Suomalaiset raivostuivat Huuhkajat-faneille, kannattajayhdistyksen puheenjohtajalle satanut uhkaavia viestejä

Tuhannet suomalaiset olivat tukemassa Huuhkajia EM-kisojen otteluissa niin Kööpenhaminassa kuin Pietarissakin. Nyt pestään jälkipyykkiä, kun tuliaisena kotimaahan on tullut runsaasti koronatartuntoja. Kuva: Tomi Hänninen

Pietarissa käyneiden jalkapallofanien tuomasta koronavirusryppäästä on paljastunut jo lähes 300 tartuntaa. SMJK:n puheenjohtaja Marko Karvinen kertoo saaneensa törkeää palautetta. Palloliitossa harmitellaan, ettei Venäjälle saatu junayhteyksiä pyynnöistä huolimatta.

Pietarista Suomeen palanneiden jalkapallon EM-kisamatkalaisten kotimaahan tuomien koronavirustartuntojen määrä kasvaa päivä päivältä. Tartuntoja on koko maassa jo lähes 300, joista suurin osa on pääkaupunkiseudulla.

Suomen maajoukkueen kannattajayhdistyksen SMJK:n puheenjohtaja Marko Karvinen on tottunut aiemmassa asiakaspalvelutyössään monenlaiseen palautteeseen. Nyt puhelin ja sähköposti ovat kuitenkin täyttyneet poikkeuksellisesta materiaalista, kun kiukkuiset suomalaiset ovat halunneet purkaa raivoaan.

– Ei nyt ihan tappouhkauksia, mutta tuskallisen kuoleman toivotuksia. Se on aika raadollista, ja joskus sitä miettii, että heidänkin kannattaisi miettiä omassa mielessään, minkälaisia viestejä lähettää, Karvinen kertoo.

– Itse en ole niin herkkänahkainen, mutta osa hallituksesta on ottanut aika raskaasti nämä syytökset. Tiedämme, että olemme tehneet parhaamme, emmekä olisi pystyneet hoitamaan asioita paremmin. Eihän se hyvältä tunnu.

Palloliitto ja SMJK ovat vedonneet kanavissaan, että ihmiset malttaisivat pysytellä karanteenissa määrätyt ajat sekä käymään testeissä. Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden mukaan jokaisen täytyy nyt kantaa vastuunsa.

– Tietenkin se on harmillista, että virusta on selkeästi tullut kannattajien mukana Suomeen. Liiton näkökulmasta on tärkeää, että kaikki peleissä käyneet toimisivat vastuullisesti, kävisivät testeissä ja pysyisivät karanteenissa.

– Siten saataisiin mahdollisimman nopeasti vielä tunnistamattomat tartuntaketjut selville. Itse kävin juhannusaattona testissä ja sain negatiivisen tuloksen lauantaiaamuna.

Vaalimaan raja-aseman liikenne ruuhkautui pahoin viime tiistaina, kun jalkapallofanit olivat palaamassa Suomeen. Lopulta koronatestaaminen lopetettiin illalla ja sadat ihmiset päästettiin maahan. Kuva: Niklas Joki / Yle

"Pyydämme ihmisten jatkavan karanteeniaan"

Kuumana käyviä kansalaisia huolestuttaa, että virusryöpyn takia nousisi uusi aalto ja suomalaisten kesä menisi pilalle. Lahti pitää kuitenkin vääränä, että kannattajat ovat saaneet törkeitä lokasankoja niskaansa.

– Ei sellainen tietenkään tunnu hyvältä ja se on asiatonta. Fanien käytös on ollut tosi esimerkillistä stadioneilla, enkä ole kuullut ongelmista ulkopuolellakaan. Tartunnat ovat tulleet, kun ollaan oltu yhteydessä paikallisiin ihmisiin. Se tiedetään, että virus tarttuu herkästi.

Iltalehti uutisoi (siirryt toiseen palveluun) lauantaina suomalaiskannattajasta, joka oli palannut Pietarista ja saanut rajalla negatiivisen testituloksen. Hän oli kuitenkin lähtenyt Himokselle juhannusfestareille, vaikka oikeampi paikka olisi ollut kotikaranteeni.

