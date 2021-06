Jesperi Kotkaniemi löi alkutahdit, Montreal voiton päässä finaaleista

Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi teki kauden viidennen pudotuspeliosumansa. Välieräsarja on katkolla Montrealille varhain perjantaina Suomen aikaa.

Jesperi Kotkaniemen, Joel Armian ja Artturi Lehkosen edustama Montreal Canadiens on enää voiton päässä jääkiekon NHL:n finaaleista. Montreal voitti välieräsarjan viidennessä ottelussa Vegas Golden Knightsin vieraissa maalein 4–1 ja siirtyi ottelusarjassa 3–2-johtoon.

Suomalaisista maalin makuun ottelussa pääsi Kotkaniemi, joka teki ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä. Maali oli Kotkaniemelle jo viides tämän vuoden pudotuspeleistä. Tämän kauden pudotuspeleissä 20-vuotias suomalaishyökkääjä on kirjannut tehot 5+2=7.

Kotkaniemi onnistui Josh Andersonin läpiajon jälkeen, kun suomalaishyökkääjä vippasi rystyltä Vegas-vahdin torjunnasta kimmonneen kiekon lähes tyhjään maaliin. Andersonin läpiajoon vapautti Kotkaniemi, joka iski maalin toisesta aallosta. Suomalaisen tasakentällisin syntynyt maali oli avauserän ainoa.

Toisessa erässä Canadiens onnistui kahdesti, kun Vegasin maalilla 22/25 torjuneen Marc-Andre Fleuryn yllättivät Eric Staal ja Cole Caufield (yv).

Kolmannessa erässä molemmat joukkueet onnistuivat kerran maalinteossa. Vegasin avausmaali oli Max Paciorettyn käsialaa ja kiekon tyhjään maaliin pelin lopussa siirsi Canadiens-hyökkääjä Nick Suzuki. Tehot 1+2 kirjannut Suzuki arvostettiin ottelun kakkostähdeksi.

Voiton Montrealille takasi 26/27 kertaa torjunut Carey Price, joka valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Kotkaniemi (+/- 0) oli jäällä 14 minuuttia, Armia (+/- 0) pelasi 13 minuuttia ja Lehkonen (+/- 0) sai vastuuta lähes 18 minuuttia.

Montrealia ottelussa luotsasi Luke Richardson, koska päävalmentaja Dominique Ducharme on antanut positiivisen koronanäytteen. Peli oli Richardsonille jo kolmas peräkkäinen Canadiensin peräsimessä.

– Emme antaneet tuumaakaan periksi. Olimme nopeita ja asenteemme oli kunnossa. Sen näkee, että joukkue on kypsynyt viime vuodesta, Montrealin nuoria pelaajia kehunut Richardson totesi lehdistötilaisuudessa.

Vegas-valmentaja Peter DeBoer antoi pelin jälkeen tunnustusta Montrealille.

– Tätä tappiota on vaikea selittää. Jalkamme eivät liikkuneet riittävän nopeasti ja viimeistelymme ei ollut parasta mahdollista. Pitää kuitenkin antaa tunnustusta Montrealille, sillä he pelasivat erittäin hyvän vieraspelin. Montrealia vastaan ei ole helppoa pelata, kun he ottavat johtoaseman aikaisessa vaiheessa, DeBoer kommentoi.

Montreal lähti välieräsarjaan altavastaajana, mutta joukkue on nyt asettanut ennakkosuosikki Vegasin selän seinää vasten. Ottelusarja on katkolla Canadiensille varhain perjantaina Suomen aikaa Montrealissa.

Edellisen kerran Canadiens on pelannut Stanley Cupin finaaleissa vuonna 1993, jolloin se voitti mestaruuden.

