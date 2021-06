Pettynyt Tim Sparv haluaa jatkaa maajoukkueuraansa: "Ilmoitin Rivelle jossain vaiheessa, että olen edelleen käytettävissä"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen hävisi B-lohkon päätösottelussa Belgialle 0–2, joten joukkue joutuu jännittämään jatkopaikkansa suhteen muiden lohkojen tuloksia.

Kapteeni Tim Sparvin puheista, ilmeistä ja eleistä paistoi edelleen pettymys, kun hän vastasi päävalmentaja Markku Kanervan kanssa lehdistön kysymyksiin Palloliiton tiedotustilaisuudessa tiistaina.

– Totta kai olemme ylpeitä, että olemme täällä mukana ja olemme pelanneet ihan hyvin. Samalla mielessä on pettymys. Tanska-pelin jälkeen odotin ja odotimme, että meillä olisi enemmän kuin kolme pistettä tässä vaiheessa. Ärsyttää, että emme saaneet enemmän pisteitä, Sparv totesi.

34-vuotiaan kapteenin jatkosta maajoukkueessa on käyty spekulaatioita. Sparv kuitenkin haluaa jatkaa edelleen maajoukkueuraansa.

– Ilmoitin Rivelle jossain vaiheessa, että olen edelleen käytettävissä, jos hän haluaa. Matka jatkuu myös kisojen jälkeen, Sparv totesi ja jatkoi:

– Meidän pelitapa menee koko ajan eteenpäin. Pitää analysoida tarkkaan nämä pelit, jotta olemme entistä valmiimpia tulevaisuudessa, kun kohtaamme Ranskan ja Ukrainan MM-karsinnoissa. On suuri kunnia olla mukana. On edelleen tunne, että minulla on jotain annettavaa tälle joukkueelle.

Laukkuja ei ole pakattu

Huuhkajilla on mahdollisuus jatkopaikkaan, vaikkakin päävalmentaja Markku Kanerva tiedostaa oljenkorren olevan kovin ohut. Suomen joukkueen mahdollisuuksista voi lukea tarkemmin täältä.

– Oljenkorsi on ohut, mutta toivoa on. Se ei ole hirveän todennäköistä, että jatkoon mennään. Laukkuja ei ole vielä pakattu, katsotaan tilanne loppuun asti, Kanerva sanoi.

– Pettymys päällimmäisenä mielessä. Emme saaneet sitä, mitä halusimme eilen. Olen toisaalta äärimmäisen ylpeä siitä, mitä olemme esittäneet turnauksessa. Toivottavasti oljenkorsi kantaisi ja saisimme jatkaa kisoja.

Kanerva ei ole täysin tyytyväinen EM-kisojen suorituksiin. Hän myöntää odotuksien ja toiveiden kasvaneen jatkopaikan suhteen Tanska-voiton jälkeen.

– Nälkä kasvaa syödessä. Venäjä-matsi jäi kaivertamaan ja siitä oli enemmän otettavissa. Peliesitykset olivat kokonaisuudessaan ihan ok, vähän vaihtelevat tietenkin. Eilisestä tuloksesta on vielä pettymys päällä, mutta uskon, että jälkikäteen näitä peliesityksiä osaa arvostaa enemmän.

Markku Kanerva onnitteli Roberto Martinezia Belgia-ottelun voitosta. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Suomi joutui alkulohkon ottelussa puolustuskannalle ja joukkue valui useita kertoja lähelle omaa maaliaan kentän viimeiselle kolmannekselle. Hyökkäyspeli onkin Huuhkajien seuraava kehityskohde.

– Jos katsoo tämänkin joukkueen historiaa, niin olemme voittaneet pelejä, kun olemme pitäneet nollan tai päästäneet maalin korkeintaan. Silti olemme tehneet sen yhden. Nyt emme onnistuneet kuin yhden kerran maalinteossa alkulohkon peleissä.

– Meidän pitää analysoida meidän hyökkäyspelaamista, että miten saamme tehojen lisäksi ylipäätään luotua parempia paikkoja. Se ei ole helppoa, kun kohdataan kovia vastustajia, Kanerva totesi.

Suomen lohkosta Belgia ja Tanska etenivät suoraan neljännesvälieriin. Huuhkajat joutuu jännittämään mahdollista jatkopaikkaansa, kunnes alkulohkovaihe on pelattu loppuun.

