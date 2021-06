Vankeustuomion saaneelta Janne Järviseltä ostetaan olympialaisia varten kolme venettä, joista kaksi aiotaan myydä – rahat "purjehduksen lähipiiristä"

Vielä kesäkuun alussa suunnitelmana oli lähettää Tokioon kokonaan uusi vene. Janne Järviselle kolmesta veneestä maksettu summa on purjehdusliiton valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkon mukaan 30 000 ja 50 000 euron välissä.

Purjehduksen Nacra 17 -luokan olympiaedustajat Sinem Kurtbay ja Aleksi Keskinen purjehtivat Tokiossa sittenkin heille jo tutulla veneellä. Tiimin käyttöön on hankittu Katiska-vyyhdissä tuomitun Janne Järvisen vene.

Järvinen sai käräjäoikeudelta kahden ja puolen vuoden vankeustuomion huhtikuussa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Venekaupoista kertoo Yle Urheilulle purjehdusliiton valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko.

– Tähän on joo tullut tosiaan pientä päivitystä, eli Järvisen kalusto on hankittu lainarahalla tiimin käyttöön. Purjehdusliitto ei omista kalustoa, vaan yksityinen taho, Kaijansinkko kertoo.

Yle uutisoi toukokuun lopussa purjehdusliiton käyvän Järvisen kanssa yhä neuvotteluja siitä, voiko liitto vuokrata tai ostaa Järvisen veneen.

Suunnitelmat ovat ehtineet muuttua suuntaan ja toiseen. Vielä kesäkuun alussa Ylelle kerrottiin, että kokonaan uusi vene tulisi purjehtijoille maanantaina 7. kesäkuuta ja tämä lähetettäisiin saman tien Tokioon lentorahtina.

Järvinen valitti Olympiakomitean valittua Kurtbayn ja Keskisen edustamaan Suomea Tokioon. Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi Järvisen valituksen. Oikeusturvalautakunnan päätöksen voit lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kaksi Järvisen vanhaa venettä myynnissä

Tiimillä on Kaijansinkon mukaan käytössään tällä hetkellä kaksi venettä – uusi kesäkuun alussa tullut vene ja Järviseltä ostettu, Tokion olympiasatamassa jo oleva vene. Näiden lisäksi "Järvisen pakettiin" kuului kaksi vanhempaa venettä, jotka päävalmentajan mukaan ovat myynnissä.

Kaijansinkko sanoo, että ratkaisu on helpottanut urheilijoiden valmistautumista.

– Se on tuttu paatti ja todettu kilpailukykyiseksi. Ei tarvitse miettiä, miten uusi kalusto olisi sinne lähetetty. Siellä on toimiva paketti olemassa, jossa on trimmit kunnossa.

– Ainut, mikä puuttuu Japanista, on uusi masto, ja se oltaisiin joka tapauksessa lähetetty jälkeenpäin. Sinne lähetetään kaksi mastoa, eli sama masto, jolla on tullut tämän veneen kanssa parhaat tulokset arvokilpailuista ja olympiapaikka, sekä varamasto.

Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen (kuvassa) hankkivat Suomelle maapaikan Tokion olympialaisiin. Katiska-vyyhdissä tuomitun Järvisen sijaan kisoihin Kurtbayn pariksi valittiin Akseli Keskinen. Arkistokuva. Kuva: Lehtikuva

Lisää kustannusten jakajia, ei julkista hakua

Uuden Nacra 17 -venepaketin hinta on Kaijansinkon mukaan noin 30 000 euroa muun muassa varaosien ja purjeiden määrästä riippuen. Janne Järviselle kolmesta veneestä on maksettu enemmän, "mutta alle 50 000 euroa kuitenkin."

– Nyt tälle koko kalustolle etsitään lisää omistajia jakamaan kustannuksia.

Onko nyt kyseessä sama rahoittajataho kuin uudella veneellä?

– Tähän ei mulla ole kommentoitavaa.

Oletteko lähtenyt hakemaan rahoitusta julkisemmin?

– Ei olla julkisesti lähdetty etsimään rahoitusta. Varmasti saadaan kesän aikana rahoittajia siihen jakamaan kustannuksia.

– Järvisen paketista kaksi vanhinta myydään pois ja näistä jää pieni pääoma. Se pääoma on tarkoitus jakaa (takaisin) yksityisille rahoittajille. Uskon että ne löytyvät tästä purjehduksen lähipiiristä.

"Urheilijoilla hyvä ja levollinen buugi"

Tällä hetkellä Kurtbay ja Keskinen valmistautuvat olympiaregattaan Santanderissa Espanjassa. Kaijansinkon mukaan urheilijat lentävät Tokioon heinäkuun puolivälissä.

– On ollut aika pitkä saaga tämä valintaprojekti. He ovat pystyneet huojentunein mielin tekemään viimeistelyharjoituksia.

– Urheilijat tietävät nyt, ettei varusteissa tarvitse antaa kavereille eteen. Ja ei ole kysymysmerkkejä, mitä uuden veneen myötä olisi tullut. Nyt tietää, että on tuttu, turvallinen kalusto ja vene kulkee kovaa.

– Siellä on tällä hetkellä oikein hyvä ja levollinen buugi ja he tekevät kovasti työtä.

Tokion olympialaiset alkavat 23. heinäkuuta. Nacra 17 -luokan purjehduskisat alkavat 28. heinäkuuta.

