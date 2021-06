Miksi sateenkaaren värein valaistu EM-kisastadion kiellettiin? Suomalaismeppi näki muotoiluvirheen: Uefa oli pakotettu tähän ratkaisuun

Euroopan jalkapalloliitto Uefa kielsi tiistaina Münchenin kaupunkia valaisemasta EM-kisojen peliareenaa sateenkaaren värein. Münchenin pormestari Dieter Reiter oli anonut Uefalta lupaa valaista Münchenin Allianz-areenan keskiviikkona, kun Saksa pelaa Unkaria vastaan. Syynä on Unkarin parlamentin tiistaina 15. kesäkuuta hyväksymä laki, joka kieltää homoseksuaalisuutta "mainostavan" materiaalin levittämisen alaikäisille.

Uefa vetosi linjauksessaan, että Euroopan jalkapalloliitto ei ole poliittinen järjestö.

Münchenin pormestari Reiter pitää häpeällisenä sitä, että Uefa kieltää kaupunkia "osoittamasta suvaitsevaitsevaisuutta ja kunnioitusta LGBTIQ-yhteisöä kohtaan".

– Emme ainoastaan vedä sateenkaarilippuja salkoihin kaupungintalolla, vaan myös valaisemme areenan viereiset tuulivoimalat ja Münchenin olympiatornin, Reiter vannoi tiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Euroopan parlamentin jäsen Silvia Modig (vas. / GUE/NGL) näkee, että Uefa joutui Münchenin viranomaisten tekemän julistuksen myötä pakkoratkaisun eteen.

– Kun Münchenin viranomaiset julkilausumassaan ilmoittivat, että kyseessä on kannanotto, niin ymmärrän että Uefa on pakotettu tekemään tällainen ratkaisu. Jälkiviisautena on helppo sanoa, että Münchenin olisi pitänyt muotoilla asia toisin. Niin, että he kannattavat ja korostavat ihmisoikeuksia tällä eleellä. Uskon, että tällöin Uefa ei olisi ollut pakotettu tähän ratkaisuun, hän avaa Yle Urheilulle.

Laajalti jalkapalloa seuraava Modig kertoo katsoneensa Uefan tiedotetta ja lainauksia siitä. Hänen mielestään se vaikuttaa hyvin pahoittelevaan sävyyn kirjoitetulta.

– Kun München ilmoitti näin, niin asia saa sen poliittisen aspektin, mitä itse ihmisoikeuksien puolustamisessa ei ole. Kun Uefa aiemmin tutki ainoastaan pikaisesti Saksan kapteeni Manuel Neuerin sateenkaaren värisen kapteeninnauhan, he totesivat, että se on okei. Heidän mukaansa se puhuu ainoastaan moninaisuuden puolesta, eli se ei ole mikään ongelma heille.

Modig toteaa itse asian suhteen, että Orban ja monet muut Euroopassa pyrkivät kuvaamaan ihmisoikeuksien puolustamista jonkinlaiseksi poliittiseksi ideologiaksi. Modig on politiikassaan ottanut aktiivisesti kantaa ihmisoikeuksien puolesta ja myös kritisoinut Unkarin uutta lakia.

– Koska ihmisoikeudet ovat jakamattomat ja jokaiselle samat, ne eivät voi olla vain jotain tiettyä poliittista ideologiaa, hän ynnää.

Ei Unkarin uuden lain tueksi

Uefa on puhunut aktiivisesti moniarvoisuudestaan jo useaa vuotta ennen kisoja. Muun muassa vuonna 2019 se julisti nyt käynnissä olevien jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuiden olevan "kaikkien turnaus". Twitter-julkaisussa oli myös mukana sateenkaarta kuvastava emoji eli kuvamerkki. Nyt kyseiset puheet saivat takaiskun ratkaisusta estää sateenkaaren väreillä valaistu stadion.

Silvia Modig on toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. Kuva: AOP

– Jos kerran halutaan korostetusti olla moniarvoisuuden puolella, niin sitä pitäisi sitten olla jokaisessa tilanteessa, Euroopan parlamentin jäsen Modig toteaa.

