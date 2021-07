Englannin suurin tähti muutti isänsä murhan jälkeen Jamaikalta Lontooseen – Raheem Sterling kritisoi mediaa rasismista ja edistää tasa-arvoa

Raheem Sterling oli Englannin median ja kannattajien hampaissa ennen jalkapallon EM-turnauksen alkua. Lontoon Wembleyn stadionin varjossa kasvanut hyökkääjä on nyt joukkueensa tärkein pelaaja.

Englannin hyökkäjä Raheem Sterling, 26, olisi pitänyt jättää pois jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuiden joukkueesta. Monet olivat sitä mieltä, sillä päättynyt kausi Englannin Valioliigassa oli mennyt huonosti.

Sterling viimeisteli seurajoukkueelleen Manchester Citylle 31 ottelussa kymmenen maalia ja syötti kahdeksan. Se oli monien mielestä alle odotusten. Myös viimeinen näytös, Mestarien liigan finaali, meni penkin alle. Syötöt eivät menneet omille ja laukaukset olivat epäonnistuneita. City hävisi Chelsealle 0–1.

Silti Englannin päävalmentaja Gareth Southgate valitsi Sterlingin EM-kisajoukkueeseen. Kun tieto Sterlingin paikasta avauskokoonpanossa Kroatiaa vastaan tuli, valintaa kuvailtiin "shokkiratkaisuksi" (siirryt toiseen palveluun). Lopulta hän teki ottelun ainoan maalin, joka helpotti Englannin kisataivalta suuresti.

Sterlingin oma matka yhdeksi maailman parhaista jalkapalloilijoista on vaatinut enemmän kuin yhden maalin.

Raheem Sterling viimeisteli Englannin 1–0-voittomaalin 13. kesäkuuta ottelussa Kroatiaa vastaan.

Wembleyn varjossa kasvanut Sterling lähti rikollisuutta pakoon Liverpooliin

Jamaikassa syntynyt Sterling oli kaksivuotias, kun hänen isänsä murhattiin. Sterling sanoo sen "muovanneen hänen koko elämäänsä".

– Pian sen jälkeen äitini jätti minut ja siskoni Jamaikaan ja muutti Englantiin. En täysin ymmärtänyt, mitä äitini teki meille. Tiesin vain hänen olevan poissa, Sterling kertoo urheilumedia Players' Tribunen (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Kolme vuotta Sterlingistä ja hänen siskostaan piti huolta isoäiti. Sitten lapset muuttivat äitinsä luokse Lontooseen, jossa Sterling kasvoi Wembleyn stadionin varjossa. Sterlingin mukaan elämä uudessa maassa ei ollut helppoa, muttei myöskään huonoa: perhe tuli toimeen.

Sterling kertoo naapuruston isättömiä lapsia tukeneen miehen, Clive Ellingtonin, olleen käänteentekevä ihminen hänen elämässään.

– Hän kysyi: "Raheem, mitä rakastat tehdä?" Sanoin rakastavani jalkapallon pelaamista. Hän sanoi: "No, minulla on sunnuntailiigajoukkue. Mikset tulisi pelaamaan kanssamme?" Siitä päivästä lähtien kaikki oli jalkapalloa, jalkapalloa, jalkapalloa, Sterling kertoo.

Vuonna 2003 hän liittyi lontoolaiseen Queens Park Rangersiin. Pelattuaan joukkueessa seitsemän vuotta, Liverpool FC halusi pelaajan itselleen.

– Tuohon aikaan naapuristossamme oli paljon rikollisuutta ja puukotuksia. Minusta tuntui, että pääsemällä kaikkea tuota karkuun Liverpooliin, voisin keskittyä ainoastaan jalkapalloon, Sterling kertoo.

Raheem Sterling (vas.) ja Luis Suarez juhlimassa joulukuussa 2013 Tottenham Hotspur FC:tä vastaan tehtyä maalia. Arkistokuva. Kuva: Stephen Pond / PA Images / Getty Images

Siirtyminen kilpailijaseuraan hermostutti fanit

Sterling pelasi viisi vuotta Liverpoolissa. Kaksi ensimmäistä vuotta meni seuran juniorijoukkueessa, kunnes vuonna 2012 hän teki debyyttinsä edustusjoukkuessa.

Hän voitti seuran parhaan nuoren pelaajan palkinnon kahtena peräkkäisenä kautena. Lisäksi urheilutoimittajat valitsivat hänet (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2014 Euroopan pääsarjojen lahjakkaimmaksi alle 21-vuotiaaksi jalkapalloilijaksi.

