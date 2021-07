"Miesmäisten" naisurheilijoiden kohtelu kuohuttaa jälleen – "Mitä ihmeen syrjintää tämä on, että nostetaan esiin yksittäisiä urheilijoita?"

Keskiviikkona Puolan Bydgoszczissa järjestetystä yleisurheiluillasta kantautui kovan luokan tulosuutinen. Vastikään 18 vuotta täyttänyt namibialainen Christine Mboma juoksi naisten 400 metrillä ajan 48,54, joka on maailman kärkitulos tällä kaudella. Aika nostaa Mboman kaikkien aikojen tilastossa seitsemänneksi.

Torstaina, alle 24 tuntia kilpailun jälkeen toinen uutinen oli valmis: Mboma ei kilpaile Tokion olympialaisissa.

Namibian olympiakomitea tiedotti perjantaina, että Mboma ja hänen maannaisensa Beatrice Masilingi eivät ole edustuskelpoisia päämatkallaan 400 metrillä. Namibian olympiakomitean mukaan syynä ovat Mboman ja Masilingin liian korkeat luonnolliset testosteroniarvot.

Kuva: imago images/Beautiful Sports/ All Over Press

Beatrice Masilingi kuvattuna kesäkuussa. Kuva: imago images/Beautiful Sports/ All Over Press

Masilingi on Mboman tavoin 18-vuotias. Kaksikko nousi parrasvaloihin samassa 400 metrin kisassa huhtikuussa, kun Mboma juoksi ajan 49,22 ja Masilingi 49,54.

Heidän edustusoikeutensa Tokion olympialaisiin estää Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin sääntöpykälä, joka koskee hyperandrogeenisia eli niin sanottuja DSD-urheilijoita (Difference of Sexual Development). Kyseisten naisurheilijoiden testosteronitasot ovat luontaisesti korkeammalla kuin naisilla yleensä.