– Meidänkin kautta kävi lähes tuhat ihmistä reissussa, ja pääsääntöisesti kaikki ovat jääneet kotiin viettämään karanteenia. On aika mielenkiintoista, että yksittäiset ihmiset nostetaan isosti otsikoissa esiin. Miksei kirjoiteta niistä, jotka toimivat ohjeiden mukaan, Karvinen kysyy.

Karvisen mukaan SMJK:n hallituksella on maanantai-iltana kokous, jossa he käyvät läpi mennyttä kisarupeamaa sekä sen järjestelyjä. Jäsenille on lähdössä myös tiedote, jossa muistutetaan ja teroitetaan vielä vastuullisuutta.

– Kaikilla ohjeet ovat kyllä tiedossa, mutta pyydämme, että ihmiset jatkaisivat vielä karanteenia muutaman päivän pidempään. Siten se olisi kaikille parasta.

Venäjällä vasta noin 15 prosenttia ihmisistä on ottanut koronarokotteen, ja virustilanne suurkaupungeissa on erittäin huono. Kasvomaskien käyttämisessä kuvan malli on erittäin yleinen. Kuva: Tomi Hänninen

Junayhteys olisi helpottanut

Sekä Lahti että Karvinen harmittelevat sitä, ettei suomalaiskannattajille tarjottu mahdollisuutta matkustaa Pietariin junalla. Viranomaisiin oli vedottu, että Allegro-juna kulkisi Helsingin ja Pietarin väliä, mutta valtioneuvosto päätti koronatilanteen takia pitää Vainikkalan raja-aseman suljettuna.

– Kerroimme viranomaisille hyvissä ajoin, että faneja on lähdössä ja yritimme saada lupaa järjestää junayhteys. Siten paikalle ja sieltä pois olisi päässyt pelipäivänä, ja tältä bussirallilta olisi vältytty. Valitettavasti viranomaiset eivät tähän suostuneet, Lahti toteaa.

SMJK:n alkuperäinen suunnitelma oli matkustaa Venäjälle nimenomaan junalla. Charter-konekin oli pohdinnassa, mutta Pietarin kentältä ei lopulta löytynyt slottia, eli lyhyesti ilmaistuna laskeutumis- ja lähtöaikaa.

– Juna olisi auttanut huomattavasti, koska moni olisi käynyt vain katsomassa pelin ja tullut pois. Se on aika rankkaa olla pelipäivänä 20 tuntia bussissa ja käydä katsomassa välissä peli. Lisäksi rajamuodollisuuksien kestosta ei tiedä, Karvinen muistuttaa.

Jo kaksi rokoteannosta saanut Karvinen on pääpiirteittäin tyytyväinen näkemäänsä suomalaiskäytökseen, tosin jotkut hetket saivat hänet kauhistumaan. THL:n mukaan koronaviruslingoksi osoittautuneessa Alpenhaus-ravintolassa (siirryt toiseen palveluun) hän kävi pikaisesti vain piipahtamassa.

– Kun suomalaiset halailivat ruotsalaisten, venäläisten ja belgialaisten kanssa, kävi mielessä, että pitäisiköhän vain pitää oma kupla, vaikka ihmisistä tykätäänkin. En kuitenkaan nähnyt tai kuullut mistään ylilyönneistä, ja poliisitkin kertoivat, ettei suomalaisten kanssa ole ollut ongelmia, Karvinen kertoo.

– Yritimme pitää huolta omasta kuplastamme. Olimme omalla autolla liikkeellä ja meillä oli oma huoneisto vuokrattuna. Pyrimme välttämään liikkumista yleisillä paikoilla.

Kööpenhaminassa koronavirustilanteeseen suhtauduttiin selvästi Venäjää vakavammin. Parkenilla ihmiset jonottivat turvatarkastukseen ennen Tanskan ja Suomen välistä avausottelua. Kuva: Tomi Hänninen

Tanska ja Venäjä aivan eri maailmoista

Paikan päällä Kööpenhaminassa ja Pietarissa terveysturvallisuuden huomioimisessa oli merkittävä ero. Tanskassa ihmiset käyttivät maskia, ja esimerkiksi ravintoloissa vaadittiin negatiivinen testitulos. Venäjällä juuri kukaan ei käyttänyt maskia oikein, eivät edes viranomaiset tai stadionilla työskennelleet ihmiset.

