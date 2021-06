Teemu Pukki avaa Yle Urheilulle EM-kisojen kohuvaihdon taustat – vaisuhkosti pelannut Suomen tähti on pettynyt vireeseensä

Huuhkajien taival jalkapallon EM-kisoissa katkesi virallisesti keskiviikkoiltana. Suomi matkustaa kotiin taskussaan kolme pistettä, jotka se keräsi voitosta Tanskaa vastaan.

Suuri kysymysmerkki ennen kisoja oli toukokuun alussa loukkaantuneen ykköshyökkääjä Teemu Pukin nilkan tilanne Suomen historian tärkeimmässä turnauksessa. Kaikkien helpotukseksi tähtihyökkääjä kuntoutui ajallaan, eikä Huuhkajien tarvinnut pärjätä ilman maalintekijäänsä. Pukki toisteli turnauksen aikana useaan otteeseen, että nilkka on täydessä kunnossa.

Suomi-fanit joutuivat silti todistamaan Pukilta hieman vaisuja otteita. Norwich-tähti myöntää alkusarjaotteluiden jälkeen, että pelituntuma oli hakusessa.

– Pelillisesti en päässyt kunnon vireeseen. Voi olla, että se viisi viikkoa koskematta palloon näkyi esityksissäni.

Teemu Pukki sanoi, ettei pystynyt kunnolla nauttimaan Tanska-voitosta Christian Eriksenin sairauskohtauksen takia. Kuva: Yle/Tomi Hänninen

Pukki otettiin vaihtoon Tanska-ottelun 76. minuutilla, koska hän pyysi vaihtoa itse. Venäjää vastaan pelatussa ottelussa Pukki ei tv-kuvien perusteella näyttänyt olevan tyytyväinen siihen, että hänet otettiin vaihtoon. Hän itse sanoo, ettei kyse ollut turhautumisesta, vaan tyytymättömyydestä omiin otteisiin ottelussa.

– Olin pettynyt, etten pystynyt tekemään, mitä olisin halunnut. Välillä tulee vaihtoja, siinä ei ole mitään. Oma suoritus vaan harmitti, Pukki kertoo.

Tanskaa vastaan Pukin mukaan Suomi sai hieman enemmän kuin ansaitsi. Tanska-pelissä Suomen ainoa pallo maalia kohti ohitti tanskalaisvahti Kasper Schmeichelin. Ottelu oli rankka ja vaikea erityisesti tanskalaisille, mutta myös Huuhkajille, Tanskan tähtipelaaja Christian Eriksenin saaman sairauskohtauksen vuoksi.

Hyökkääjä toteaa juuri Venäjä-pelin olleen suuri mahdollisuus Suomelle jatkopaikan kannalta.

– Siitä olisi pitänyt saada parempi tulos. Belgiaa vastaan peli oli puolustustaistelu.

Suomalaisten suusta on maanantaina pelatun viimeisen alkusarjaottelun jälkeen kuultu jatkuvasti, että Suomi kuuluu arvokisoihin. Sitä mieltä on myös Pukki.

– Tiedämme, että näissä peleissä meidän on lähdettävä puolustuksen kautta, mutta suurin oppi on, että meidän pitää olla rohkeampia hyökkäämisessä. Ei se taso niin kaukana ole, hän toteaa.

EM-turnauksen jälkeen Pukki toivoo voivansa pitää hieman lomaa ennen Valioliiga-kauden alkua. Kahden lapsen isä myöntää, että kotiin on ikävä. Hän toteaa kuitenkin, että joukkueen kanssa vietetty aika on ollut mahtavaa.

– Loppujen lopuksi joukkuehenki on vahvuus ja se on näkynyt. Meillä on kivaa keskenään, Pukki sanoo.

