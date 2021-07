Italialaiset juhlivat EM-voittoa, Ylen toimittajakin kiedottiin saapasmaan trikoloriin – katso videot ja kuvat

Italian voittokulku euronäyttämöillä jatkuu. Toukokuussa tuli kolmas euroviisuvoitto 30 vuoden tauon jälkeen, ja sunnuntaina kansallisylpeys jalkapallomaajoukkue otti toisen Euroopan mestaruuden kaatamalla Englannin Lontoossa.

Edellisen kerran Italia oli yltänyt jalkapallon Euroopan mestariksi vuonna 1968, joten riemuittavaa riitti. Alla tunnelmia voitonjuhlista.

Voitonriemua Roomassa, Milanossa ja Napolissa.

Rooman täyttivät illalla laulavat jalkapallofanit ja tööttäilevät autot. Raskaan korona-ajan keskellä juhlat olivat monelle enemmän kuin tervetulleet.

– Takana on vaikeat 1,5 vuotta, ja olemme uupuneita niin kuin kaikki muutkin maailmassa. Tämä on niin iso juttu. Niin moni asia erottaa meitä, mutta urheilu yhdistää. Urheiluakin suurempaa on se, että voimme taas tuntea iloa, sanoi 29-vuotias Fabrizio Galliano uutistoimisto AP:lle Roomassa.

Roomassa Italian voittoa juhlittiin sunnuntaina muun muassa Piazza Venezialla Viktor Emanuel II:n monumentin edustalla. Kuva: Antonio Balasco / AOP

Myös Roomassa juhlinut 30-vuotias Michela Solfanelli näki voiton vedenjakajana koronakriisin runtelemassa maassa. Italiassa on raportoitu EU:n suurin määrä koronakuolemia, yli 127 000.

– Vuosi on ollut vaikea kaikille, mutta erityisesti meille. Italia oli ensimmäisiä maita, joihin korona iski. Tämä on uuden alun merkki, milanolainen Solfanelli sanoi AP:lle.

Milanossa kaikki ei eivät ilmeestä päätellen voineet uskoa voittoa todeksi. Kuva Piazza Duomolta kaupungin keskustasta. Kuva: Piero Cruciatti / AOP

Eteläisestä Barin kaupungista tullut David Bellomo, 23, huomautti, että kolmaskin historiallinen voitto oli lähellä. Matteo Berrettini pelasi sunnuntaina ensimmäisenä italialaisena Wimbledonin miesten kaksinpelin finaalissa.

– Italia on tehnyt paluun tänä vuonna, kiitos euroviisujen ja tämän jalkapallopelin. Ja melkein tripla tuli, Bellomo sanoi.

Napolissa hypättiin sunnuntaina-iltana skootterien selkään voiton varmistuttua. Kuva: AOP

Koronarajoituksia on löysätty Italiassakin kevään ja kesän mittaan, mutta väkijoukoissa tulisi yhä käyttää kasvomaskeja. Poliisi ei kuitenkaan Roomassa näyttänyt juuri puuttuvan juhlintaan kasvot paljaina.

Lääkäri Annamaria Altomare juhli hieman väljemmillä vesillä maski kasvoillaan.

– Mielellään välttäisimme deltamuunnoksen tässä hässäkässä, Altomare sanoi, AP:n mukaan nauraen.

Italialaiset ja muut Italian joukkueen kannattajat ovat juhlineet myös eri puolilla maailmaa.

Myös finaalikaupungista Lontoosta löytyi juhlivia Italian kannattajia. Kyltissä lukee "Ei enää ananasta pitsaan!" Kuva: Tayfun Salci / AOP