Kun Sterling ei seuraavana vuonna suostunut allekirjoittamaan jatkosopimusta Liverpoolin kanssa, omat kannattajat buuasivat hänelle (siirryt toiseen palveluun).

– Raheemille on tarjottu uskomaton sopimus nuoreksi pelaajaksi, päävalmentaja Brendan Rodgers sanoi tuolloin (siirryt toiseen palveluun).

Kauden 2014–15 jälkeen Sterling kuitenkin siirtyi Manchester Cityyn. Sterlingistä maksettiin Liverpoolille 64,7 miljoonaa euroa, mikä oli aikanaan suurin englantilaispelaajasta koskaan maksettu (siirryt toiseen palveluun) summa.

Englantilaismedia tietysti kiinnostui nuoresta pelaajasta entistä enemmän. Keskustelua ovat herättäneet niin pelisuoritukset, päihteiden käyttö (siirryt toiseen palveluun) kuin tatuoinnit. Rynnäkkökivääri jalassa sai useat, tunnetutkin, ihmiset kritisoimaan (siirryt toiseen palveluun) Sterlingiä. Hän vastasi tatuoinnin muistuttavan isänsä murhasta.

– Lupasin itselleni, etten ikinä koskisi aseeseen, vaan ammun oikealla jalallani, Sterling kirjoitti Instagramissa ja kriitikot vaikenivat.

Sterlingin rynnäkkökivääri-tatuointi sai esimerkiksi aseistakieltäytyjät hermostumaan. Kuva: PA Wire/PA Images

Sterling on joukkueensa paras pelaaja EM-kisoissa

Manchester Cityyn liittymisen jälkeen Sterling on voittanut Valioliigan mestaruuden kolmesti. Lähes 300 ottelussa hän on tehnyt 114 maalia ja syöttänyt 87. Sterling ei ole seurajoukkueensa tärkein pelaaja, mutta ehdottomasti yksi näkyvimpiä.

Sterling on puhunut paljon niin mediassa (siirryt toiseen palveluun) kuin urheilussakin (siirryt toiseen palveluun) esiintyvästä rasismista. Hänen seurakaverinsa Tosin Adarabioyo osti talon, ja Daily Mail kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) "nuoren jalkapalloilijan ostaneen kartanon, vaikkei ole ollut avauskokoonpanossa Valioliigassa". Kun nuorempi avauskokoonpanon ulkopuolella oleva Phil Foden osti talon, samainen lehti kuvaili pelaajaa tähtöseksi (siirryt toiseen palveluun). Myöhemmin Sterling kritisoi lehteä rasismin vahvistamisesta (siirryt toiseen palveluun).

Ennen turnauksen alkua Sterling sai brittiläisen imperiumin jäsenen (MBE) kunniamerkin tasa-arvon edistämisestä (siirryt toiseen palveluun) urheilussa.

Katso Sterlingin upea oivallus ja maali Saksaa vastaan!

Sterling on ollut Englannin paras pelaaja näissä EM-kisoissa. Alkulohkossa hän teki joukkueensa ainoat kaksi maalia ja varmisti kuudella pisteellä lohkovoiton.

Neljännesvälierissä Sterling viimeisteli 75. minuutilla maalin Saksan verkkoon, puolivälierissä Ukrainaa vastaan hän syötti Harry Kanen tekemään 1–0-maalin. Tärkeitä onnistumisia huonosti menneen sarjakauden jälkeen.

Lähes varmasti Sterling on välierässä se pelaaja, joka on Tanskan tarkan valvonnan alla, mikä avaa tilaa Englannin muille pelaajille. Jos Tanska ei keskity puolustamaan Sterlingiä, tekee hän aiemmin turnauksessa esittämiään taikoja.

Harry Kane iski Raheem Sterlingin syötöstä Englannin 1–0-johtoon heti ensimmäisestä maalintekopaikasta.

Vuoden 2019 alusta Sterling on edustanut Englantia 19 ottelussa tehden 13 maalia ja syöttäen 11.

– Raheemin on jatkuvasti todistettava kriitikkojen olevan väärässä. Hän on ollut joukkueelle mittaamattoman arvokas yli kolme, neljä vuotta. Hän tietää, että uskomme ja luotamme häneen. Hän on ollut tässä turnauksessa sähäkkä, Englannin päävalmentaja Gareth Southgate sanoi BBC:lle Saksa-voiton (siirryt toiseen palveluun) jälkeen.

