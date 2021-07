Katso dramaattiset ratkaisuhetket! Italia voitti EM-kultaa rangaistuspotkuilla – asiantuntija hämmästeli Englannin valmentajan ratkaisua

Italia on voittanut jalkapallon Euroopan mestaruuden 53 vuoden tauon jälkeen. Italia löi Englannin Wembleyllä pelatussa loppuottelussa rangaistuspotkukilpailun jälkeen 2–1.

Varsinainen peliaika päättyi 1–1, ja maalittoman jatko-ottelun jälkeen siirryttiin rangaistuspotkukilpailuun. Siinä Italian laukojista kolme onnistui, ja kun Englannilta onnistuivat vain Harry Kane sekä Harry Maguire, Italia vei voiton.

Ottelu sai räjähtävän alun, kun Englanti osui heti pelin toisella minuutilla. Italian kulmapotkun jälkeen kotiyleisönsä edessä pelanneet valkopaidat käynnistivät vastahyökkäyksen, jonka upean turnauksen pelannut Luke Shaw viimeisteli Kieran Trippierin loistosyötön takatolpalta maaliin.

Juuri ennen kahden minuutin täyttymistä syntynyt maali oli EM-loppuotteluhistorian nopein ja kaikkien aikojen viidenneksi nopein koko EM-kisojen historiassa. Manchester Unitedin puolustajalle osuma oli samalla myös maajoukkueuran ensimmäinen.

– Giovanni Di Lorenzo menee liian keskelle, ja Harry Kane vei keskellä loistavalla juoksullaan kaksi pelaajaa mukanaan. Iso hatunnosto Trippierille tuosta syötöstä, ja siinä wingback syötti toiselle, Yle Urheilun asiantuntija Juho Rantala kertasi maalia.

Näin Luke Shaw vei Englannin johtoon!

Avausjakso oli Englannin

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate oli tehnyt muutoksen avauskokoonpanoonsa, ja joukkue oli siirtynyt jälleen kolmen topparin sekä kahden wingbackin ratkaisuun. Oikealla Kyle Walker ja Trippier tukkivat Italian vasemman laidan rakentelun, ja avausjakso sujui kaikin puolin Englannin käsikirjoituksen mukaan.

Federico Chiesa sai sinipaitojen parhaan paikan, mutta laukaus vasemmalla jalalla painui ohi Jordan Pickfordin vartioiman maalin tolpan.

– Englanti on ottanut Italian vahvuudet pois ja hyydyttänyt Italian, vaikka ei Italia huonosti ole pelannut, Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja tiivisti tauolla.

Italia heräsi peliin mukaan toisella jaksolla ja otti pelin täysin haltuunsa. Roberto Mancini vaihtoi varhain Ciro Immobilen ja Nicolo Barellan pois kentältä, ja tilalle tulleet Domenico Berardi ja Bryan Cristante toivat uutta eloa Azzurrin peliin.

Chiesan laukauksen Pickford vielä torjui, mutta hetkeä myöhemmin Italia tasoitti. Kulmapotkusta Marco Verratti puski pallon tolppaan, ja kimmokkeen upotti sisään toppari Leonardo Bonucci turnauksen ensimmäisellä maalillaan.

– Paine on ollut olemassa koko toisen jakson alun. Mancini teki hyvät vaihdot, joukkueella on liikettä yläalueella ja he ampuvat, kun on paikka. Italia ansaitsi kulman ja on kova maalinedustalla, ottelua kommentoinut Yle Urheilun asiantuntija Erkka V. Lehtola totesi selostamossa.

34 vuoden ja 71 päivän ikäisestä Bonuccista tuli maalillaan kaikkien aikojen vanhin maalintekijä EM-finaaleissa.

Katso, kuinka Leonardo Bonucci tasoitti ottelun!

"Syvältä riipaisee Englannin kohtalo"

Tasoituksen jälkeen Southgate vaihtoi Tripperin Bukayo Sakaan, ja Englanti siirtyi neljän alakertaan. Muutoksen jälkeen peli tasoittui, ja lopulta 90 minuutin ja lisäajan jälkeen finaali venyi jatko-otteluun.

Jatko-ottelu oli maaliton, ja ratkaisua haettiin EM-turnaukselle kuvaavasti jälleen rangaistuspotkukilpailusta. Kerta oli vuoden 1976 jälkeen vasta toinen, kun EM-finaali ratkesi pilkuilla.

Southgate teki kaksi vaihtoa juuri ennen jatko-ottelun päättymistä, kun Marcus Rashford sekä Jadon Sancho otettiin laukomaan rangaistuspotkuja. Molemmat kuitenkin epäonnistuivat.

Rangaistuspotkukilpailun tähdiksi nousivat maalivahdit Pickford ja Gianluigi Donnarumma, jotka torjuivat puolet kymmenestä laukauksesta. Kun niin ikään vaihdosta kentälle tullut Bukayo Saka epäonnistui viidentenä englantilaukojana, Italia pääsi juhlimaan EM-kultaa.

Italia oli tarkempi rangaistuspotkuissa myös välierässä Espanjaa vastaan, ja Azzurrista tuli EM-kisahistorian ensimmäinen joukkue, joka on voittanut samassa turnauksessa kaksi pilkkukisaa. Se voitti myös vuoden 2006 maailmanmestaruuden rangaistuspotkukilpailun jälkeen Ranskaa vastaan.

Roberto Manciniotti Italian komentoonsa vuonna 2018, ja joukkue on pelannut jo 34 ottelua peräkkäin ilman tappiota. Brasilian maailmanennätys on enää kahden ottelun päässä.

– Tämä oli todella tyly kohtalo Englannille, mutta lopulta paras joukkue voitti kisat. Vaikka ero oli marginaalinen, Italia oli näiden kisojen paras joukkue, Juho Rantala tiivisti.

– Syvältä riipaisee Englannin kohtalo. Mikä tausta, mikä tarina ja taas käy näin, Yle Urheilun asiantuntija Heidi Pihlaja totesi.

Antti Pohjan mukaan Southgate teki virhearvion valittuaan kylmiä laukojia tiukkaan paikkaan.

– Southgatelle voi varmasti sanoa, ettei halua vetää, mutta hän tekee päätöksen järjestyksestä ja vetäjistä. Se on nyt jälkikäteen helppo sanoa, mutta laukauksethan eivät olleet mitään loistosuorituksia, Pohja pohdiskeli.

Katso koko rangaistupotkukilpailu!

Rangaistuspotkukilpailu:

Domenico Berardi ITA +

Harry Kane ENG +

Andrea Belotti ITA -

Harry Maguire ENG +

Leonardo Bonucci ITA +

Marcus Rashford ENG -

Federico Bernardeschi ITA +

Jadon Sancho ENG -

Jorginho ITA -

Bukayo Saka ENG -