Itse testitapahtumissakin oli eroa. Tanskassa tehtiin Suomen tapaan testejä, jotka tuntuivat luotettavilta. Oman kokemukseni mukaan Venäjällä testipuikko hädin tuskin käväisi nenän sisäpuolella.

Pietarissa ja Moskovassa tartuntaluvut ovat nousussa, ja esimerkiksi Moskovassa tilanne on koko korona-ajan pahin. Myös Tanskassa paikan päällä ollut Karvinen sanoo, ettei venäläisten toiminta herättänyt minkäänlaista luottamusta.

– Siellä alkoi pyöriä vitsi, jonka mukaan leukalappu torjuu koronan. Oli se omituista, kun on tottunut siihen, että ihmiset Suomessa käyttävät maskeja ja pitävät turvavälejä. Ei sellaisesta ollut Venäjällä mitään tietoa.

– Kööpenhaminassa oli paljon turvallisempi olo. Testejä oikeasti tehtiin, eikä vain heitelty puikkoja muovipusseihin.

Venäjällä on esitetty useista lähteistä epäilyksiä, että maassa kaunistellaan ja vääristellään koronaan liittyviä tilastoja. Uefalle venäläisten ilmoittavat luvut kuitenkin ovat kelvanneet (siirryt toiseen palveluun). Pietarissa pelattavien EM-pelien määrää vain lisättiin sen jälkeen, kun Dublin ja Bilbao putosivat järjestäjäkaupunkien joukosta sen takia, etteivät ne voineet taata yleisön pääsyä paikalle.

Ari Lahti sanoo, ettei ota kantaa siihen, oliko oikein pelata EM-kisoja Pietarissa. Hänkin huomasi terveysturvallisuudessa kuitenkin merkittävän eron Tanskan eduksi.

– Uefan näkökulmasta täytyy luottaa paikallisten viranomaisten antamaan tietoon. Kieltämättä Tanskassa turvajärjestelyt olivat kaupungilla selkeästi paremmat kuin Pietarissa, ja tanskalaisten suhtautuminen oli vakavampaa. Olen ehkä väärä henkilö arvioimaan sitä ihan normaalia katsomo-olosuhdetta, mutta stadionilla mitattiin kuume ja maskeja pidettiin päällä.

Pietarin stadionille on päästetty EM-kisoissa yleisöä noin 30 000 per ottelu. Vaikka kokoontumisrajoituksia on kiristetty kaupungissa, EM-kisoihin ne eivät ole vaikuttaneet. Perjantaina kaupungissa pelataan vielä yksi puolivälieristä. Kuva: Tomi Hänninen

"Alusta lähtien täysi fiasko"

Ympäri Eurooppaa jaetut kisat ovat herättäneet paljon kritiikkiä jo siitä lähtien, kun niitä ryhdyttiin suunnittelemaan lähes 10 vuotta sitten. Silloisen puheenjohtajan Michel Platinin unelmasta tuli totta, mutta korona-aikana kisojen järjestäminen on ollut vielä erityisen hankalaa.

– Alusta lähtien nämä jaetut kisat ovat olleet ihan täysi fiasko. Pietariin ja myös Budapestiin laitettiin pelejä, vaikkei oikeasti tiedetä, mikä tilanne siellä on. Uefalla raha on kaiken taustalla, ja sitä täytyy saada kaikin keinoin. Ahneus menee terveysturvallisuuden edelle valitettavasti, Karvinen pamauttaa.

Hän ymmärtää, jos Pietarista tuotu koronarypäs jättää jälkensä suomalaisten suhtautumiseen jalkapallofaneihin. Hän kuitenkin toivoo, että ihmiset ymmärtäisivät isomman kuvan.

– Varmaan joillekin olemme se kuolemantuoja, vaikka mitään jatkotartuntoja ei tulisikaan. Pääsääntöisesti ihmiset tajuavat, että yhteiskunnan on avauduttava, emmekä voi jäädä neljän seinän sisälle.

Juttua korjattu klo 14.45: Vainikkalan raja-aseman pitämisestä kiinni päätti valtioneuvosto, ei VR.

