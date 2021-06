Kommentti: Antti Ruuskanen on ajautunut olympiavalinnoissa tukalaan tilanteeseen – nähdäänkö viimeisestä kisalipusta erillinen kaksintaistelu?

Kuva: Timo Hartikainen/All Over Press

Antti Ruuskanen ei osallistunut tiistaina Lappeenrannan kilpailuun perheenlisäyksen vuoksi. Olympiavalintojen kannalta kilpailut alkavat olla kuitenkin kortilla. Kuva: Timo Hartikainen/All Over Press

Suomella on neljä valintakelpoista mieskeihäänheittäjää, joista yksi putoaa pois Tokion olympiakoneesta. Kun kesän 2021 tulokset lyödään tiskiin, putoaja on yksiselitteisesti joko Oliver Helander tai Antti Ruuskanen, kirjoittaa toimittaja Atte Husu.

Yleisurheilun olympiaranking sulkeutuu 29. kesäkuuta eli ensi tiistaina. Urheilijoilla on siis enää alle viikko aikaa yrittää rikkoa lajinsa olympiaraja tai tehdä tuloksia, jotka nostaisivat osakkeet valinnan edellyttämälle tasolle kansainvälisissä rankingpisteissä.

Lähtökohta olympiavalintojen finaaliviikolle on suomalaisittain selvä: mikäli hän täyttää valintakriteerin lajinsa rankingissa, hänet valitaan suoraan kisoihin, koska kotimainen kärki on kansainvälisestä vinkkelistä kapea. Yksi – tuttuakin tutumpi – poikkeus kuitenkin löytyy.

Kotimaisen yleisurheilun kestopuheenaihe on ollut miesten keihäänheiton arvokisavalinnat, joissa ratkaisuja ei ole aina pureskelematta nielty. Lähihistorian tunnetuimmassa prosessissa Antti Ruuskanen sai kymmenen vuotta sitten MM-kisalippunsa vasta urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksellä.

Etenkin viime vuosina vastaavalta on vältytty yksinkertaisesta syystä: valintakelpoisia urheilijoita kun ei ole ollut kolmea enempää niin vuosina 2017 kuin 2018.

Vuonna 2019 oli kyse jo orastavasta paluusta kohti vanhaa asetelmaa, kun Oliver Helander, Ruuskanen, Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela heittivät MM-edustukseen kelpuuttavia mittoja.

Nelikosta Helanderin ja Ruuskasen paras laaki ylitti 85 metriä, mikä tarkoitti paitsi edustuspaikkaa Dohan MM-kisoihin myös Tokion olympiakisojen tulosrajaa.

Oliver Helander on kamppaillut viime vuodet erinäisten vaivojen kanssa. Kuluva kausi ei toistaiseksi ole ollut poikkeus. Kuva: Emil Hansson / All Over Press

Niin järjettömältä kuin ajatus tuntuukin, kaksi vuotta sitten nähdyt Helanderin ja Ruuskasen 85-metriset ovat edelleen tekninen peruste kaksikon valintakelpoisuudelle mitä tulee Tokion olympiajoukkueeseen. Asiasta on kuitenkin turha parjata urheilijoita, jotka toimivat kansainvälisten päättäjien tekemien sääntöjen raameissa.

Kesään 2021 lähdettäessä jokaiselle edellä mainitulle keihäsmiehelle kuin heidän taustatiimeilleen on tehty kuitenkin selväksi, ettei vuoden 2019 heitoilla ole mitään painoarvoa vertailussa tänä kesänä heitettäviin laakeihin.

Asetelma kääntyi päälaelleen

Vaikka Helander ja Ruuskanen ovat edelleen Suomen kärkikaksikko 1. toukokuuta 2019 alkaeessa olympiarankingissa, kesäkuun 2021 puolivälistä suomalaisheittäjien valintatilanne on kääntynyt päälaelleen.

Haastajana kauteen lähtenyt Kuusela on ainoana suomalaisena ylittänyt 85 metrin olympiarajan kuluvana suvena, ja vaikka Etelätalon kauden paras on 82,84, hän on kunnostautunut varmimpana päälle 80 metrin heittoja latovana kotimaisena keihäsmiehenä.

Toni Kuusela heitti ennätyksekseen 85,03 Orimattilan kisoissa 15. kesäkuuta. Kuva: Lehtikuva

Kaudella 2021 Kuusela on antanut näyttöjä kunnostaan seitsemässä, Etelätalo neljässä ja Helander kahdessa kilpailussa. Ruuskasen kisadebyyttiä on odotettu jo kesäkuun alusta, mutta 37-vuotias keihäsnestori on vetänyt kahdesti nimensä pois osallistujalistalta kilpailun kynnyksellä.

