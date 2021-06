Safari-ralli on palannut! Näin Kalle Rovanperä pärjää savannilla – asiantuntija esittelee, miten erityinen kisa Keniassa ajetaan

Kenian MM-ralli ajetaan 24.–28.6. EK1 nähdään Yle TV2:ssa kello 14.00 alkaen. Kaiken rallisisällön löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Safari-ralli eli Kenian MM-ralli palaa juhannusviikolla rallin MM-sarjan ohjelmaan. Klassikkokilpailu on viimeksi nähty osana MM-sarjaa vuonna 2002. Safarin piti palata MM-sarjan kilpailuksi jo viime vuonna, mutta koronapandemia vei sen ensimmäisen paluuyrityksen.

Safari on ajettu ensimmäisen kerran vuonna 1953, kun se järjestettiin Ison-Britannian kuningattaren Elisabet II:n kruunajaisten kunniaksi. Osaksi MM-sarjaa se tuli heti kun MM-sarja perustettiin eli vuonna 1973. Suomalaiset ovat onnistuneet voittamaan kisan yhdeksän kertaa. Viimeksi siihen on pystynyt WRC-tasolla Tommi Mäkinen vuonna 2001.

Kun ennen ralli tunnettiin rajuna yleisillä avoimilla teillä ajettavana kestävyyskilpailuna, on sen luonne muuttunut runsaasti nykypäivään. Tulevana viikonloppuna kuljettajien ei tarvitse väistellä paikallisten ihmisten kulkuneuvoja.

– Kyllähän tämä on muuttunut muita ralleja vastaavaan formaattiin, jossa ajetaan erikoiskokeita, eikä pitkiä jaksoja vanhan Safarin tapaan, Yle Urheilun ralliasiantuntija Miikka Anttila avaa.

Safari-rallia päästään ajamaan Kenian jylhissä maisemissa.

Anttila avaa ralliklassikkoon tulleet muutokset, olosuhdeodotukset ja suomalaislähtökohdat alla.

Miikka Anttilan kolme lähtökohtaa Kenian MM-ralliin

1. Miten uusi Safari-ralli poikkeaa menneiden vuosien Safarista?

– Aikaisemmin Safarissa lyhyt erikoiskoe oli sata kilometriä, niin nyt kaikkien erikoiskokeiden yhteismitta on 320 kilometriä. Pisin pätkä on nyt 35 kilometriä, jopa hiukan alle. Kuljettajille lähtökohta tähän ralliin on siis samanlainen kuin muihinkin MM-sarjan ralleihin. Vaikka tästä käytetäänkin Safari-rallin nimeä, niin sen voi lukea ihan samaan joukkoon kuin vaikkapa Suomen tai Turkin rallit.

2. Minkälaiset olosuhteet odottavat kuljettajia paikan päällä?

– Vaikka kyseessä on normaali erikoiskoeralli, niin siellä löytyy savannille puskettuja osuuksia. Nämä osuudet ovat syntyneet niin, että sitä jonkinlaista reittiä on aiemmin ajettu ja sen jälkeen siitä on alettu puskutraktorilla puskea tietä. Kun ralliautot ajavat näitä tienpätkiä, niin voi olla vielä arvoituksellista, mitä sille tielle tapahtuu. Se voi esimerkiksi jopa pettää jostain paikoista, varsinkin jos jossain kohdissa tien pohja on kuin puuteria. Sitä myöten tiehen saattaa syntyä pahoja patteja ennalta-arvaamattomiin paikkoihin. Se tekee tästä rallista haastavan ajettavan.

– Lämpötilat tulevat myös tällaisissa rallimaissa esiin haasteena.

– Olen itse saanut sellaista tietoa, että siellä on myös vanhojen aikojen tapaan villieläimiä. Suurin piirtein niin, että koko Afrikan eläinkunnan arsenaali on nähty nuotituksen aikana. Siinä mielessä eläinten osuminen paikalle kisan aikaan on mahdollista. Järjestäjät pyrkivät kuitenkin pitämään eläimet pois reiteiltä, käyttämällä esimerkiksi pillejä ja vastaavia.

3. Mihin Toyotan Kalle Rovanperä voi yltää savannilla?

– En halua pistää Kallea kilpailun ennakkosuosikiksi. Voin kuitenkin veikata häntä yhdeksi, joka voi tämän rallin pystyä voittamaan. Tämä on kaikille käytännössä uusi ralli. Kun kaikille kaikki on uutta, niin Kalle ei anna yhtään tasoitusta tässä rallissa. Hänen lähtöpaikkansa kilpailuun on edelleen ihan hyvä. Kuten shakedownissa näimme, niin sitä mukaan mitä enemmän autoja menee edeltä, niin sitä enemmän tiekin putsaantuu. Sitä myöten Kallelle on mahdollista ajaa voitosta siellä.

– Kuten aikaisemminkin, Safarissa menestyminen vaatii "hidasta kiiruhtamista". Olosuhteet ovat sen verran vaativat, että on osattava katsoa, milloin voi runtata täysillä ja milloin pitää säästellä autoa.

LOPPUTULOKSET, TESTI-EK:

Sebastian Ogier, Toyota 3.42,6 Elfyn Evans, Toyota +0,1 Thierry Neuville, Hyundai +1,1 Dani Sordo, Hyundai +1,9 Takamoto Katsuta, Toyota +3,0 Gus Greensmith, Ford +3,1 Kalle Rovanperä, Toyota +3,5 Ott Tänak, Hyundai +4,6 Oliver Solberg, Hyundai +5,8 Adrien Formaux, Ford +7,2

Kenian MM-rallin aikataulu ja lähetystiedot:

Keskiviikko 23.6.

Shakedown (5,40 km) kello 13.01

Torstai 24.6.

EK 1 (4,84 km) kello 14.00 TV2

Ennakkotunnelmia ja torstain huippuhetket kello 21.00–21.30 TV2

Perjantai 25.6.

EK 2 (13,34 km) kello 08.09

EK 3 (32,68 km) kello 09.05

EK 4 (18,87 km) kello 10.18

Huolto (30 minuuttia) kello 12.22

EK 5 (32,68 km) kello 13.46

EK 6 (19,51 km) kello 14.42

EK 7 (18,87 km) kello 15.55

Huolto (45 minuuttia) kello 17.29

Päivän huippuhetket kello 21.00–21.30 TV2

Lauantai 26.6.

EK 8 (14,67 km) kello 08.08

EK 9 (20,33 km) kello 09.00–10.00 Yle Areena (TV2 kello 10.00–11.00)

EK 10 (31.04 km) kello 10.22

Huolto (30 minuuttia) kello 12.37

EK 11 (14,67 km) kello 14.05

EK 12 (20,33 km) kello 15.00–16.00 TV2

EK 13 (31,04 km) kello 16.22

Huolto (30 minuuttia) kello 18.07

Sunnuntai 27.6.

EK 14 (11,33 km) kello 07.26

EK 15 (10,56 km) kello 08.30–09.30 Yle Areena (TV2 kello 10.00–11.00)

EK 16 (9,17 km) kello 10.45

EK 17 (9,18 km) kello 11.25

Rallin huippuhetket ja EK 18 Power Stage (10,56 km) kello 13.00–14.30 TV2

Maanantai 28.6.

Power Stagen kooste kello 10.15–11.15 TV2

