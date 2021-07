Missä Lauri Markkanen pelaa ensi kaudella? Suomalaistähti avaa tilannettaan Yle Urheilulle: "Pelinappuloitahan siinä lopulta ollaan"

Lauri Markkasella oli raskas kausi takana koripallon NBA:ssa. Viimeisen 1,5 kuukauden aikana suomalaisen akut ovat latautuneet ja fiilis alkaa olla hyvä.

– Kiva olla Suomessa ja nähdä perhettä sekä kavereita. Pari viikkoa otettiin breikkiä ja sitten hypättiin taas treenien pariin, kuvailee Yle Urheilulle.

Kulunut kausi oli henkisesti Markkasen mukaan hänen uransa ehjin, vaikka minuutit jäivät keväällä vähiin.

– Kohtahan tässä jo vanha mies ollaan, kun on tullut kokemusta. Pää pysyi hyvin kasassa vastoinkäymisistä huolimatta, 24-vuotias Markkanen sanoo.

Tällä hetkellä Markkanen treenaa Jyväskylässä pitääkseen kuntoaan yllä. Loppukaudesta Markkasen minuutit jäivät aiempaa pienimmiksi, joten fyysinen rasitus ei ollut niin kovaa kuin edelliskausilla.

– Henkiseen palautumiseen pari viikkoa on ihan fine, liian pitkän tauon jälkeen on vaikea päästä harjoittelurytmiin takaisin, Markkanen toteaa.

Kesän harjoitteluohjelmaan on kuulunut tänä vuonna enemmän juoksemista ja vähemmän fysiikkaharjoittelua.

– Mitä sitä muuta 30 asteen helteessä tekisi, kun tulisi saliin juoksemaan viivoja, Markkanen virnistää.

Paluu Yhdysvaltoihin vasta joukkueen varmistuttua

Markkanen aikoo palata Pohjois-Amerikkaan vasta, kun ensi vuoden joukkue on selvillä. Markkanen on tällä hetkellä rajoitettu vapaa agentti ja tulevan kauden seura on vielä kysymysmerkki.

Markkasen status tarkoittaa, että jos joku muu seura tekee miehestä tarjouksen, hänen nykyinen seuransa Chicago Bulls voi tehdä vastatarjouksen samoilla sopimusehdoilla ja pitää kiinni suomalaisesta.

– Se on bisnespuoli, mikä siinä ratkaisee, pelinappuloitahan siinä lopulta ollaan. Olen avoimin mielin mihin tahansa sitä päädynkin, kaikkeni annan kentällä ja kentän ulkopuolella.

Markkanen ei aio stressata sopimustilanteestaan, koska ei voi omien sanojensa mukaan vaikuttaa siihen tällä hetkellä mitenkään. Velvoitteettomuus tuntuu myös vapauttavalta.

– Ihan mielenkiintoinen ja hauska tilanne tässä on käsillä. Viime kesänä ehdittiin olla Suomessa vain parisen viikkoa, se jäi todella lyhyeksi. Palattiin jo heinäkuussa Yhdysvaltoihin ja kausi alkoi vasta joulukuussa, siinä oli aika pitkä valmistautumisprosessi, Markkanen tuumaa.

Markkanen on tyytyväinen päästessään viettämään kesää Jyväskylässä. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Näyttöhaluja piisaa – edes huipputilastot eivät tyydytä

Markkanen viimeisteli päättyneellä kaudella 13,6 pistettä ottelua kohden ja otti keskimäärin 5,3 levypalloa per peli. Keskiarvot ovat Markkasen neljä kautta kestäneen NBA-uran heikoimmat.

Toisaalta myös suomalaisen vastuu oli pienempää etenkin loppukaudesta. Markkanen putosi Chicagon tekemien pelaajakauppojen myötä pois aloitusviisikosta. Peliaikakeskiarvo oli päättyneellä kaudella Markkasen NBA-uran pienin: Chicagossa tuli viime kaudella vastuuta 25,8 minuuttia ottelua kohden.

Markkasen heittoprosentit olivat kuitenkin hänen uransa parhaat ja niissä osuttiin myös seurajohdon asettamiin tavoitteisiin. Suomalaisen pelitilanneheittoprosentti oli 48, kolmosen kaaren takaa heitoista upposi yli 40 prosenttia.

– Tavoitteisiin se taisi just loksahtaa, mutta numeroista puhuttaessa siellä on aina asioita, jotka olisi voinut tehdä paremmin, kuten levypallot.

– En ole vieläkään tyytyväinen noihin heittoprosentteihin, koen että pystyn vielä parempaan, Markkanen painottaa.

Suurin parannusmahdollisuus on Markkasen mukaaan vapaaheittoprosentissa (82,6). Siinä Markkanen jäikin uran parhaasta kausikeskiarvostaan (87,2).

Lauri Markkasella on takanaan haastava kausi Chicago Bullsin paidassa. Kuva: 2021 Getty Images

Haastavan kauden jälkeen Markkasen näyttöhalut ovat kovat.

– Sitä kautta jaksaa puskea eteenpäin, motivaatiota tulevaan kauteen riittää. Alla on muutama erilainen kausi, tarkoituksena olisi nyt saada ehjä ja hyvä kausi vyölle.

Sopimusneuvotteluissa vaakakupissa painaa myös miehen halu lähteä metsästämään paikkaa aloitusviisikossa.

– Kyllä mä näen itseni siinä roolissa. Tietysti se on monen asian summa ja töitä sen eteen pitää tehdä, Markkanen painottaa.

Tavoitteena yltää pudotuspeleihin

Markkaselle itselleen tulevan kauden seuralla ei ole niin merkitystä.

– Vaihtoehdot käydään läpi, haluan vain päästä pelaamaan. Tottakai tässä ollaan rämmitty playoffien ulkopuolella ja sekin olisi hauska muuttaa nyt.

Myös Markkasen jatko Bullsissa on edelleen täysin mahdollinen.

– Konkreettisia vaihtoehtoja en ole vielä miettinyt. Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan.

Markkaset viihtyvät Suomessa ainakin vielä kuukauden. Treenien ulkopuolella tarkoitus on viettää aikaa perheen kanssa, myös isovanhemmat haluavat nähdä lapsenlapsia.

– Frisbeegolfia yritän kanssa käydä silloin tällöin heittämässä, Markkanen vinkkaa.

