Uefa vaihtoi logonsa sateenkaaren väriseksi ja lähetti tiedotteen, jossa kohua nostattanutta kieltoa perustellaan

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on kommentoinut kohua, joka syntyi kiellosta valaista Münchenin EM-stadionia sateenkaaren värein. Uefa vaihtoi keskiviikkona logonsa sateenkaarin väriseksi ja julkaisi asiasta nettisivuillaan tiedotteen.

– Uefa käyttää tänään ylpeänä sateenkaaren värejä, liitto aloitti tiedotteensa.

– Se on symboli, joka edustaa ydinarvojamme ja edistää kaikkea, johon uskomme: oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan, joka suvaitsee kaikki taustasta, vakaumuksesta tai sukupuolesta riippumatta.

Uefa kielsi tiistaina valaisemasta peliareenaa sateenkaaren väreillä Saksan ja Unkarin välisessä ottelussa. Münchenin pormestari Dieter Reiter oli anonut Uefalta tähän lupaa, sillä Unkarin parlamentti hyväksyi 15. kesäkuuta lain, joka kieltää homoseksuaalisuutta "mainostavan" materiaalin levittämisen alaikäisille.

Uefa vastasi tiedotteessa tulkintoihin, joiden mukaan päätös kieltää sateenkaaren värit olisi poliittinen kannanotto.

– Päinvastoin pyyntö itsessään oli poliittinen, liitto vastasi.

– Uefalle sateenkaari ei ole poliittinen symboli, vaan merkki vahvasta sitoutumisestamme moniarvoiseen ja suvaitsevaan yhteiskuntaan.

Euroopan parlamentin jäsen Silvia Modig analysoi tiistaina, että Uefa joutui tilanteessa pakkoratkaisun eteen.

– Kun Münchenin viranomaiset julkilausumassaan ilmoittivat, että kyseessä on kannanotto, niin ymmärrän että Uefa on pakotettu tekemään tällainen ratkaisu. Jälkiviisautena on helppo sanoa, että Münchenin olisi pitänyt muotoilla asia toisin. Niin, että he kannattavat ja korostavat ihmisoikeuksia tällä eleellä. Uskon, että tällöin Uefa ei olisi ollut pakotettu tähän ratkaisuun, hän avasi Yle Urheilulle.

