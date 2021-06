Münchenin pormestari pettyi Uefan sateenkaarikieltoon, eikä aio luovuttaa – myös jalkapallotähdet ja Bundesliiga-joukkueet osoittivat tukensa

Euroopan jalkapalloliitto Uefan kielto herätti jalkapalloyhteisön osoittamaan tukensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Münchenin pormestari Dieter Reiter pitää häpeällisenä sitä, että Uefa kieltää kaupunkia "osoittamasta suvaitsevaitsevaisuutta ja kunnioitusta LGBTIQ-yhteisöä kohtaan".

– Emme ainoastaan vedä sateenkaarilippuja salkoihin kaupungintalolla, vaan myös valaisemme areenan viereiset tuulivoimalat ja Münchenin olympiatornin, Reiter vannoi tiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Uefa kielsi tiistaina 22. kesäkuuta Münchenin kaupunkia valaisemasta EM-jalkapallon peliareenaa sateenkaaren värein. Pormestari Reiter oli anonut Uefalta lupaa valaista Münchenin Allianz-areenan keskiviikkona 23. kesäkuuta, kun Saksa pelaa Unkaria vastaan. Syynä on Unkarin parlamentin tiistaina 15. kesäkuuta hyväksymä laki, joka kieltää homoseksuaalisuutta "mainostavan" materiaalin levittämisen alaikäisille.

Uefa vetosi linjauksessaan, että Euroopan jalkapalloliitto ei ole poliittinen järjestö.

– Meidän on kieltäydyttävä valaistuksesta, jolla halutaan kritisoida Unkarin parlamentin päätöstä, Uefa kommentoi tiedotteessaan tiistaina.

Muun muassa Ranskan ja FC Barcelonan pelaaja Antoine Griezmann sekä Ruotsin ja Chelsea FC:n pelaaja Magdalena Eriksson ovat ottaneet asiaan kantaa. Lisäksi Saksan maajoukkueen entinen pelaaja Thomas Hitzlsperger on kisojen aikana puhunut Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) paljon seksuaalivähemmistöjen heikosta asemasta jalkapalloyhteisössä.

– Olemme onnekkaita, että LGBT+-yhteisö hyväksytään naisten jalkapallossa, mutta vielä on paljon tehtävää ennakkoluulojen murtamiseksi kaikessa urheilussa, Eriksson kirjoittaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Tiedossa on, että Berliinin olympiastadion (siirryt toiseen palveluun) valaistaan sateenkaaren väreihin. Myös useat Saksan Bundesliigan seurat ovat ilmoittaneet tukevansa vähemmistöjä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että Kölnin kaupunki ja jalkapalloseura edustavat moninaisuutta. Unkarin kehitys on kauhistuttavaa, siksi on sitäkin tärkeämpää näyttää esimerkkiä sitä vastaan, FC Kölnin toimitusjohtaja Alexander Wehrle sanoo seuran tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi ainakin jalkapalloseura Eintracht Frankfurt on mukana stadionien valaisemisessa. Myös espanjalainen FC Barcelona julkaisi ytimekkään Twitter-viestin (siirryt toiseen palveluun).

Sosiaalisessa mediassa on myös ivailtu vahvasti Uefalle, joka vuonna 2019 julisti käynnissä olevien jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuiden olevan "kaikkien turnaus". Twitter-julkaisussa oli myös mukana sateenkaarta kuvastava emoji eli kuvamerkki.

– Edelleen on olemassa paljon ihmisiä, joista moni on osa LGBTQ-yhteisöä, jotka eivät koe kuuluvansa jalkapalloyhteisöön. Mielestämme on tärkeää muistuttaa heitä siitä, että he edottomasti kuuluvat, Uefa kirjoitti myöhemmässä twiitissä (siirryt toiseen palveluun).