Modig ei näe Uefan päätöksen tukevan Unkarin parlamentin hyväksymää lakia, vaan näkee sen irrallisena pyrkimyksenä olla ottamatta kantaa asiaan. Modigin mukaan on tärkeää, että Euroopan nykyisessä tilanteessa kuitenkin uskalletaan olla rohkeita ihmisoikeuksien puolustamisen suhteen.

– Vähemmistöjen ja naisten oikeudet yritetään maalata monissa Euroopan maissa poliittiseksi ideologiaksi, mikä on uhka kaikelle sille, mikä oli joskus hyvää. Tällä pyritään ainoastaan kaventamaan tiettyjen ihmisryhmien ihmisoikeuksia.

Muun muassa Saksassa on noussut vastareaktioita Uefan päätökselle. Esimerkiksi useat Bundesliiga-seurat valaisevat kotistadioneitaan sateenkaaren väreihin.

– Se tuntuu minusta hienolta, että otetaan kantaa ihmisoikeuksien puolesta. On hienoa, etteivät he halua olla hiljaa tässä tilanteessa. Tämä on paljon isompi kysymys kuin vain homoseksuaalien oikeudet. Kun yhden ryhmän ihmisoikeuksia poljetaan, niin silloin myös sinunkin ihmisoikeuksiasi poljetaan. Vaikka sinä et olisi juuri sillä hetkellä poljettavien joukossa, Modig kehuu.

Näpäytyksiä Uefaa kohtaan tulossa?

Pitkään Saksassa asunut ja pelannut Ylen jalkapalloasiantuntija Pekka Lagerblom pitää tilannetta mielenkiintoisena. Lagerblom kertoo myös lukeneensa Uefan aiempia julkilausumia, mitä kisat tulevat heidän puoleltaan ilmentämään.

– Nyt he ovat kuitenkin tavallaan kääntäneet selkänsä kansallisille jalkapalloliitoille ja maille. He ovatkin kääntyneet avoimuutta ja yhteisöllisyyttä vastaan, Lagerblom pohtii.

– Tottakai tämä on ollut siksikin ikävää, että pelaajat ja joukkueet ovat ottaneet kyseisen asian omakseen ja hyvin vastaan, hän jatkaa.

Lagerblom uskoo, että EM-kisoissa pelaavat maat ja niiden lajiliitot lähtevät haastamaan Uefaa. Hän uskoo, että jalkapalloyhteisö tulee yhdentymään asian vuoksi.

– Joukkueet ja liitot tulevat varmasti antamaan painetta Uefan suuntaan yhdessä. Uefan täytyy kuitenkin olla kattojärjestönä se suunnannäyttäjä ja esimerkki muille, Lagerblom sanoo.

– En haluaisi itse nähdä sitä, että ensin luvataan maille ja pelaajille toista, minkä jälkeen käännetäänkin selkä. Avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa olisi kaiken a ja o.

Saksa ja Unkari kohtaavat Münchenissä keskiviikkona kello 22.00 Suomen aikaa. Itse ottelussa Lagerblom ei usko joukkueiden välillä nähtävän suurempaa nokittelua.

– Pelaajat ovat varmasti keskittyneet peliin, kaikki muu on silloin unohdettu. Enemmän jatkossa voidaan nähdä kannattajien kautta, katsomoissa voidaan nähdä jotain spektaakkelisempaa tähän liittyen. Olisi ihan kiva pieni näpäytys Uefalle nähdä tulevissa otteluissa sateenkaarikatsomoita, hän toivoo.

Saksan ja Unkarin kamppailu nähdään suorana Yle Areenassa kello 21.50 alkaen. Samaan aikaan nähdään TV2:ssa Portugalin ja Ranskan kamppailu. Kello 19 alkavista peleistä Slovakia–Espanja tulee suorana TV2:ssa ja Ruotsi–Puola Yle Areenassa.

Kaiken jalkapallon EM-kisoista löydät Yle Urheilun kisaoppaasta täältä.

