Lukas Hradecky sai ansaitusti kansainvälistä huomiota huippuotteistaan – maalivahtivalmentajan mukaan Suomen tähtivahti ei päässyt silti loistamaan samalla tavalla kuin Saksassa

Suomalaisvalmentaja Jyri Nieminen, 33, ura on nousukiidossa. Nieminen valmentaa tätä nykyä MLS:n huippuseura New York Red Bullsissa.

Nieminen seurasi luonnollisesti suurella mielenkiinnolla Huuhkajien taivalta EM-kisoissa. Lukas Hradeckyn huippuotteet maalilla pistivät silmään.

Tunnetun tilastoyhtiön Optan dataa hyödyntävä tilasto whoscored.com valitsi Hradeckyn lohkovaiheen parhaaksi maalivahdiksi, ja Niemisen mukaan aivan syystä.

– Hradecky nousi niiden ihmisten tietoisuuteen, jotka eivät Bundesliigaa seuraa. Minultakin kollegat kyselivät hänestä. Hradeckyn turnaus oli erinomainen. Hän osoitti sen, mitä on jo seurajoukkueessa todistanut eli hän on maailman huipulla.

Hradeckylla, 31, on vielä sopimusta jäljellä Bayer Leverkusenin kanssa. Voisiko Huuhkajien tähti siirtyä tulevaisuudessa vielä isompaan seuraan? Ainakin Nieminen uskoo tähän, sillä Hradeckyn koko osaamista ei yksi EM-turnaus vielä paljastanut.

– EM-turnauksessa Hradecky ei päässyt Suomen pelitavan vuoksi loistamaan jalalla pelaamisessa samalla tavoin kuin seurajoukkueessa. Se on ominaisuus, jota kärkiliigojen kärkijoukkueet arvostavat. Hradecky on listoilla korkealla, kaikki on kiinni lähinnä huippujoukkueiden tarpeesta.

Pääkuvaa klikkaamalla voit katsoa, kuinka Hradecky torjui rangaistuspotkun Tanskaa vastaan.

Maalivahdit torjuvat jatkossa enemmän rankkareita

EM-turnauksessa rangaistuspotkut ovat nousseet puheenaiheeksi. Lohkovaiheessa vain 57 prosenttia rankkareista meni sisään. Tämä on toiseksi huonoin lukema EM-kisojen historiassa.

Näin siitäkin huolimatta, että tätä nykyä torjuttu rankkari uusitaan, jos maalivahdin jalka ei ole laukaisuhetkellä maaliviivalla.

Nieminen näkee, että sääntöuudistus tulee vain hyödyttämään maalivahteja venymään torjuntoihin jatkossa. Eteenpäin ponnistaminen on vanhakantainen tapa torjua rankkareita.

– Ongelmallista on juuri se, että maalivahti yrittää hypätä eteenpäin. Tarkoitus on kuitenkin päästä riittävän pitkälle kulmaan. Siksi tämä sääntömuutos tulee pitkässä juoksussa tehostamaan maalivahdin toimintaa, Nieminen korostaa.

Niemisen mielestä ennakkoon tutkittuun informaatioon – kuten siihen, mihin yksittäinen laukoja on aiemmin pallon potkaissut – luotetaan jopa liikaa. Maalivahdille tärkeämpää olisi keskittyä hetkeen.

– Aavistamisessa pitäisi nojata ennemmin konseptiin, joka liittyy käsillä olevaan pelitilanteeseen. Oleellista on tutkia merkkejä hyökkääjästä laukaisuhetkellä: missä asennossa vartalo on, miten hän lähestyy palloa ja niin edespäin. Silloin sattuman varaan ei jäisi niin paljon.

Seuraavaksi Jyri Nieminen analysoi kolme EM-kisojen puhuttavaa tilannetta maalivahdin näkökulmasta. Videot tilanteista voit katsoa otsikoiden alta.

1. Espanjan nolo oma maali

Katso, miten oma maali syntyi lähes 45 metrin päästä.

Espanjan maalivahti Unai Simónille kävi neljännesvälierässä Kroatiaa vastaan paha moka. Pedrin syöttö oli vaikea, mutta Simon ei olisi saanut päästää palloa maaliin.

– Ensinnäkin tilanne on todella rankka henkisesti. Sen jälkeen toivoin, että Espanja pystyisi tekemään maaleja, Jyri Nieminen kuvailee.

– Tärkeintä tuossa tilanteessa on se, että ei yritä paikata virhettä. Oma rooli on ymmärrettävä: mikään pelissä ei saa muuttua. Espanjan peli-identiteettiin kuuluu maalivahdille pelaaminen.

– Tähän Simón myös pystyi. Hänen pelaamisensa ei muuttunut, ja Espanja voitti ottelun.

2. Patrik Schick osui puolesta kentästä

Yksi EM-kisojen komeimmista maaleista nähtiin alkulohkovaiheessa, kun Tshekin Patrik Schick laukoi pallon verkkoon liki puolesta kentästä ohi Skotlannin maalivahti David Marshallin.

Niemisen mukaan Marshall oli tilanteessa poikkeuksellisen korkealla, vaikka maalivahdit tätä nykyä pelaavatkin hyvin ylhäällä.

– Hyvin harvoin maalivahti on liian korkealla. On suuria etuja, kun tuollaisessa tilanteessa maalivahti on ylhäällä. Tarkoituksena on kontrolloida puolustuslinjan takana olevaa aluetta ja katkoa mahdollisia pystysyöttöjä.

– Toisaalta tässä tapauksessa maalivahti oli liian korkealla: heti kun hyökkääjä sai pallon, Marshall lähti juoksemaan täysiä taaksepäin.

– Tämä taas antoi hyökkääjälle viestin. Marshall ei nimittäin olisi päässyt katkaisemaan pystysyöttöä, sillä hän lähti välittömästi peruuttamaan. Hänen ei olisi tarvinnut olla noin korkealla.

3. Ranskan tähtivahti nyrkkeili – ja sai varoituksen

Portugalin ja Ranskan välisessä alkulohkon ottelussa nähtiin erikoinen tilanne, kun Hugo Lloris yritti nyrkkeillä palloa, mutta osui kädellään Portugalin Daniloa päähän.

Tilanteesta tuomittii ranskalaiselle keltainen kortti ja pallo vietiin pilkulle. Tapaus puhutti myös jälkikäteen, sillä toiset olivat sitä mieltä, että rike oli punaisen arvoinen, toisten mielestä Lloris ei olisi voinut tehdä mitään toisin.

– Lloris aikailee tilanteessa ihan pienen hetken ajan. Ilman tuota aikailua törmäys olisi voinut olla lievempi, Nieminen huomauttaa.

– On vaikea sanoa, että maalivahdin pitäisi tehdä jotain toisella tavalla. Keskitys oli todella laadukas ja maalivahdille vaikea. Maalivahdin tehtävä on päästävä palloon käsiksi ja estää maali.

– Näitä törmäyksiä ei kuitenkaan haluaisi nähdä. Ymmärtääkseni tässä ei ole kuitenkaan rikettä, sillä tarkoitus ei ollut estää vastustajaa. Törmäys on luonnollinen seuraus siitä, että molemmat tavoittelivat palloa.

