja tuulettanut maalia, mutta nyt vedot menivät joko maalivahtia päin tai vastustaja ehti blokkaamaan. Huippukunnossa hän olisi varmasti irtautunut ja pistänyt pallon pussiin.

Tim Sparv kiitti kannattajia Belgia-ottelun jälkeen. Kuva: Getty Images

Suomi ansaitsi paikkansa

Alkulohkon jälkeen jossittelu on usein helppoa. Suomella on edelleen mahdollisuus saavuttaa jatkopaikka, mutta se vaatii yllättäviä tuloksia muiden lohkojen otteluista.

Suomen suoritusta nostanee se, että Huuhkajat pääsi lähelle jatkopaikkaa, vaikka kaksi tärkeää pelaajaa ei ollutkaan huippukunnossa.

– Jos he olisivat olleet täydessä iskussa, se olisi varmasti ollut niitti sille, että Suomi olisi pystynyt jatkopaikan varmistamaan, Huttunen tiivisti.

Jossitelun peliksi jääkin Venäjä-ottelu, joka oli ennakkoon helpoin Huuhkajille. Tasapeli Venäjää vastaan olisi riittänyt jatkopaikkaan.

– Sparv puuttui siitä pelistä kokonaan, ja häntä olisi todella tarvittu siinä pelissä johtajan ominaisuuksilla. Myös Teemu sai pari paikkaansa, mutta ei pystynyt hyödyntämään niitä yhtä hyvin kuin huippukunnossa.

Huttusen mukaan Suomi osoitti, että puolustuspelaaminen on riittävällä tasolla EM-kisoihin. Seuraava askel tulevaisuutta ajatellen onkin pallollisen pelin ja hyökkäyspelaamisen kehittäminen.

– Suomi näytti, että on ansainnut paikan näissä kisoissa. Jännitetään vielä jatkopaikan suhteen. Jos kaikki tähdet on kohdallaan, Suomihan vielä jatkaa tästä eteenpäin. Tämä oli hatunnoston arvoinen suoritus joukkueelta, Huttunen päätti.

Suomi joutuu jännittämään jatkopaikkansa kohtaloa vielä tiistain ja keskiviikon viimeisten alkulohkopelien ajan.