Kun Helanderin kauden paras on 80,82, voi sanoa, että tilastojohtajista on tullut tosi elämän takaa-ajajia.

Neljä heittäjää nimetään

Kun Olympiakomitean hallitus siunaa huippu-urheiluyksilön esityksen Tokioon valittavista suomalaisurheilijoista 5. heinäkuuta, on käytännössä varmaa, että listalta löytyy neljän suomalaisen mieskeihäänheittäjän nimi.

Soittokierros lajipiireihin tarjosi selvän mielipiteen valinnoista: Kuuselan ja Etelätalon näyttöjen on riitettävä olympiapaikan lukitsemiseen. Helanderin ja Ruuskasen savotaksi jää taistella viimeisestä kisalipusta.

Toistaiseksi Helander on paalupaikalla, mutta nokkimisjärjestys voi muuttua sunnuntaina, jolloin Ruuskanen on ilmoittanut kilpailevansa Saarijärven juhannuskisoissa.

Valinta kilpailla Saarijärvellä keihäskattauksestaan tunnetun Kuortaneen sijaan on jatkumoa vallalla olevalle närkästykselle, joka juontaa siihen, että harvakseltaan viime vuosina kilpaillutta Ruuskasta on ollut vaikea saada samalle viivalle muun kansallisen kärjen kanssa.

Antti Ruuskasen on tarkoitus palata kilpailemaan sunnuntaina. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Tänä vuonna se aiheuttaa päänvaivaa myös olympiajoukkueen valitsijoille.

Keskinäisten otatusten järjestäminen ennen kesäkuun loppua on nykytietojen valossa enää mahdotonta, sillä valistuneiden arvioiden mukaan Helanderin akillesjänteen tulehdustila ei anna myöten täysipainoiselle heittämiselle enää loppukuusta. Kuusela on puolestaan vetäytynyt tauolle kuntouttamaan pohjevammaansa.

Kun kotimaisten keihäskolotusten listaan lisätään Ruuskasen nivusvaiva, jonka hän nimesi syyksi poisjäännilleen Orimattilan kisoista, keihäspaletissa riittää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Viime MM-kisoissa neljänneksi heittänyt Etelätalo on Suomen valintakelpoisesta kärkinelikosta ainoa, joka voi osallistua kilpailuun päivänä kuin päivänä. Arvioissa penätäänkin, ettei kyseistä ominaisuutta saa sivuuttaa Tokion-valinnoissa.

Lassi Etelätalo on ollut suomalaisheittäjistä tasaisin kaudella 2021. Hän on päässyt arvokisoissa edustustehtäviin vain kahdesti: Zürichin EM-kisoissa 2014 ja Dohan MM-kisoissa 2019. Molemmilla kerroilla hän oli neljäs. Kuva: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Nähdäänkö titaanien kaksintaistelu?

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö nimeää siis 5. heinäkuuta Tokioon neljä keihäsmiestä, joista yhden statuksena on olla varamies. Kyse on kuitenkin teknisestä asiasta, jonka avulla valitsijat voivat halutessaan luoda Helanderin ja Ruuskasen olympianäytöille lisäaikaa.

Kuluvana kesänä päälle 80 metrin ovat toki heittäneet myös Jarmo Marttila (82,04) ja Topias Laine (81,08). Heidän tapauksessaan rankingpisteet ovat kuitenkin niin heikot, että portti olympialaisiin voi aueta vain, mikäli keppi lentää 85 metriä viimeistään ensi tiistaina. Vaikka Marttila ja Laine ovat nousevia kykyjä, käsillä oleva olympiadeadline tulee heidän kannaltaan liian nopeasti.

Sisäpiirissä liputetaankin sen puolesta, että Helander ja Ruuskanen mittelisivät kolmannesta olympialipusta esimerkiksi Joensuussa 14. heinäkuuta.

Kaksi keihästitaania, joista vain toinen pääsee olympialaisiin – heti ensi alkuun ei tule mieleen parempaa tapaa, jolla markkinoida suomalaista yleisurheilukisaa.

Päästäkseen tähän vaihtoehtoon Ruuskasen on kuitenkin tultava viivalle jo kesäkuun puolella, toisin sanoen Saarijärvellä sunnuntaina. Silloin vetäytyminen ei ole enää vaihtoehto.

